SVARER KRITIKER: – Jeg har ståltro på generasjonen min, generasjonen som vokser opp og jeg veit godt at de aller fleste foreldre prøver å gjøre sitt aller beste, skriver Martine Halvorsen. Foto: PRIVAT

Debatt

Martine Halvorsen svarer på kritikken: – Jeg står sammen med dem som har lyst til å ta avstand fra det perfekte

Jeg skal ikke forsvare noen andre, og jeg tror heller ikke at jeg gidder å forsvare meg selv mer enn jeg må.

For mindre enn 10 minutter siden

MARTINE HALVORSEN, blogger

Okei, jeg så den komme. Jeg ble vel ikke så veldig overrasket over at jobben min kom til å bli dratt inn i saken, eller innlegget. Innlegget der jeg slår hånda i bordet, på vegne av alle de som hver dag utsettes for merkepress og der jeg forsøker å trygle foreldre til å bli litt kjipe. Til å tenke seg om før de drar kortet og sponse med jakker som er beregnet for Grønnlands-isen, til priser som er hårreisende.

Simen Almås har svart meg, sammen med en hel del andre. Noen mener at jeg er like grusom fordi jeg steller neglene mine en gang i blant, noen mener at jeg er et dårlig forbilde fordi jeg har den vinterjakka jeg har og noen mener at jeg er falsk. Grusom. Ekkel. Useriøst, men det kommer. Hver gang noen er uenige.

Almås er derimot saklig, takk og lov, for jeg elsker en god debatt og dette er et tema som virkelig burde debatteres, diskuteres og krangles om, om det så er det som må til. Han skriver blant annet at «influenser og blogger Martine Halvorsen retter skarp kritikk mot foreldre som kjøper dyre klær til barna sine. Hun burde heller rettet fingeren mot seg selv og bransjen hun er en del av».

Simen viser til flere ting han kan ta meg på. Han viser til noen eksempler, som for eksempel at jeg deler ut en rabattkode og lenker til noen plagg fra Cubus. Ja, søren. Mikroplast og polyester, men la oss ta det i en annen diskusjon, for nå handler det om de barna og ungdommene som blir fryst ut, mobba og som føler seg utenfor fordi de ikke henger i skolegården med svindyre jakker, belter og sko.

Det handler om gutten som fortalte meg at han for et års tid siden forsøkte å ta livet av seg. Ikke på grunn av et Gucci-belte, men på grunn av presset – fra alle kanter. Blant annet merkepresset. Presset om å bo riktig sted. Presset om å ha rike foreldre. Presset om å ha dyre ting. Presset om å være best.

Det handler også om de foreldrene som har fortalt meg at de har tatt opp forbrukslån for å finansiere livsstilen til barna sine, fordi de er livredde for at de ikke skal være bra nok. Og alle de andre. For det er mange, heldigvis ikke alle, men mange.

Lista er lang, men la meg ta meg selv først, og jobben min, ettersom det er den som får ris her. Og jeg skjønner det, for jeg er del av en bransje som lever av markedsføring og reklame. Jeg lever av markedsføring og reklame. Av å annonsere for matvarer jeg syntes er gode, tipse om en vinterjakke som er både varm, fin og rimelig og sminkeserviettene jeg bruker.

Almås spør indirekte om det egentlig er foreldrene sin skyld, sånn som jeg hevder i mitt innlegg, eller om det er min, og mine kollegers sin skyld.

Jeg skal ikke forsvare noen andre, og jeg tror heller ikke at jeg gidder å forsvare meg selv mer enn jeg må. Jeg kan jo nevne at jeg nylig takket nei til å annonsere for et produkt som jeg skulle få 50 000,- for, fordi jeg har en regel for meg selv. Liker jeg ikke at lillesøsteren min blir utsatt for reklamen, så dropper jeg det. Også om det går på akkord med mine verdier. Det produktet gjorde det, men det gjør ikke en genser fra Cubus.

Jeg har ståltro på generasjonen min, generasjonen som vokser opp og jeg veit godt at de aller fleste foreldre prøver å gjøre sitt aller beste. Men, i denne omgangen så handlet det egentlig om merkepress og om mobbing, og det er et faktum at mange opplever et stort press på å ha dyre og fine ting. Du gjør det jo kanskje selv. God økonomi, fint hus, fin bil, fin jobb, fin veske, fin hytte, fin båt. Skal jeg fortsette?

Jeg tar ikke på meg skylda for det, men jeg står mer enn gjerne sammen med dem som har lyst til å ta avstand fra det perfekte, fra presset og det jaget om å aller helst være uoppnåelig.

Publisert: 28.01.20 kl. 15:46

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser