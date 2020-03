Kommentar

Mannen som skapte et monster

Han inspirerte Osama Bin Laden – og to søstre i Bærum. Uten Abdallah Azzam hadde vi kanskje ikke hatt så mange islamistiske terrorangrep på vestlig jord.

Da de to somalisk-norske søstrene fra Bærum i 2013 rømte til Syria for å slutte seg til terrorstaten IS, sendte de en bok til foreldrene sine. Boken var skrevet av Abdallah Azzam, en av jihadist-verdens viktigste og mest leste ideologer, beundret og dyrket av jihadister gjennom generasjoner, over hele verden.

Han var ikke bare Bærumsjentenes ideologiske ledestjerne, han var også Osama bin Ladens mentor. Gjennom 1980-tallet, etter Sovjetunionens invasjon av Afghanistan, organiserte og rekrutterte Azzam muslimer fra hele verden. Bin Ladens terrorgruppe Al Qaida vokste ut herfra.

Et imponerende verk

Gjennom 1990-tallet ble jihadist-bevegelsen splittet mellom dem som ville kjempe i konfliktsoner der muslimer var utsatt, og dem som ville gjøre «hellig krig» verdensomspennende. Bin Laden ledet dem som ville drive global jihad. Al Qaida angrep amerikanske mål i andre land før det kulliminerte 11.september 2001. Da to passasjerfly fløy inn i tvillingtårnene i New York, ble vår verden forandret for alltid.

TO DAGER SENERE: Politifolk på bakken i New York to dager etter at flyene traff tvillingtårnene, 13.september 2001 Foto: JAMES ESTRIN / TT / NTB Scanpix

Nå har seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Thomas Hegghammer, skrevet bok om Abdullah Azzam. Hegghammer har brukt ti år på boken. Han har lest et utall arabiske skrifter og dokumenter, hørt store mengder arabiske lydopptak og besøkt alle stedene der Azzam har bodd. Det er et imponerende verk, som gir oss økt forståelse for jihadist-terrorens utspring.

Hegghammer mener at det uten Azzams innsats antagelig bare ville vært et fåtall fremmedkrigere i Afghanistan. I stedet ble det flere tusen. Azzam skrev at alle muslimer har en plikt til å reise dit det er nødvendig for å forsvare andre muslimer som er under angrep. Også militært. Slik bygget han den religiøse og politiske plattformen for fremmedkrigere.

I 1989 ble Azzam drept i et attentat. Fortsatt vet ingen hvem som sto bak. Dette skjedde før den islamistiske bevegelsen ble splittet mellom de lokale og de globale jihadistene. Og ikke minst – før jihadistene hadde begynt med terror mot uskyldige sivile, både i vesten og i muslimske land.

Ulike fløyer vil ha ham

I ettertid mener ulike deler av den jihadistiske bevegelsen at han tilhører nettopp deres fløy. De mer moderate mener han tilhører dem, fordi han aldri tok til orde for blind terror, men tvert om skrev om krigføring etter islams lover og regler. Om væpnet kamp mot soldater i uniform, mot dem som okkuperte muslimsk jord, eller som undertrykket muslimer i eget land.

Mens Al Qaida og andre terrororganisasjoner tar ham til inntekt for seg. De mener at han ville fulgt Bin Ladens vei dersom han fortsatt hadde levd gjennom 1990-tallet - bin Laden hadde jo heller ikke argumentert for global terror i årene mens Azzam levde. Også Hamas ser Azzam som «sin». De mener han rettferdiggjør selvmordsbombere og martyrdom, og begrunner det med at Azzam var en uttalt og sterk tilhenger av martyrdøden og dens religiøse verdi.

I Azzams fotspor: Thomas Hegghammer har besøkt alle stedene der Abdallah Azzam har bodd. Foto: Magne Antonsen

Et annet sentralt element i Azzams lære er at muslimer ikke skal lytte til autoriteter som religiøse ledere, lærde islamske teologer eller andre som mener noe om hva som er rett å gjøre. Dermed la han grunnlaget for det monsteret som den internasjonale jihadistiske terrorbevegelsen har blitt. Det er sluppet løs krefter ingen lenger har kontroll over.

Resultatet er kaos - en ustyrlig bevegelse som popper opp der det er rom for den. Hegghammer sammenligner det med vann i fjell - bevegelsen kan ikke velge hvor den skal, men følger åpningene der de finnes.

USA-hatet

Azzams USA-hat økte gjennom 1980-tallet - paradoksalt nok i takt med at USA økte støtten til afghanske muslimer. Derfor er det underlig å lese hos Hegghammer om hvordan Azzam og andre jihadister opererte helt fritt i USA i disse årene - friere enn noe annet sted. USA var det eneste landet der de fikk ha sitt rekrutteringskontor i full åpenhet. Azzam reiste rundt på amerikanske universiteter og andre steder, talte, og rekrutterte fremmedkrigere. I flere arabiske land, blant annet Egypt og Syria, slapp han ikke engang inn.

En viktig del av jihadistenes fortelling er at islam er under angrep. Det er USA og deres allierte som får skylden for alt som er galt. Hegghammer går i rette med dette bildet av USA og vesten. I årene før bin Laden og Al Qaida i 1998 erklærte krig mot USA var det i all hovedsak andre, ikke-vestlige land som herjet med muslimer. Som India i Kashmir, Sovjetunionen i Afghanistan, Serbia i Bosnia og Russland i Tsjetsjenia.

INSPIRERT AV AZZAM: Osama bin Laden gjorde jihad global Foto: RAHIMULLAH YOUSAFZAI / TT NYHETSBYRÅN

Hatet mot USA går langt tilbake i tid, hos Azzam, og hos andre, religiøse og politiske opprørsledere i den muslimske verden. Det stikker dypt, og handler om mer enn utenrikspolitikk. Det treffer en tone. Både hos unge muslimer, og på venstresiden i mange vestlige land.

Det ideologiske grunnlaget

Azzam appellerer fortsatt til unge muslimer, mer enn tretti år etter sin død. Når to unge norske jenter med somalisk bakgrunn forlater alle de er glade i og slutter seg til det verste terrorregimet verden har sett i moderne tid, forteller dette oss om kraften i hans budskap.

Vi kan selvsagt ikke vite sikkert. Men det er grunn til å spørre om vi hadde hatt den samme utviklingen av islamistisk terror uten Abdallah Azzam. Selv om han aldri argumenterte for angrep på uskyldige sivile, eller for terroraksjoner utenfor konfliktsoner, la han det ideologiske grunnlaget som Bin Laden gjennom Al Qaida bygget videre på.

Det finnes eksempler på enkeltmennesker som har endret verdenshistorien på forferdelig vis. Azzam kan være en av dem.

