NY STEMME: Alexandria Ocasio-Cortez vil skape et grønt skifte i USA. Planen er en Green New Deal, inspirert av president Franklin D. Roosevelt på 1930-tallet. Foto: Thomas Nilsson / VG

Kommentar

Grønne spirer i USA

President Donald Trump (72) kaller Alexandria Ocasio-Cortez (29) klima- og miljøplan, Green New Deal, for det mest absurde han har hørt om. De to representerer motpolene i amerikansk klimadebatt.

Ocasio-Cortez representerer en ny generasjon progressive amerikanere. Den unge aktivisten vant sensasjonelt en plass fra New York i Representantens hus i Washington, D.C. i høst. Nyhetsmagasinet Time sier hun er blitt Amerikas mest omtalte politiker, etter president Donald Trump .

Trump er klimaskeptikeren som har tatt USA ut av klimaavtalen fra Paris. Han er opptatt av å fjerne alle spor av Barack Obamas uferdige miljø- og klimapolitikk. Trump fremmer i stedet økt utvinning av kull, olje og gass.

På sin første dag i Kongressen deltok Ocasio-Cortez i en miljøprotest. Hennes første resolusjonsforslag var Green New Deal, den ambisiøse planen hun foreslo sammen med senator Ed Markey. Innen ti år skal 100 prosent av USAs elektrisitetsforsyning komme fra rene, fornybare og null-utslippskilder.

For Trump og republikanerne var dette en strålende eksempel på radikalisering av det demokratiske parti. Hun fikk støtte fra en del i sitt eget parti, men også motstand. Demokratenes flertallsleder Nancy Pelosi kalte forslaget en grønn drøm.

Men grønne ideer gjennomsyrer programmene til demokratiske presidentkandidater. De fleste av dem støtter Green New Deal. Klima blir et viktig valgkamptema fordi avstanden fra Trump til hans utfordrere er så stor.

Trump håper det. Han har oppfordret republikanerne til ikke å latterliggjøre Green New Deal riktig ennå. Han ønsker å bruke forslaget mot demokratene i valget neste år for å demonstrere hvor virkelighetsfjerne de er. Men Trump klarer ikke å la være å omtale Ocasio-Cortez i nedlatende vendinger:

-Den grønne New Deal, laget av en 29 år gammel bartender. En ung bartender, en vidunderlig ung kvinne, sa Trump i sin tale til den republikanske kongresskomiteen tidligere i april.

For Trump er Ocasio-Cortez personifiseringen av et radikalisert parti som har fjernet seg fra brede lag av folket. Han tror de vil bli svært lette å beseire hvis de fortsetter på denne kursen.

Meningsmålingene antyder noe annet. I en ny INNSIDER meningsmåling sier 62 prosent av amerikanerne at global oppvarming skyldes menneskelig aktivitet. Bare 11,7 prosent er enig med Trump i at det ikke finnes bevis for at kloden blir varmere.

I en måling fra YouGov sier 43 prosent at de støtter Green New Deal, selv når dette innebærer stans i bruken av fossile brensler, samt høyere skatter. 38 prosent er mot. Hele 71 prosent av demokratiske velgere støtter planen.

Green New Deal ble hurtig avvist av et flertall i Senatet. Planen er sjanseløs så lenge Trump er president og republikanerne har flertall i Senatet. Det ikke mulig å tenke seg et klima-kompromiss mellom demokrater og republikanere. Etter Donald Trumps overtagelse av partiet er republikanerne blitt klimafornektere eller klimaskeptikere.

Green New Deal er inspirert av president Franklin D. Roosevelts New Deal på 1930-tallet. I depresjonens USA, etter det økonomiske krakket i 1929, gjennomførte Roosevelt fra 1933 et omfattende reformprogram. med trygdelover, større rettigheter for fagforeninger, minstelønn og store offentlige arbeidstiltak for å få millioner i arbeid.

New Deal ble kalt sosialisme av datidens kritikere. Det samme gjør høyresiden i dag om Green New Deal. Det er ikke tilfeldig ettersom Ocasio-Cortez kaller seg demokratisk sosialist.

Roosevelt brukte staten for å skape vekst, arbeidsplasser og kjøpekraft. Green New Deal forsøker å svare på to store utfordringer i vår tid: Klimaforandringer og økonomisk ulikhet. De vil investere i infrastruktur, ren energi, energieffektivisering og ny teknologi og har som mål å skape ti millioner nye arbeidsplasser på ti år.

Å gjennomføre en grønn New Deal vil kreve revolusjonerende endringer. Bare to prosent av de nye bilene som ble solgt i USA fjor var elektriske. I Norge er for tiden seks av ti nye biler elektriske. Halvparten av USAs befolkning har ikke noe kollektivt transporttilbud. Bare 17 prosent av elektrisitetsforsyningen kommer fra fornybare kilder.

Klima- og miljø er blitt en viktig politisk markør, også i Europa. Vi ser det i kampen mot høyere drivstoffavgifter og påstander om klimahysteri og “politisk korrekt” forskning. Samtidig virker kampen mot global oppvarming og miljøødeleggelser mobiliserende på store velgergrupper, særlig de unge. Det samme skjer i USA.

Publisert: 22.04.19 kl. 07:23