KONFIRMERES: Prinsesse Ingrid Alexandra.

Leder

Hun skal føre arven videre

Prinsesse Ingrid Alexandra konfirmeres. Mange av hennes jevnaldrende velger å la være. Men å være tronarving er noe spesielt.

Stadig færre av ungdommene våre konfirmerer seg i kirken. Nå er det bare litt over halvparten som velger det.

En av dem som gjør det, er prinsesse Ingrid Alexandra. Hun konfirmeres alene i Slottskapellet, med to kvinnelige prester, kongelige gjester og mye annet flott besøk fra hele verden til stede.

Dette er første gang på 30 år vi har en kongelig konfirmasjon her til lands. 15-åringen er nummer to i arverekken etter sin far og kan bli Norges første dronning siden 1400-tallet.

Det skal være høytidelig når det markeres at prinsessen trer inn i en ny fase i livet, der hun etter hvert vil flere oppgaver med å representere Norge utad.

I hvilket tempo det skal gjøres må bli opp til familien og henne selv. Ikke minst må hun finne saker hun brenner for og er opptatt av. Prinsesse Ingrid Alexandra må få finne sitt eget engasjement, slik de andre før henne har gjort.

I debatten er det blitt gjort et poeng om at hun burde ha et fritt valg, som alle andre ungdommer.

Men om vi først aksepterer kongehuset som institusjon, er det også naturlig at det følger en del forpliktelser med.

Da kirken og staten skilte lag, valgte kongen tydelig å signalisere sin tilhørighet til Den norske kirke. Og dette har lagt også føringer for etterkommerne.

Selv om prinsessen teoretisk sett kunne latt være å konfirmere seg, er det i praksis vanskelig for henne å velge noe annet. For en monark må bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion. Den kongelige bekjennelsesparagraf er beholdt i Grunnloven.

Kongehuset fornyer seg. Men institusjonen handler også om tradisjon og kontinuitet. Vi mener det et naturlig å videreføre tradisjonen for prinsesse Ingrid Alexandra.

For kongehuset er svært populært i Norge.

En viktig grunn til det er at prinsesse Ingrid Alexandras familie over tid har stått for en tidsriktig og samlende omdannelse av kongehuset.

