VIKTIG REGEL: – Skolenes hensyn til smittevern bør kunne la seg kombinere med en gjenopprettelse av fraværsgrensa, skriver kronikkforfatteren. Regjeringen legger fram evaluering av fraværsregelen senere i dag. Foto: Thomas Brun

Fraværsgrensa bør på plass igjen fra høsten av!

Fagfornyelsens målsetninger om dybdelæring, psykisk helse og livsmestring vil i skoleåret 2020/21 ikke la seg gjennomføre uten en funksjonell fraværsgrense.

JAN JØRGEN SKARTVEIT, lektor

Siden mars har kunnskapsministeren midlertidig opphevet fraværsgrensa på videregående skole. Fraværsregelen har siden skoleåret 2016/17 ført til at elever som hadde mer enn ti prosent fravær i enkeltfag på videregående ikke fikk karakter i fag der de hadde for mye udokumentert fravær.

Fravær forårsaket av sykdom bekreftet av lege, altså dokumentert fravær, ble ikke medregnet i «den tillatte kvoten» for ti prosent fravær. Elevene på videregående kunne være borte fra skolen uten dokumentasjon i mindre enn ti prosent av obligatorisk undervisning, og likevel få karakter.

Unntak ble gjort for elever som hadde dokumentasjon fra lege om psykiske plager eller spesielle helseutfordringer. De fikk aksept for større fravær enn andre elever.

Jan Jørgen Skartveit.

I mars i år førte smittevernstiltak, nedstengninger av skoler, og overgang til digital undervisning, til at Kunnskapsministeren midlertidig fjernet fraværsregelen ut skoleåret 2019/20. Forståelig og nødvendig gitt den spesielle situasjonen.

I mai åpnet skolene opp igjen, uten fraværsgrense for videregående skole. Elever har igjen vist en atferd som var vanlig i tiden etter at kunnskapsminister Kristin Halvorsen avskaffet en fraværsgrense i 2009, og før kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen gjeninnførte fraværsgrensa før skoleåret 2016/17. Den daglige skolehverdagen bestod i årene mellom 2011 og 2016 for elever av et ukentlig antall faglige spurt-distanser, som gikk på bekostning av maraton-distansene, dybdelæringen i de enkelte fag.

Fravær av fraværsgrense gir incentiver for elever til å nedprioritere tilstedeværelse i timene i de fagene de ikke har nært forestående viktige prøver, for å kunne forberede seg best mulig i forkant av akkurat denne ukens viktige prøver. I årene uten fraværsgrensa ble den langsiktige, kontinuerlige fordypningen i fagene, dybdelæringen, skadelidende.

Det er forståelig og nødvendig at fraværsgrensa gitt den spesielle situasjonen vil være opphevet ut skoleåret 2019/20. Men hva vil skje med fraværsgrensa skoleåret 2020/21? De gamle motstanderne av fraværsgrensa; Elevorganisasjonen, AUF, SV og legene vil ønske at den midlertidige opphevelsen blir permanent. Elevorganisasjonen ivaretar hovedsakelig interessene til de skoleflinke elevene med skolske verdier og selvdisiplin de har lært fra foreldre med middelklasse-bakgrunn.

Lærere har vendt seg til å undervise på digitale flater. Kan ikke leger benytte seg av digital konsultasjon og behandle enkle pasienter, som ungdom som trenger bekreftelse fra fastlegen på at de faktisk er syke, uten at elevene skal behøve å møte opp på legekontorene?

Perioden etter at skolen startet opp igjen etter Corona-pausen, har bekreftet forsvarerne av fraværsgrensas argumentasjon. Den ytre struktur som fraværsgrensa ga elever med svak selvdisiplin, ble fjernet. De elevene som ikke har lært fra foreldre de verdiene skolen fremmer, skolske verdier, og selvdisiplin, har mange av dem falt fra i undervisning eller på andre måter blitt skadelidende på grunn av fraværet av fraværsgrensa og fravær av andre former for ytre struktur.

Fagfornyelsens målsetninger om dybdelæring vil i skoleåret 2020/21 ikke la seg gjennomføre uten en funksjonell fraværsgrense. Fagfornyelsen vil fra neste skoleår endre videregående skole i retning av at elevene i større grad skal konsentrere seg om de viktigste problemstillingene i de enkelte fagene, samtidig som lærerne i de forskjellige fagene i undervisningen skal samarbeide med hverandre på tvers av fagene. Undervisning der lærere samarbeider om del for del å gi vekst for tverrfaglig dybdelæring vil ikke lykkes dersom flere av elevene ofte vil være fraværende. Fagfornyelsen trenger fraværsgrensa for å lykkes.

Fagfornyelsens målsetninger om psykisk helse og livsmestring krever også en gjenopprettet fraværsgrense. Elevene vil ikke stresse hverandre opp ved å gjøre elevenes hverdag om til et ukentlig antall spurt-distanser. Dersom alle elever har reell oppmøteplikt på skolen i alle timer, så vil dybdelæring, langsiktig arbeid i fred og ro med sentrale faglige problemstillinger kunne få en sentral plass i lærernes undervisning.

Fraværsgrensa gjør lærere og rådgivere i stand til å hjelpe de elevene som har alvorlige problemer de trenger hjelp med. Med en funksjonell fraværsgrense blir de elevene som lett kan forsterke egne problemer på skolen ved å la være å møte på skolen, i stand til å overvinne egne problemer ved å ta en dag av gangen. Når fraværsgrensa har gjort en oppmøteplikt på skolen reell, så kan skolen konsentrere seg om å hjelpe de elevene som trenger det aller mest.

Fagfornyelsen vil ikke la seg gjennomføre uten fraværsgrensa. Legene bør kunne gjennomføre konsultasjoner på digitale flater. Skolenes hensyn til det som vil være rådende smittevern bør kunne la seg kombinere med en gjenopprettelse av fraværsgrensa.

Publisert: 15.06.20 kl. 09:55

