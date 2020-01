TILTALT FOR EN REKKE SOVEVOLDTEKTER: Aktor Trude Antonsen har tiltalt mannen for voldtekt og seksuell omgang med mindreårig. Foto: Jørgen Braastad

Skylder på rykter, hat og metoo

OSLO TINGRETT (VG) Den voldtektstiltalte kulturprofilen mener kvinner i miljøet begynte å mislike ham og at de prøvde å verve hverandre.

Han var sentral i Oslos kulturmiljø. Nå har gamle venner vendt ham ryggen. Den tidligere medielederen står tiltalt for voldtekt og seksuelle overgrep mot ni ulike kvinner.

Den første av kvinnene avsluttet torsdag sin forklaring. Deretter fikk mannen i 50-årene komme til orde.

– Det er rart å se hendelser som jeg har vært sikker på har vært hyggelige, å se dem i et helt annet lys, sa mannen.

Og slik ser det ut. Langt på vei følger de to hverandre, både i fortellingen om fester, venner, meldinger, bursdager, nachspill og frivillig samleier.

Begge parter forteller også sin historie med troverdighet.

Forklaringene spriker først når vi kommer til de to morgenene hvor den fornærmede kvinnen har forklart at hun våknet av at tiltalte voldtok henne.

Disse hendelsene avviser mannen. Han forteller tvert om at han listet seg ut for å ikke vekke kvinnen og at han gikk på jobb. Når det gjelder den andre hendelsen, sier han at han ikke husker at fornærmede var på nachspillet hjemme hos ham.

Tiltalte forklarte seg empatisk om et meningsfullt forhold til fornærmede, fylt av felles interesser og kunnskapsutveksling. Begge parter er enig i at bekjentskapet vedvarte i mange år etter den påståtte voldtekten, blant annet med jobbsamarbeid.

Uten å uttale det direkte, fremstilte mannen det slik at kvinnen ønsket et nærere forhold til ham enn vice versa. Og at et problem var sjalusi.

Fornærmede på sin side benektet i retten mandag at hun var forelsket i mannen. Men hun forklarte seg om mye ambivalens, og et elsk-hat-forhold, og vedgikk at hun hadde sagt at hun var forelsket i gamle chatter.

Det klarte tiltalte å sannsynliggjøre ytterligere i sin forklaring på torsdag.

Kvinnen sier hun anmeldte mannen fordi det var hennes plikt, for å stoppe flere overgrep. Oppvåkningen kom da hun så hvordan han oppførte seg mot andre kvinner. Hun har forklart at han befølte en beruset 15-åring på et nachspill.

Tiltalte forteller om de samme festene, men sier indirekte at problemet for fornærmede nettopp var de andre kvinnene.

Fornærmede anmeldte mannen sammen med en annen kvinne. Kulturskikkelsen forklarte at ryktene da begynte å florere om at han var voldtektsmann. Det mener han påvirket flere. Ikke minst fordi kvinnene tok kontakt med andre og prøvde å verve folk.

– Jeg prøvde å tenke gjennom hvem det kunne være som hatet meg, sa tiltalte i retten.

Han mente at også Weinstein-saken og metoo fikk betydning fordi det satte preg på tidsånden. Saken hans ble omtalt i media. Da anmeldte flere jenter.

Flere av sakene er henlagt. Men vi står igjen med ni overgrepstiltaler.

Og det er selvsagt det som er vanskelig å forstå. Det hender at folk leverer inn falske voldtektsanmeldelser. Men hvorfor skal så mange kvinner anmelde noen falsk for voldtekt?

Så er det kanskje heller ikke det tiltalte prøver å fremstille det som.

Han ser ut til å mene at det dreier seg om skuffede kvinner, som etter å ha snakket sammen, har begynt å oppfatte det han hevder er frivillige samleier, som tvang.

Igjen står kampen om å definere hva som skjedde.

Som den voldtektsanklagede, svenske kulturprofilen Fredrik Virtanen insisterte: Jeg har oppført meg som en drittsekk. Men det er ikke forbudt å være drittsekk.

