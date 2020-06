Leder

Ikke avtale for enhver pris

INN I VARMEN: Statsminister Erna Solberg møtte Kinas president Xi Jinping i Beijing i 2017. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Venstres leder, Trine Skei Grande, mener Norge bør trykke på pauseknappen i frihandelsforhandlingene med Kina. Hun er opprørt over kinesiske brudd på menneskerettighetene og maktbruk overfor Hongkong.

Vi deler fullt ut Skei Grandes bekymring over situasjonen for uigurene, en forfulgt muslimsk minoritet i Kina, og den nye sikkerhetsloven for Hongkong, som vil undergrave borgernes frihet.

Loven er i strid med den avtale Kina inngikk med Storbritannia om Hongkongs i 1997 om “ett land-to systemer”. Grande sier til NRK at dette er et varsko: Kan vi stole på at Kina holder internasjonale avtaler?

Forhandlingene om en frihandelsavtale med Kina startet i 2008. Kina frøs forbindelsene til Norge da Nobelkomiteen tildelte den opposisjonelle Liu Xiaobo fredsprisen to år senere. Norge ble tatt inn igjen i varmen i 2016 og frihandelsforhandlingene ble gjenopptatt året etter. I september 2019 meldte regjeringen om en “positiv fremgang” i 16 forhandlingsrunde som fant sted i Wuhan, megabyen som noen måneder senere skulle bli verdenskjent av en helt annen grunn.

Fraværet av en frihandelsavtale har ikke hindret en omfattende samhandel med Kina. Landet er i dag Norges største handelspartner i Asia. Regjeringen har argumentert for at en frihandelsavtale vil gi bedre betingelser og føre til en ytterligere økning av norsk eksport.

Vi er tilhengere av frihandel og Norge er tjent med et regelbasert internasjonalt handelssystem. Men vi kan ikke løsrive økonomisk samarbeid fra grunnleggende verdier, som menneskerettigheter, rettigheter i arbeidslivet og miljøhensyn. I Granavolden-plattformen heter det at regjeringen vil føre en verdiforankret utenrikspolitikk. Handelsavtaler bør handle om mye mer enn tekniske løsninger.

Den norske regjeringen bør i denne saken se til Australia. Landet ble straffet økonomisk av Kina etter å ha tatt til orde for en internasjonal gransking av corona-utbruddet. Viktige eksportvarer ble stanset eller påført toll. Landets statsminister Scott Morrison sier at Australia er en åpen handelsnasjon, men at han “aldri vil bytte bort våre verdier på grunn av tvang, uansett hvor den kommer fra”.

Den samme holdning bør Norge innta. Vi må ikke inngå en avtale for enhver pris. Vi må hverken opptre servilt eller naivt i forhold til stormakten i øst.

