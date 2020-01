AUTORITÆR: – Bolsonaro angriper jevnlig mediene og truer med økonomiske represalier. Ikke siden Chavez i Venezuela har man sett en slik kontinuerlig undergraving av pressens frie rolle i Latin-Amerika, skriver Roar Nerdal. Foto: Eraldo Peres / AP

Debatt

Bolsonaros kulturkrig

Da Jair Bolsonaros kultursjef presenterte sine vyer for Brasil, viste det seg at de var plagiat av Joseph Goebbels. Han fikk sparken. Men Brasils president har vunnet flere slag mot «kulturmarxistene».

ROAR NERDAL, journalist, bosatt i Brasil

Fredag måtte president Jair Bolsonaro i Brasil sparke kultursekretær Robert Alvim fordi han kopierte Tysklands nazipropagandaminister Joseph Goebbels akkompagnert av Wagners operamusikk i en tale (engelsk undertekst oversatt av Glenn Greenwald) der han la fram regjeringens nye kulturpolitikk. Sitatet om at brasiliansk kunst det neste tiåret skal være heroisk og nasjonalt er ikke bare et plagiat, hele settingen ser ut til å være en kopi av en tale Goebbels holdt i 1933, ifølge TV-kanalen Deutsche Welle.

Noe det første Bolsonaro gjorde som president var å legge ned kultur som eget departement. Teatersjefen Alvim fikk i oppdrag å være kulturens fremste talsmann, en mann hvis oppgave var å fremme interessene til majoriteten av den kristne og konservative befolkningen og i Alvims ord: Å fremme kultur som redder ungdommen istedenfor ødelegge den.

Talen fikk enorm oppmerksomhet i brasilianske medier. Både venstre- og den tradisjonelle høyresiden var i harnisk. Alvim forsvarte seg med at sitatlikheten bare var en tilfeldighet og at uttalelsen var perfekt, men at det var typisk for den venstreorienterte banden å lage oppstuss. Først etter at den tyske ambassaden og den israelske foreningen meldte seg på i kritikken, ga Bolsonaro etter.

Roar Nerdal. Foto: PRIVAT

Bolsonaro har fått mye oppmerksomhet om sine uttalelser om homofile, han er blitt kritisert for regnskogsatsingen og for en stadig mer autoritær stil. Men det er kanskje i kampen mot kulturmarxistene han har hatt mest gjennomslag i det drøye året han har vært president. Bolsonaro er overbevist om at marxistene i Brasil gjennom mange år har erobret alle posisjoner innen kultur, undervisning, medier, samt styrer politikken og justissektoren.

Dette er ideer han har plukket opp av sin store guru Olavo de Carvalho, en mann med egen youtube-kanal der han foreleser i sin egenkomponerte filosofi der han banner og skjeller ut motstanderne, røyker og lurer på om jorda er rund eller flat. Et spørsmål der han ennå ikke har konkludert. Carvalhos innflytelse er så stor at han har kunnet peke ut utdannelsesminister, likestillingsminister, utenriksminister og også ovennevnte kultursekretær.

Etter at Olavo først mente at Alvim ikke kunne være helt god i hodet, har han senere forsøkt å forklare Goebbels-fadesen med at kultursekretæren er blitt lurt i en felle av venstreorienterte undersåtter. Den forklaringen er gjentatt så mange ganger at mange tror på den nå.

Definisjonen av «kulturmarxister» er enkel: det er alle dem som undergraver tradisjonelle familieverdier, de som er mot konservativ kristendom enten den er katolsk eller karismatisk protestantisk (pinsevenner). I skolen skal man ikke lære at det fins kjønnsforskjeller, det er feministisk ideologi. At økonomisk ulikhet er problematisk er kommunistisk ideologi. Samfunnsfag er fordummende, og det kuttes i budsjettene. Det er for mange unødvendige ord i lærebøkene. Universiteter som driver med kritisk tenkning lager bråk og får budsjettene kuttet eller frosset. Kritiske røster har ingen eller få karrieremuligheter.

Bolsonaro angriper også jevnlig mediene og truer med økonomiske represalier. Ikke siden Chavez i Venezuela har man sett en slik kontinuerlig undergraving av pressens frie rolle i Latin-Amerika. Han går ofte til direkte angrep på journalister slik da en journalist stilte ham et spørsmål og fikk som svar at «du ser ut som en forferdelig homo». Mange av disse verbale angrepene følges opp på sosiale medier med direkte trusler samt fysisk aggresjon når journalister dekker begivenheter der Bolsonaro, hans familie eller ministere er involvert.

Demonstranter er blitt fysisk hindret fra å demonstrere av Bolsonaros tilhengere.

Bolsonaros sønn og folkevalgt, Eduardo Bolsonaro, samt økonomiminister Paulo Guedes, har ymtet frampå om at «AI5» kan bli aktuelt om demonstrasjoner mot politikken skulle nå dimensjoner som i nabolandene. «AI5» henspiller på et dekret fra militærdiktaturet som førte til sensur, vilkårlige arrestasjon og tortur.

I kjølvannet av Bolsonaros valgseier er også en del nazistiske grupper blitt mer aktive. Et tv-produksjonsselskap ble brannbombet etter å ha vist en satirefilm der Jesus ble framstilt som homoseksuell. Mannen bak bomben var Bolsonaro-tilhenger, medlem i samme politiske parti som presidenten, men også med i en nazigruppe. Filmen ble deretter sensurert av en dommer, før høyesterett tok til vettet og opphevet kjennelsen.

Antropologen Adriana Dias har identifisert over 300 forskjellige nazistgrupper i Brasil. Sjøl om de er få medlemmer, er de blitt langt mer aktive den siste tiden. Det har vært mange angrep mot svarte og homoseksuelle fra disse. Så viljen til vold er tilstede.

Varsellampene blinker altså i Brasil. Bolsonaro har aldri lagt skjul på sin fascinasjon for autoritære og militære ledere. Det er likevel et stykke til både nazismen og fascismen. Og jo mer autoritær han og hans følgesvenner framstår, jo mindre autoritet ser han til å få blant befolkningen. Fra begynnelsen av fjoråret til slutten sank de som syntes at regjeringen gjorde en utmerket jobb fra 49 prosent til 30 prosent. Mens antallet som mente den gjorde en elendig jobb økte fra 11 til 36 prosent.

Publisert: 22.01.20 kl. 08:12

