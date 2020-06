Kommentar

Ekstremisme spres som virus

Av Per Olav Ødegård

Den såkalte staten er borte og deres leder er drept. Men IS er verken knust eller beseiret en gang for alle. De er i stedet i ferd med å gjøre et blodig comeback.

IS utnytter at verdens oppmerksomhet er rettet mot å bekjempe et farlig virus. Men voldelig ekstremisme har likhetstrekk med virus. Det infiserer enkeltmennesker, smitter i grupper og fører til lidelse, død og destabilisering av samfunn. Det finnes effektive virkemidler, men hvis tiltakene svekkes kan terroren blusse opp igjen.

Grupper som IS har også en evne til å mutere. De forsvinner ikke, men endrer seg. Al Qaida og IS har erfaring i dette. For vel ti år siden antok man at al Qaida i Irak var påført banesår. De kom tilbake, sterkere og farligere enn før. De kalte seg IS og startet en voldsom offensiv.

Deres kjerneområde er som før i sunnimuslimske regioner i Syria og Irak. Nå trapper de opp terrorangrepene, slik de gjorde for 17 år siden etter den amerikansk-ledede invasjonen. Med en base kunne de støtte og inspirere enkeltpersoner og terrorceller i Asia, Afrika og Europa.

Terrorbevegelsene slår lettest rot i mislykkede eller svake stater. Når de først har etablert seg kan de i neste omgang utgjøre en fare for demokratiske land i andre verdensdeler. Vi vet hva det betyr.

På det meste kontrollerte IS et landområder i Syria og Irak på størrelse med Storbritannia. Åtte millioner mennesker levde under redselsregimet. Takket være lokale og internasjonale styrker ble IS drevet på flukt inntil det ikke lenger var noe igjen av den staten deres leder Abu Bakr al-Baghdadi proklamerte i 2014.

Al-Baghdadi ble drept i et amerikansk raid i oktober 2019. Men allerede i desember 2018 erklærte president Donald Trump at kampen mot IS var vunnet. Trump sa det først i forbindelse med at han kunngjorde tilbaketrekningen av amerikanske soldater fra Syria. Men det amerikanske forsvarsdepartementet har påpekt at den militære kampanjen fortsetter. 4 juni sa utenriksminister Mike Pompeo at kampen mot IS vil fortsette i uoverskuelig tid: -Vi kan ikke hvile.

IS hviler ikke. IS utførte 566 terrorangrep i Irak første kvartal i år, ifølge forskere som sporer gruppens aktiviteter. Terroristene utnytter en svak irakisk stat, en reduksjon i antallet utenlandske soldater og en prioritering av tiltak mot pandemien.

USA har anslått at det finnes 14 000 til 18 000 IS-krigere i Syria og Irak. Om lag 10 000 IS-menn er i forvaring i fangeleire drevet av kurdiske myndigheter. I en Pentagon-rapport tidligere i år ble det advart om at fangene utgjorde en betydelig sikkerhetsrisiko, på grunn av faren for masseflukt..

Kurderne er også blitt sittende med ansvaret for store leire med flere titusen mennesker, inkludert kvinner og barn, fra områdene IS kontrollerte. Barn vokser opp under svært kummerlige forhold og kan bli indoktrinert i IS` ideologi. I leirene kan en ny generasjon voldelige jihadister vokse opp.

IS forsvinner ikke ved at de mister land. De går under jorden, opererer i celler og styrker sitt nærvær i andre land, som i Afghanistan. Når utenlandske styrker reduseres får IS større handlingsrom.

Det brutale diktaturet i Saddam Husseins Irak ble avløst av et blodig kaos og sekteriske oppgjør etter den USA-ledede invasjonen i 2003. IS utnytter sekteriske motsetninger i både Syria og Irak. De rekrutterer ved å spille på sunnimuslimers opplevelse av frustrasjon og utenforskap i et Irak, der sjiamuslimene i dag har størst politisk makt.

Kalifatet falt, men uten at det ble fred. Regionen preges fortsatt av vold, kaos og fiendskap mellom folkegrupper. Det gir grobunn for utvekster som IS. Det er all grunn til å være på vakt.

Styrkene i den internasjonale koalisjonen mot IS består nå av færre enn 10 000 soldater i Irak. Vel halvparten av disse er amerikanere. Oppgaven er i stor grad å drive opplæring av irakiske styrker, noe som er blitt komplisert på grunn av pandemien.

For tiden pågår strategiske forhandlinger mellom USA og Irak. Ffredag kunngjorde begge parter at det er gjort “betydelige fremskritt” i kampen mot IS. Derfor vil USA redusere styrkene i Irak de kommende måneder.

En annen årsak er at det irakiske parlamentet i januar vedtok at alle amerikanske styrker måtte forlate landet, etter at USA hadde likvidert den iranske generalen Qasem Soleimani og en irakisk militsleder i en droneangrep i Bagdad.

De tross for de påståtte fremskrittene i kampen sier USAs utsending til regionen, James Jeffrey, at IS består som en “fleksibel og betydelig trussel”. Med tanke på IS´ forhistorie er det ingen grunn til å avskrive dem. Det siste året har det vært en jevn økning i angrepene fra IS. De angriper irakiske sikkerhetsstyrker, men anklages også for å terrorisere lokalbefolkningen og brenne deres avlinger.

