PERFEKTE FORHOLD: Norske fjorder egner seg godt til oppdrett av fisk. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Leder

LO et steg i riktig retning

LO har gått fra et «nei» til et «tja» til lakseskatt. Organisasjonen bør høre på LO i Trondheim som er klar på at laksemilliardene må tilfalle fellesskapet.

Milliardene strømmer inn i oppdrettsnæringen, en næring dominert av få, store eiere hvor svært mange av konsesjonene er delt ut gratis eller til underpris.

Og det er gledelig at det går bra. I fjor konkluderte flertallet i et regjeringsnedsatt utvalg med at næringen må begynne å betale grunnrenteskatt.

Dessverre har både NHO, KS, LO, Erna Solberg, næring og kommuner gått ut mot grunnrentebeskatning i oppdrett. Næringen er naturligvis imot høyere skatt. Noe paradoksalt har de fått en alliert i oppdrettskommunene, som frykter lavere inntekter.

Nå er høringsrunden avsluttet. LO, som sliter med intern uenighet, har gått bort fra sitt nei. De ber om mer utredning.

Det trengs ikke. LO sentralt bør heller høre på LO Trondheim, som i sitt høringssvar sier klart ja til lakseskatten.

– (...) dessverre har vi latt noen få store private konsern få kontrollen over de aller beste delene av fjordene våre. Det er en årlig gave på 20 milliarder kroner fra fellesskapet til de rikeste vi har i dette landet, skriver de.

De største oppdrettskommunene frykter for de enorme inntektene som er blitt dem til del de siste årene. Frøya fikk 103 millioner fra Havbruksfondet i 2018, Nærøy 67 millioner og Hitra 62 millioner.

Utvalgets flertall foreslår heller at kommunene fremover får jevnere og mer forutsigbare inntekter fra en produksjonsavgift. De mener også at inntektene fra salg av konsesjoner, skal settes i et reelt fond som vi bare bruker avkastningen av.

Og det betyr mindre til de store oppdrettskommunene. Men samtidig som et mindretall av kommuner får mindre, vil det store flertallet av norske kommuner få mer. Og det blir mer til fremtidige generasjoner.

Og det er dette som ligger bak Norges suksess. Vi er flink til å fordele inntektene våre. Også dem fra naturgitte ressurser. Det skulle tatt seg ut om kommuner med oljevirksomhet utenfor sin kysten, krevde å beholde grunnrenten selv.

På samme måte som kommuner med olje og anen næringsvirksomhet, bør også oppdrettskommunene være med på spleiselaget for å få mer infrastruktur, ferge, vei, skole og velferd hos seg selv, men også i hele landet.

Publisert: 06.02.20 kl. 11:37

