FORBEREDT: Rikshospitalet i Oslo tar imot alvorlig lungesyke pasienter med corona-smitte. Her forbereder ansatte ved intensivavdelingen seg. Foto: Frode Hansen, VG

Kommentar

Ingen av oss er trygge

At folk tidlig i 20-årene er innlagt på intensiven etter å ha blitt smittet av corona, gjør pandemien ekstra skremmende.

For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

«Eldre og sårbare» har vært en mager trøst for mange under coronaen. Og myndighetene som har understreket at de aller fleste får mild sykdom, mens eldre og syke er i faresonen.

– Jeg er ikke så redd for å bli syk, for jeg tror jeg har en ganske god helse, sa statsminister Erna Solberg under barnas pressekonferanse denne uken.

Men alle kan rammes av corona.

Torsdag kunne VG avsløre at Norge tidligere denne uken hadde 11 personer under 50 år innlagt på intensivavdelinger.

To av dem var under 24 år.

Det ser ut som kun barn som skånes for denne sykdommen.

Helsemyndighetene oppgir ikke alder og kjønn på de over hundre corona-syke som er innlagt på norske sykehus. De viser til personvern.

Men VG har fått tilgang til en rapport laget av Norsk anestesiologisk forening, som forteller mer om dem på intensiven.

Les saken: 11 personer under 50 år i intensivbehandling

Å havne der er alvorlig. Ifølge Intensivregisteret betyr dette overvåkning av pasient som står i fare for å få eller har akutt svikt i en sentral organfunksjon.

Totalt var det 34 pasienter med corona innlagt til intensivbehandling i Norge tirsdag denne uken. 16 måtte ha pustehjelp. Flertallet hadde astma, kreft, diabetes, svekket immunforsvar eller andre underliggende sykdommer.

Men ikke alle. 12 var friske fra før. Det kan dreie seg om pasientene i de eldste aldersgruppene. Det kan være blant de yngre.

16 personer forteller: Slik er det å være smittet

Det er heldigvis gode sjanser for at unge friskner til, fordi de tåler slik behandling godt.

Men de som blir så syke, må ha hjelp.

Derfor må vi hindre for rask spredning. Da blir intensiven blir full. Og da kan folk dø fordi de ikke får sykehushjelp. Og ikke «bare» eldre. Også folk tidlig i 20-årene.

– Det ser ut som mer enn 90 prosent av dem som blir smittet, får et mildt sykdomsforløp, og de fleste som blir alvorlig syke, de er i en veldig høy alder og de har ofte flere underliggende sykdommer. Men det er likevel slik at yngre mennesker også kan bli syke av coronavirus, sa fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, på regjeringens faste pressekonferanse torsdag.

Han oppfordret dem som føler seg syke, til å søke hjelp.

Blant de unge kan det bli et problem at de ikke søker hjelp når de blir skikkelig syke. Denne gruppen har stort sett fått høre at dette går over av seg selv.

Myndighetene har en vanskelig oppgave med å nå alle. Samtidig som folk isolerer seg i frykt for corona, finnes det andre som klumper seg sammen og drikker øl.

Noen trenger å skremmes litt. Andre bør beroliges.

Å gi eksempler på at også unge rammes, er viktig informasjon. Samtidig som man sier at folk flest kommer seg gjennom dette.

VG fortalte i forrige uke om 48-åringen som kom hjem fra skiferie som ble så syk at han måtte innlegges på isolat. Indre Akershus Blad fortalte om Ronny (46) fra Aurskog som hostet slimballer og avviste at det dreide seg om mild sykdom.

En ekspertgruppe fra WHO som reiste til Kina under utbruddet i februar, forklarte at definisjonen av «mild» var alt under det å trenge pustehjelp. Til og med lungebetennelser ble kategorisert som mildt, så lenge pasienten ikke måtte på sykehus.

Problemet for samfunnet oppstår når for mange havner på intensiven. Derfor skal vi vaske hendene og holde avstand. Gjør vi det, får vi i det minste færre skrekkhistorier om corona i månedene og ukene fremover.

Publisert: 20.03.20 kl. 02:11

Les også

Mer om Coronaviruset Sykdom Helsedirektoratet

Fra andre aviser