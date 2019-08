90 år gamle Karen Anna Nilsen forsvant - datteren ante ikke hvor den alvorlige syke moren var, bare at hun var et eller annet sted i helsevesenet. Foto: Privat

Leder

Uverdig siste reise

Det er ikke likegyldig hvordan livets siste fase arter seg. Hverken for den døende, eller de pårørende.

Alle som har fulgt noen de siste timene og dagene, vet dette. Det er lettere å takle sorgen dersom vi vet at den vi mister, har vært omgitt av sine nærmeste, at det har vært ro og harmoni. At den døende har vært så trygg som det er mulig å være.

VG har den siste tiden kunnet avsløre at systemene som skal ta vare på oss inn i døden, i mange tilfeller ikke har klart å skape denne tryggheten. Tvert om, vi har dokumentert at mange døende eldre har blitt sendt som pakker fra institusjon til institusjon.

Samhandlingsreformen

I ett tilfelle til og med uten at de nærmeste pårørende har visst hvor den gamle er. 90 år gamle Karen Anna Nilsen ble flyttet tre ganger på 26 timer. Da datteren kom for å besøke henne på Diakonhjemmet sykehus i Oslo, var hun ikke der. Og - ingen kunne svare på hvor hun var. De fant henne omsider, et annet sted. Og moren fikk sovne inn, fredfylt, med sine nærmeste rundt seg.

VG har fått innsyn i flere titalls avviksmeldinger, der helsearbeidere skriver om episoder med syke eldre som blir sendt videre i systemene, uten å være klare. Noen av dem har vært så dårlige at de har dødd bare timer etter at de er sendt ut fra sykehus. Uten smertelindring, uten trygghet.

Slik kan vi ikke ha det. Den såkalte samhandlingsreformen fra 2012 skulle sørge for at helsevesenet ble mer velorganisert, at de ulike nivåene skulle samarbeide bedre, og at pasientene skulle få en bedre og mer helhetlig oppfølging.

Skjedd lite

Intensjonene var gode. Og mye har fungert godt. Men de utslagene vi her har sett, viser at det er sider av reformen som må endres. Vi kan ikke ha et system som oppmuntrer til å sende pasienter ut fra sykehuset før de er klare for det - og før det finnes et fullgodt alternativ.

Allerede da VG avslørte at mange eldre blir kjørt hjem midt på natten, ofte uten at de er i stand til å ta vare på seg selv, lovet helseminister Bent Høie å ordne opp. Men det er høyst uklart om noe har skjedd. Vi har forståelse for at det handler om kompliserte sammenhenger. Men vi forventer likevel at det tas grep om situasjonen. Alvorlig syke og døende mennesker skal ikke sendes rundt på denne måten, fra institusjon til institusjon.

Det handler om verdighet i livets siste timer. Om å gi mennesker en god avskjed. Med de nærmeste. Og med selve livet.

