Hva har coronapandemien lært oss om hjemmekontor?

Etter 12. mars ble hjemmekontor og avstandsmøter dagligdags, nå skulle de som kunne jobbe hjemme. Plutselig fikk arbeidstagerne ansvar for egen arbeidshverdag. Det var for de fleste krevende, særlig i kombinasjon med stengte skoler og barnehager. Men kan vi ta med oss noe av fleksibiliteten og kontrollen over eget arbeid videre?

CATHRINE ABRAHAMSEN, fastlege ved Nøtterøy legesenter

Pasienter oppsøker ofte fastlegen med symptomer som tretthet, søvnvansker, utmattelse, psykisk overbelastning, initiativløshet og muskelsmerter. Felles er at de opplever livet som vanskelig.

I samtalene med mine pasienter har jeg erfart at det kan være nyttig å lage en «problemliste» sammen med pasienten, hvor vi skriver ned alle pasientens problemer for så å se hva han eller hun kan gjøre noe med. Sortering av pasientens problemer gjør det ofte lettere å fokusere på hva han eller hun kan gjøre selv, og kanskje enda viktigere, hva som ikke kan endres.

Det er for eksempel et vanskelig prosjekt å skulle forandre andre mennesker som sjefen eller ektefellen for at du selv skal få det bedre. Jobben er ofte et tema i disse samtalene. Min erfaring er at mange ønsker å være på jobb, til tross for sine helseutfordringer. Jeg pleier å stille spørsmålet:

«Hva ville vært bra for deg på jobben slik du ha det nå?»

Felles for de fleste av mine pasienter er at de ønsker mer fleksibilitet og kontroll over eget arbeid og arbeidssted:

En aktivitetsplan under punktet «jobb» kan ofte se slik ut:

1. Aksept fra arbeidsgiver at det er greit med hjemmekontor et par dager i uken

2. Fleksibel arbeidstid

3. Støtte fra en god kollega

Forskning viser at kontroll over egen arbeidssituasjon og gode sosiale klima er bra for helsa og kan redusere fraværet. Det var blant funnene Knardal og hans kolleger fant ved gjennomgang av 131 studier om internasjonal forskning om sykefravær i 2016.

I en artikkel fra 2018 bygget på en Fafo rapport om fleksibel arbeidstid, så man blant annet på hvilke fordeler hjemmekontor har for både arbeidstager og arbeidsgiver. Generelt viser forskningen at fleksible arbeidsordninger for arbeidstaker gjør det lettere å kombinere familie og jobb, og en bedre tilpasning til egen helse og/ eller alder.

For arbeidsgiver viser forskning at man kan oppnå lavere (syke)fravær og høyere jobbtilfredshet. Enkelte internasjonale studier viser at stedsfleksibilitet i form av hjemmekontor i nettosum har gunstige virkninger.

Hjemmekontor fungerer imidlertid ikke for alle, noen er helt avhengige av den daglige strukturen sceneskiftet til arbeidet gir oss. Arbeidsplassen er også en viktig sosial arena, og er en kilde til mening, læring og utvikling. Oppsummert forskning viser at arbeid stort sett er bra for helsa. En pasient med depresjon sa til meg «Jeg kan ikke sykmeldes, å gå på jobben er nå det eneste normale i livet mitt akkurat nå».

Vi mennesker trenger variasjon i hverdagen. Som da en god venninnes frustrasjon over å ikke kunne møte kolleger fysisk utbrøt «jeg savner kroppene til folk». Forskning viser videre at hjemmekontor kan bidra til utvisking mellom jobb og fritid, og at man kan føle mer ansvar grunnet tillitten fra arbeidsgiver og dermed jobber mer enn man skal.

Pandemien har satt oss i en ekstraordinær situasjon. Visst skal vi være varsomme med å trekke sikre slutninger i en slik situasjon. Det er behov for enda mer forskning om effekten av hjemmekontor og de ulike helseaspektene for arbeidstaker.

I min praksis har jeg sett en nedgang i fraværet over fire uker siden mars. Kan det si noe om en mindre stressende hverdag for folk flest?

Som fastlege er jeg opptatt å bidra til livsmestring, og mine pasienter ønsker mer fleksibilitet og kontroll over sin arbeidssituasjon, nettopp for å kunne opprettholde sitt funksjonsnivå når livet er tøft.

Kanskje vil behovet for jobbfravær bli mindre dersom man innfører noe større grad av valgfrihet; noen må være på arbeidsplassen hver dag, andre kan nesten utelukkende arbeide fra hjemmekontor og for resten av oss kan kanskje en god blanding være mest hensiktsmessig. Og med det er vel også spørsmålet jeg alltid stiller pasientene mine: «Hva ville vært bra for deg på jobben slik du ha det nå?», langt på vei være besvart.

