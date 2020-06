Leder

Staten og sydenturen din

VURDERER Å DEKKE ALT: Krf-leder Kjell Ingolf Ropstad og Venstres Iselin Nybø sammen med Erna Solberg. Foto: Helge Mikalsen

Regjeringen hopper over jussen og vurderer å dekke alle pakketurene som ble avlyst under coronaen.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Til vanlig er nordmenn som drar på pakketur trygge. Om selskapet går konkurs og turen blir avlyst, dekker Reisegarantifondet pengene du taper.

Men nå har norske ferieturister så mye som tre milliarder kroner utestående hos pakkereisearrangørene, mener organisasjonen Virke, ifølge DN.

Reiseselskapene skal i gang med å betale tilbake dette nå. Fristen ble utsatt fra 14 til 90 dager av regjeringen på grunn av corona.

Men nå skal de reisende - etter planen - kunne vente seg penger på konto.

Samtidig uteblir inntektene for bransjen. Når utgiftene også øker, er det større faren for konkurser. Bransjen har fortsatt ikke noe omsetning å skryte av. Grensene er stort sett stengt.

Spørsmålet er hvem som skal dekke utleggene da.

Både forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og næringsminister Iselin Nybø (V) har vært ute og sagt at de pakkereisende uansett får pengene sine tilbake.

Der var de litt for tidlig ute. For jussen er ikke avklart. EU-regelverket og vår egen lov er klar på at det er ved konkurs reisegarantifondet dekker utleggene våre.

Hva da med corona? Tolkes dette snevert får reisende som fikk turen avlyst på grunn av virustiltak, ikke pengene tilbake selv om reiseselskapet skulle gå konkurs, fordi det var corona som satte en stopper for turen.

I landene rundt oss gjøres dette på ulike måter. I Sverige for eksempel, får ikke de pakkereisende igjen penger om corona er årsaken til at turen ble kansellert.

I Norge arbeides det nå med å avklare jussen. Det kan ende med at alt dekkes. Eller en smalere fortolkning kan legges til grunn.

Juristen Nybø skriver i en e-post til DN at regjeringen vurderer å betale likevel.

Før en avklaring er kommet, hopper regjeringen over jussen og lokker med å kompensere velgerne.

Ingen vet hvor mye penger det er snakk om. Vi får håpe få selskap går konkurs og at det ikke blir snakk om så store beløp.

Men antakelig ville ingen av oss privat bedt barnebarna dekke reisen vi aldri fikk til Gran Canaria.

Det er det som kan skje. Om dette skal dekkes, er det staten som må bla opp. Vi kan se for oss en hel del viktigere ting. Som hjelp til næringslivet som sliter og en fortgang i utbetalingene fra NAV til folk som har mistet jobben.

Publisert: 10.06.20 kl. 12:38

