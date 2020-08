Foto: Roar Hagen

Skal vi forby meninger vi er imot?

Hvis bare populære meninger blir beskyttet av loven, hadde vi ikke hatt behov for ytringsfrihet. Løsningen er ikke å forby ytringer – vi bør heller se på årsakene til et mer fiendtlig debattklima og forsøke å løse dem.

SORAN HASANI, samfunnsborger

De siste årene har debatten om ytringsfrihet blusset opp flere ganger, spesielt med hensyn til hatefulle ytringer, og om hvorvidt et fritt samfunn bør ha en rasismeparagraf eller ikke. Dette er en debatt jeg ønsker velkommen, samtidig ser jeg på debattene med undring. Jeg skulle tro vi hadde kommet lenger om hva ytringsfrihet innebærer i Norge. Vi burde heller kjempe for å utvide denne retten istedenfor å forsvare den.

I det siste har flere høytstående lokale politikere gått ut i media og krevd at Facebook-siden Sørlandnyhetene blir fjernet. Begrunnelsen er blant annet at denne siden har blitt en plattform for sjikane og hets mot flere fremstående politikere fra forskjellige partier.

Det som er tankevekkende nå at det er flere som ikke lenger ser ut til å begripe hva ytringsfrihet innebærer. Tidligere ordfører Harald Furre omtaler Sørlandsnyhetene som en «kreftbyll» som «sprer uhygge og negative signaler i lokalsamfunnet», og ønsker nytt lovverk for å hindre «falske nyheter» og «hatefulle ytringer». Statsviter og lokalpolitiker Eirik Langeland følger opp med en kronikk i VG med oppfordring til regelendring som stiller «krav til Facebook» og «de som bevisst sprer løgner og sjikane må stilles til ansvar».

Man kan selvfølgelig argumentere for at Facebook bør ha samme ansvar som andre medier når det gjelder å publisere injurierende påstander, men at folkevalgte ber om at en Facebook-side blir fjernet er helt bak mål. De som mener seg krenket kan bruke skadeerstatningsloven § 6-3a, og dermed ta saken inn for retten.

Av frykt for at noen sannsynligvis vil misforstå så må jeg presisere følgende: Dette er et forsvar for ytringsfriheten, og ikke de meninger som blir forfektet av Sørlandsnyhetene, eller andre med hatefulle ytringer.

For det er noen på nett og spesielt sosiale medier som bruker anonymitetens slør til å ytre falske og hatefulle kommentarer som de kanskje ikke ville skrevet hvis navnene deres var synlig.

Men anonymitet på nett og ellers gjør folk i stand til å komme med upopulære meninger, søke informasjon om sensitive temaer, og avdekke statlig korrupsjon.

Personer som har behov for anonymitet er varslere, minoriteter, eller andre som har meninger i strid med majoriteten i samfunnet. Uten anonymitet vil disse stemmene og deres mulighet til å ytre seg være begrenset og kanskje forsvinne. Det er uomtvistet at overvåkning og sensur har en negativ effekt for mangfoldet i den offentlige debatten. Anonymitet er derfor en forutsetning for retten til ytringsfrihet.

Tankefrihet og ytringsfrihet er rettigheter som henger sammen og er en bærebjelke i et demokratisk samfunn. Det burde være unødvendig å forklare hvorfor det er så viktig i et fritt samfunn at vi opprettholder og forsvarer denne retten. Når stadig flere taler for det som effektivt blir en innskrenking av ytringsfriheten er det vemodig å innrømme at det er nødvendig med en oppklaring.

Ytringsfriheten skal forsvare de meninger og ytringer som vi er dypt uenige i, og som du og jeg til og med synes er moralsk forkastelige. Sitatet som tillegges Voltaire uttrykker dette prinsippet godt: «Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare din rett til å si det». Det er enkelt og trivielt å forsvare de som har meninger vi er enig i, hvem som helst kan gjøre det.

Er ytringsfriheten absolutt? Nei, det er ingen rettigheter som er absolutte. Det fins alltid vilkår og begrensninger for de rettighetene vi har, og disse rettighetene må bli regulert etter eksisterende forhold.

Ok, så hvor skal grensen gå? I 1969 vedtok USAs høyesterett at for at staten skal ha rett til å forby ytringer må to kriterier være oppfylt: Først, hvis ytringen er «ment til å oppfordre eller produsere nært forestående kriminell handling», og det andre, hvis det er «sannsynlig til å stimulere eller produsere slik handling».

Jeg mener dette vedtaket var viktig og riktig, fordi det gir nesten ubegrenset rom for å ytre seg fritt, samtidig som man kan beskytte seg for ytringer som åpenbart er skadelig for samfunnet og enkeltpersoner.

I Norge står dessverre ikke ytringsfriheten så høyt som vi liker å tro. I henhold til rettspraksis er det ikke absolutt alle ytringer som er vernet. Ytringer som går på rasehat eller krenkelse av en religiøs eller etnisk gruppe er ikke vernet. Det blir da opptil domstolene, altså staten å definere hva som faller innenfor ytringsfriheten. Argumentet er at noen meninger er så grove og hatefulle at de ikke kan ha det samme vernet. Jeg vil påstå at det er nettopp de ytringene som må ha det vernet.

Tilhengere av den såkalte rasismeparagrafen som omhandler «diskriminerende eller hatefulle ytringer», mener at paragrafen er viktig for å verne om svake grupper og minoriteter. Ofte viser de til historien om antisemittisme og hvordan jøder ble systematisk diskriminert og ble utsatt for folkemord i Europa. At jøder ble utsatt for folkemord og systematisk diskriminert i Europa er et faktum, men tror vi at en rasismeparagraf hadde hindret dette.

Eller at domstolenes innskrenking av ytringsfrihet og pressefrihet for å hindre hatytringer og hatpropaganda er den rette responsen til netthets.

Jeg tenker at løsningen ligger i å søke etter årsakene til denne negative utviklingen og jobbe for å eliminere dem. Det kan faktisk fungere bedre om målet er et mer sivilt debattklima.

Løsningen er ikke at vi skal gi staten definisjonsmakt på hva som er hatytringer. Et sånt regelverk hører ikke hjemme i et liberalt samfunn og ligner mere på land som vi helst ikke ønsker å sammenligne oss med. En sentral del av undertrykkernes virkemidler var, og er nettopp sensur og kvelning av fri debatt. Det er et tankekors at noen av oss taler for å bruke undertrykkernes virkemidler selv om det er i beste mening.

Publisert: 06.08.20 kl. 14:09

