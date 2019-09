BEKYMRET: – Det er på tide å sørge for at disse foraene nå blir grundig moderert, med lav toleransegrense for personangrep, hets, trusler eller trakassering, skriver lokalpolitiker Kjetil Ermesjø. Foto: Privat

Debatt

Bekymret for netthets: – Forsvinnende lite handling

Den som gir hat , trusler og trakassering en kanal bør ikke lenger kunne gjøre dette uten konsekvenser. Jeg foreslår at regjeringen setter ned en kommisjon, for å utarbeide en handlingsplan for å håndtere slike ytringer.

Kjetil Ermesjø, Lokalpolitiker og listekandidat for Ålesund Arbeiderparti

Nå har enda en lokalpolitiker måttet gå til politiet og anmeldt grove trusler og trakassering. En ung kvinne med et etternavn som avslører at familien hennes ikke er av norsk opprinnelse. Det etternavnet har hun sett seg nødt til å endre for barna sine, for å forsøke å hindre at de blir rammet av at andre mennesker vil moren deres vondt.

Et samlet offentlig Norge fordømmer det som hun er blitt utsatt for, over hele den politiske skalaen. Men selv om det selvfølgelig er en god ting, så er det fortsatt lite mer som skjer utover denne platoniske uttalelsen. Mange gode intensjoner og meninger, men forsvinnende lite handling.

Jeg mener at der på tide å ansvarliggjøre de som lar ytringene stå, de som ikke snarest fjerner slike. Det være seg avisers debattsider eller debattforum. I leserinnlegg eller i kommentarer til slike. Det er på tide å sørge for at disse foraene nå blir grundig moderert, med lav toleransegrense for personangrep, hets, trusler eller trakassering.

Det må være klart at om du står ansvarlig for en facebook-gruppe eller annet offentlig tilgjengelig medium, så må du også stå ansvarlig for å moderere den etter en mal som speiler det akseptable i samfunnet vi alle lever i.

De tradisjonelle mediene og avisene har en litt annen situasjon enn sosiale medier, og har nødvendigvis en allerede eksisterende redaksjon som passer på det som skrives. Men de lar samtidig leserinnlegg og ytringer som oppfordrer til trakassering og hets slippe til under dekke av at de ikke er skrevet av redaksjonen, og ikke er deres ytringer. Likevel lar de slike ytringer få en kanal å nå ut gjennom. Det er her vi har en stor utfordring i årene som kommer.

Det ideelle hadde vært en faktisk lovgivning som regulerer dette. Utover det som dekkes av dagens lover. I dag er den som ytrer seg ansvarlig for å holde seg innenfor lovlighetens grenser. Vi har en liberal ytringsfrihet i Norge, men vi har ikke en trakasseringsfrihet. Det er ikke en frihet til å sende trusler.

Den loven jeg tenker vi burde hatt, kunne umiddelbart ansvarliggjort de som lar disse ytringene få en kanal, uten stram regulering og sletting. Dette er likevel et problematisk område å bevege seg inn på for jussen, det er jeg klar over. Det er sannsynligvis ikke en mulig vei å gå.

Det er en hel rekke faktorer som vil gjøre slik lovgivning for komplisert, for eksempel hensyn til personvern, internasjonale lover, og dessuten det at det finnes lukkede og hemmelige grupper på f.eks Facebook som det blir vanskelig å overvåke. Lovregulering er en ønskedrøm som aldri vil bli gjennomført, og derfor må den handlingen jeg etterlyser komme i form av noe annet, men like fullt håndfast.

Jeg foreslår at regjeringen setter ned en kommisjon, for å utarbeide en handlingsplan for å håndtere slike ytringer. Ingen kan være i tvil om behovet for å endre kursen på den utviklingen vi opplever, om vi skal få bukt med problemet.

Den handlingsplanen må stake ut den kursen, ved hjelp av konkrete, omfattende og ikke minst ansvarliggjørende tiltak. Den som gir hat , trusler og trakassering en kanal bør ikke lenger kunne gjøre dette uten konsekvenser. For uten konsekvenser fortsetter vi på den samme veien, og jeg ser vanskelig hvordan det skal bli færre saker, dessverre tvert i mot.

For tradisjonelle medier kan det kanskje legges til som et slags tillegg til Vær Varsom-plakaten, men først og fremst må dette være en tung vekt på skåla for å håndtere sosiale medier. Det er der det er verst, det er der det lar seg gjøre å være mer eller mindre anonym.

Og det er der de aller fleste sakene har sin opprinnelse. Det finnes heldigvis også svært mange grupper, forum og sider på sosiale medier hvor det jevnlig sitter moderatorer og følger med, hvor det holdes et godt oppsyn med innleggene som publiseres. Det gjøres et godt stykke arbeid i mange kanaler. Og det finnes mange enkeltpersoner og grupper rundt i landet som følger med, og som rapporterer uønsket adferd eller ytringer. Men det er også alt for mange eksempler på det totalt motsatte.

Kjære regjeringsmedlemmer. Ingen vil at vi skal fortsette denne utviklingen. Vi må og kan gjøre noe. Og om det ikke kan reguleres gjennom lovverket, så håper jeg dere forplikter dere til å gjøre samfunnet så godt som mulig.

Jeg foreslår «Sosiale Medier-kommisjonen» Eller «SosMed-kommisjonen»

Publisert: 05.09.19 kl. 11:30







