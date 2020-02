VINNER: Onsdag kommer Senatet til å frifinne president Donald Trump for anklagene i riksrettssaken. I natt sa et flertall av senatorene nei til nye vitner. Foto: SAUL LOEB / AFP

Kommentar

Trump reddes av sine egne

Alle visste at Donald Trump ville bli reddet av sine egne partifeller i Senatet. Spørsmålet er om også velgerne i november vil frifinne Trump, Og gi ham fire nye år i Det hvite hus.

Nå nettopp

51 senatorer stemte i natt mot å innkalle vitner i riksrettssaken. 49 ønsket å høre vitnemål fra tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton og andre. Onsdag kommer Senatet til å frifinne Trump for anklagene om at han har misbrukt sin makt og forsøkt å hindre etterforskningen.

En frifnnelse vil skape presedens. Det vil påvirke maktbalansen mellom den utøvende, den lovgivende og den dømmende makt som er bærebjelken i det politiske systemet. Et flertall i Senatet gir presidenten svært vide fullmakter, samtidig som de folkevalgte begrenser sin egen mulighet å føre tilsyn med den utøvende makt gjennom riksrett.

Frifinnelsen åpner for at også fremtidige presidenter kan søke hjelp hos fremmede makter for å fremme sine egne politiske interesser.

I avslutningen av denne saken var Alan Derschowitz i Trumps forsvarsteam forbilledlig klar fra talerstolen i Senatet:

-Hvis en president gjør noe han tror vil hjelpe ham til å bli gjenvalgt, i offentlighetens interesse, kan ikke dette være noen form for quid pro quo som resulterer i riksrett.

Alle presidenter mener i nok at det er i nasjonens interesse at de blir gjenvalgt. Quid pro quo innebærer en bytteavtale. I dette tilfellet er Trump anklaget for å ha holdt tilbake 391 millioner dollar i amerikansk militær støtte inntil Ukrainas erklærte at Joe og Hunter Biden skulle etterforskes. Biden er en av de ledende demokratiske presidentkandidatene.

Derschowitz´ argument minner om noe president Richard Nixon sa i forbindelse med Watergateskandalen: -Når presidenten gjør det, betyr det at det ikke er ulovlig. Da Derschowitz møtte hard kritikk presiserte han på Twitter at en president ikke står over loven. Han kan ikke begå forbrytelser.

Trump har imidlertid gjentatte ganger sagt at paragraf 2 i Grunnloven gir ham rett til å gjøre hva han vil. Han har endog sagt at han kan benåde seg selv. Han avviser alle Kongressens forsøk på innsyn og kontroll. Han utsetter varslere og kritikere for trusler og sjikane på Twitter og på folkemøter.

Presidenten er blitt frikjent i en riksrettssak som for første gang gikk uten vitner. Det hvite hus og republikanerne har effektivt blokkert for at sentrale vitner ikke ble hørt, verken i etterforskningen eller i riksrettssaken. De har også hindret de folkevalgte i få tilgang til viktige dokumenter.

Trump fastholder at han ikke har gjort noe galt og at hans samtaler med Ukrainas president Volodymyr Zelenskij var perfekte. Hvis alt er perfekt er det ingen grunn for ham til å hindre egne medarbeidere i å vitne, eller å legge frem relevante dokumenter som Kongressen ber om.

I riksrettssaken valgte hans forsvarsadvokatene etterhvert en annen strategi. Uansett hva Trump måtte ha sagt eller gjort i denne saken berettiget det ikke riksrett.

Det er vanskelig å forestille seg hva som må til før det store flertall av republikanske folkevalgte våger å ta til orde mot Trump. De fikk god hjelp av Trumps advokater som la listen svært høyt for hva som kvalifiserer for riksrett.

Det store flertall av republikanske folkevalgte har motvillig godtatt eller entusiastisk omfavnet Donald Trumps fullstendige overtakelse og omforming av det republikanske parti. Det er derfor helt utenkelig at 20 republikanske senatorer på onsdag vil stemme sammen med demokratene for å fjerne presidenten. Avstemningen blir en formalitet.

For å innkalle vitner ville det vært tilstrekkelig at fire av republikanerne brøt med partigruppen..Susan Collins og Mitt Romney stemte for å innkalle vitner. Mitt Romney, Også Lisa Murkowski og Lamar Alexander tilhører også den lille gruppen av moderate republikanske senatorer som iblant stemmer mot presidenten, men ikke denne gang.

Alexander mener saken allerede er tilstrekkelig belyst. Men i en uttalelse skriver han at “det er upassende for en president å be en utenlandsk leder etterforske en politisk motstander og tilbakeholde amerikansk hjelp for å fremme etterforskningen”.

Det er dette demokratene mener utgjør maktmisbruk. Flere republikanske senatorer har gitt til kjenne at de deler Alexanders syn. De mener bare ikke at det er nok til å gi en presidenten sparken mindre enn ti måneder før velgerne skal si sitt.

Trump kan nå triumfere etter å ha vunnet enda et stort slag mot det han kaller hevngjerrige demokrater som ikke er kommet over at de tapte valget i 2016. Han vil gå inn i valgkampen og opptre som den uovervinnelige. Nederlag finnes ikke i hans vokabular.

Ingen president i amerikansk historie har gått av som følge av en dom i riksrett. Riksrett og trusler om riksrett er blitt vanligere de siste tiårene i et stadig mer polarisert Washington, D.C. Det er en mulighet Kongressen har hvis en president begår forræderi, er korrupt eller gjør seg skyldig i grovt maktmisbruk.

I denne saken mente demokratene at de ikke hadde noe annet valg enn å tiltale presidenten. Republikanerne mente at demokratene misbrukte riksrett i politisk ærend.

Vil den bitre bitre striden i riksretten kaste lange skygger inn i valgkampen? Og hvem vil i så fall tjene på det? Demokratene vil si at prosessen ikke var rettferdig. Trump vil fortsette snakke om heksejakten.

Uansett er det best at presidenter velges eller gjenvelges i frie og åpne valg. Ikke at de blir avsatt i Senatet. I november er det velgernes tur til å avsi dom. Valgresultatet er langt mer usikkert enn stemmetallet i Senatet.

Publisert: 01.02.20 kl. 04:29

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser