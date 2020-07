HARDT RAMMET: Folk med innvandrerbakgrunn smittes og dør oftere enn sine hvite landsmenn, viser tall fra land som England, USA og Sverige. I Norge ser vi noe av det samme, men vet ikke hvorfor. Bildet er tatt i Bradford i England 3. juni. Foto: Danny Lawson / PA Wire

Fargeskille i pandemien

Pandemien har rammet flest svarte, i hvite land. Og dermed avslørt den sosiale ulikheten og de defekte samfunnsstrukturene som særlig rammer etniske minoriteter.

Nå nettopp

Enkelte kan være fristet til å kalle det utslag av strukturell rasisme når coronaviruset rammer mørkhudede nordmenn, svensker, briter og amerikanere mye hardere enn deres hvite medborgere.

Forklaringen er mer sammensatt.

I midten av juli viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) at 28 prosent av alle nordmenn som har vært bekreftet smittet av covid-19 hittil i år har innvandrerbakgrunn. Det kan se ut som at risikoen for å få virussykdommen er tilnærmet dobbelt så høy for folk som har et annet fødeland enn Norge.

Verst rammet er somaliske nordmenn født i Somalia. Hele ti ganger flere har fått konstatert covid-19, sammenlignet med hele befolkningen. Rett bak følger innvandrere fra Pakistan, her er forekomsten blant testede seks ganger så høy.

les også VGs symptomtest på flere språk

Vi skal være glade for at så få nordmenn, uansett hvor de er født, har testet positivt for coronaviruset. Den lille smitten som finnes i Norge nå er konsentrert i tettbygde strøk. Da er det ikke unaturlig at Oslo er en form for episenter. Og med tallenes klare tale, rimer det også at forekomsten er over dobbelt så høy i de to mest innvandrertette bydelene som utgjør Groruddalen, sammenlignet med området Oslo vest.

Det er klart at det går et fargeskille her, verden ser vitterlig svart og hvit ut. Men, det er ikke bare et fargeskille i disse tallene, det er også et klasseskille.

Forskjell på rik og fattig, syk og frisk, villa og leilighet, serviceyrker versus hjemmekontor, og ikke minst helsepolitikk og mangel på sådan.

les også Flest corona-smittet på Oslo øst: Her er forklaringene

FHI har gjort en god innsats ved å agere på den informasjonen de til enhver tid har, herunder fremstøt mot enkelte innvandrergrupper.

Men, over fire måneder etter at utbruddet startet, skriver FHI i sine ukentlige rapporter at de ikke har noen forklaring på overrepresentasjonen blant innvandrere. At tallene er «et uttrykk for hvor mange og hvem man tester».

VG kjenner til at FHI er i gang med en mer omfattende kartlegging og analyse av covid-19 i innvandrerbefolkningen. Den undersøkelsen er overmoden. Og, fordi liv og helse står på spill, bør funnene offentliggjøres så snart de foreligger.

Men, det skjer ikke. Undersøkelsen skal fagfellevurderes, og det kan ta måneder. Alternativet ville være å bestille en rapport i tillegg, det går mye raskere. Men det har FHI, så langt vi vet, valgt å ikke gjøre.

Per i dag vet vi ikke noe så grunnleggende som hvor mange av de døde av Coronaviruset har innvandrerbakgrunn.

Hvilke strukturer dette er et utslag av, er vanskelig å si. Men, bra er det ikke nødvendigvis.

les også VGs symptomtest på flere språk

For alt tyder på at coronaviruset er langt mer smittsomt og dødelig for etniske minoriteter, uansett om de bor i Norge, Sverige, England eller USA.

I England er undersøkelser gjort, og funnene delt, i påvente av fagfellevurdering. For det haster. Det haster når sørasiatiske briter har dobbelt så høy risiko for å dø når de først blir innlagt på sykehuset, sammenlignet med hvite briter, ifølge en undersøkelse gjort av britiske FHI, Public Health England.

Svarte menn har fire ganger høyere dødelighet, sammenlignet med hvite menn. I USA er smitten tre ganger så høy blant svarte og latinamerikanere, mens dødeligheten er dobbelt så høy.

I England viser forskning at diabetes blant pakistanske og bangladeshiske briter har noe av skylden for overdødeligheten. Og da er det jo ofte lett å skylde på pasientene selv for deres ulykke. Livsstilssykdommer ansees å være ens egen skyld, det samme gjelder trangboddhet, som også er blitt trukket frem som en forklaring her hjemme.

les også Funn i England og USA: Derfor er svarte mer utsatt for corona

Å «skylde» på ofrene minner på et vis om de berømte ordene til Marie Antoinette: «Kan de ikke bare spise kake». Men, det er som en fagperson sa til meg, det som gir deg diabetes, er det samme som gir deg covid-19: Dårlige levekår. Og, det er her systemisk forskjellsbehandling spiller en rolle.

Har mørkhudede like muligheter til å spise av kaken? Har mørkhudede innvandrere i Norge like muligheter på arbeidsmarkedet som sine hvite landsmenn? Hvem har de dårligst betalte, tyngste og mest usikre jobbene? De som gjerne har serviceyrker som helsepersonell, renholdspersonell på sykehus og drosje- og bussjåfører, med hyppig ansikt- til ansikt-kontakt.

les også Raymond Johansen om minoriteter og corona: – Åpenbart at vi ikke har truffet

I England er diabetes bare 18 prosent av forklaringen på overdødeligheten. De resterende 82 prosent tilskrives i hovedsak yrke og fattigdom, som knyttes opp til etnisitet.

«Denne studien plasserer etnisitet rett i sentrum av diskusjonen om risikofaktorer for covid-19», sier forsker Ewen Harrison, som ledet den britiske studien, til The Guardian. Og legger til at diskusjonen er viktig fordi den vil fortelle oss hvem som skal beskyttes, hvordan restriksjoner skal oppheves og hvordan en eventuell vaksine skal distribueres.

Dette er ikke småtteri, det er livsviktige avgjørelser i en pågående pandemi.

FHI jobber for tiden med en omfattende undersøkelse om forekomsten av covid-19 i befolkningen. VG kjenner til at det nå vurderes hvorvidt undersøkelsen skal utvides til å særlig se på innvandrere og folk med lav inntekt. Det kan ikke være noe å lure på.

Pandemien har avslørt samfunnets skillelinjer. Å få bukt med dem, krever store normative endringer. En start er å tilegne seg og dele informasjon, og rette kurs på kort sikt. Det handler tross alt om liv.

Publisert: 17.07.20 kl. 09:42

Mer om Coronaviruset Helsepolitikk

Fra andre aviser