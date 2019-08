KORTVARIG? – Det er store muligheter for at Boris Johnsons politiske prosjekt mislykkes. Da vil Johnson bli den kortest sittende statsministeren i britisk historie, skriver kronikkforfatteren. Foto: House of Commons / PA Wire

Boris Johnsons dristige prosjekt

Den britiske statsministeren skal nå overbevise britene om at det er positivt å forlate EU uten en avtale 31. oktober. Han kan klare det, men da kan det også være over og ut for statsminister Johnson og hans prosjekt.

JAN ERIK MUSTAD, førstelektor ved Universitet i Agder

Boris Johnsons store politiske ambisjon var å bli leder av det konservative partiet og dernest statsminister i Storbritannia. Gjennom lederkampen i partiet sjarmerte han seg nærmest frem til statsministerposten. Selv om han er mislikt av mange, er han elsket av sine tilhengere. Han representerer også velgere som mener at nasjonalstaten skal ha mer å si enn overnasjonale institusjoner som EU.

Jan Erik Mustad. Foto: Fredrik Solstad

Johnsons politiske prosjekt har to mål. Han skal levere brexit innen fristen, få britene ut av EU innen tidsfristen 31. oktober, med eller uten en avtale med EU. Og han skal bli sittende som statsminister etter at brexit er fullført.

Men statsministeren kan få parlamentet imot seg lenge før den aktuelle tidsfristen i slutten av oktober. I parlamentet er det ikke flertall for Johnsons plan, men siden de folkevalgte har tatt ferie, og tiden mot 31. oktober er knapp, kan han likevel lykkes med å ta britene ut av EU uten en avtale. Det kan føre til mistillit mot statsministeren, oppløsning av parlamentet og nyvalg.

Britisk politikk er vanskeligere å spå enn noen gang. Det er uro og splittelse i de politiske partiene. Folket er polarisert og parlamentet er mer delt enn noen kan huske. I skrivende stund er det isfront mellom Brussel og London. Ingenting står fast i Storbritannia nå for tiden. Brexit, nyvalg og den politiske fremtiden til den britiske unionen kan vippe i den ene eller andre retningen. Det eneste som synes sikkert, er at alt er usikkert.

Mens det britiske parlamentet har tatt ferie, har Johnson brukt tiden til å alliere seg med partnere både i og utenfor regjeringen. Hans allierte skal drive politisk kampanje for å overbevise britene om at de ikke har noe å frykte ved å forlate EU uten en avtale.

Foreløpig er Johnsons politiske prosjekt i live. I hans indre sirkel er det særlig to personer som har fått ansvaret for å samkjøre strategier og kommunikasjon om fordelen med å gå ut av EU 31. oktober.

Den ene er Michael Gove. Han har en såkalt porteføljeløs statsrådspost (Chancellor of the Dutchy of Lancaster) i regjeringen. Hans hovedoppgave er å ha ukentlige møter med alle statsråder, og han har dermed det overordnede ansvaret for å geleide det politiske og offentlige Storbritannia mot en hard brexit.

Den andre strategen er politisk rådgiver for Johnson, Dominic Cummings. Han ble utnevnt som politisk spesialrådgiver samme dag som Johnson ble statsminister. Som kampanjeleder for ‘Vote Leave’ i 2016 var Cummings mannen bak brexit-slagordene ‘take back control’ og ‘do talk about immigration’. Han blir ofte trukket fram som mesterhjernen som bidro til å vippe folkeavstemningen i 2016 i favør av brexit.

Strategene Gove og Cummings skal ikke bare jobbe mot å ta britene ut av EU, men også bygge den britiske opinionens selvtillit slik at det dannes et mer positivt bilde av en utgang uten en avtale. Britisk identitet, verdier, historie og stolthet er nøkkelord for dette arbeidet. Målet er at britene skal få følelsen av å være sterke nok til å forlate EU uten en avtale på plass.

’Keep Calm and Carry On’ er et slagord som har preget historiske Storbritannia og som kanskje er passende for den britiske folkesjela. Slagordet passer også for Johnsons politiske prosjekt og Cummings er mannen som først og fremst har i oppgave å omvende nølerne.

Samtidig virker det sannsynlig at Cummings er ansatt for å bidra for de konservative inn mot et nytt parlamentsvalg. Slik situasjonen er i dag, skal neste valg i Storbritannia avholdes i 2022. Men gitt Underhusets nåværende sammensetning, er det mye som tyder på at et nytt valg allerede kan komme denne høsten. Etter suppleringsvalget i Wales nylig, som de konservative tapte til Liberaldemokratene, er arbeidsflertallet til Johnsons regjering på bare ett parlamentsmedlem.

Sammen med Gove og Cummings, har Johnson har fylt på med brexit-kollegaer i de viktigste regjeringsjobbene. Ifølge den uavhengige medieplattformen «OpenDemocracy» er det flere lobbyister og tidligere medlemmer i tankesmier som nå skal fortsette lobbyarbeidet og tenkningen i Johnsons regjering og administrasjon. Det gjelder for eksempel utenriksminister Dominic Raab, innenriksminister Priti Patel og boligminister Esther McVey.

Da Johnson satte sammen sin nye regjering, måtte alle medlemmene skrive under på at de var komfortable med å forlate EU uten en avtale. Hvis det ble nødvendig.

Samtlige av statsrådene i Johnsons regjering har da også fått klar beskjed om å orientere forskjellige deler av britisk samfunns- og næringsliv gjennom sine departementer for å forberede nasjonen på en brexit uten en avtale.

Parlamentet har gjentatte ganger sagt at de ikke godtar at Storbritannia går ut av EU uten en avtale. Samtidig er det flere fra Johnsons eget konservative parti som ikke vil akseptere å gå avtaleløs ut av den europeiske unionen. Det er derfor store muligheter for at Johnsons politiske prosjekt mislykkes. Da vil Johnson bli den kortest sittende statsministeren i britisk historie.

Hvis Johnson styrer kompromissløst mot en hard brexit vil det etter all sannsynlighet bli reist mistillitsvotum mot regjeringen. Da kan det bli regjeringskrise og hurtig nyvalg. Johnson leder nå en mindretallsregjering som er avhengig av støtte fra 10 parlamentsmedlemmer fra det nordirske Demokratiske unionistpartiet.

Spørsmålet er bare om man rekker å holde nyvalg før brexit-datoen 31. oktober. Parlamentet er tilbake fra ferie 3. september og i de påfølgende ukene er det partilandsmøter. Det er kun fem arbeidsuker i parlamentet før brexit-datoen, antagelig for lite tid til å stoppe Johnsons prosjekt eller avholde et nyvalg før 31. oktober.

Cummings uttalte nylig til britiske medier at en hard brexit ikke kan stoppes av parlamentet på grunn av den korte tiden fram mot deadline. I tillegg mener han at et eventuelt parlamentsvalg, vil gi de konservative flertall på nytt.

I løpet av høsten kan Johnson altså få mistillit mot seg, gjennomføre en brexit uten en avtale innen 31. oktober og lede det konservative partiet i et parlamentsvalg.

Boris Johnsons politiske prosjekt er høyt spill. Foreløpig er det lite som tyder på at Johnson vil endre taktikk. Han trives i prosjekt- og kampanjemodus. Tiden vil vise om han blir politikeren som vant noen kampanjer, men tapte makten, eller om han blir en styringsdyktig statsminister. Britene trenger åpenbart det siste.

Publisert: 18.08.19 kl. 13:47