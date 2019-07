Foto: Baz Ratner / Reuters

En global helsekrise

WHO har erklært global helsekrise i Den demokratiske republikken Kongo. Det internasjonale samfunnet ta sin del av byrden for å få stanset det dødelige viruset.

Etter at det dødelige og svært smittsomme Ebola-viruset ble påvist i millionbyen Goma i Den demokratiske republikken Kongo denne uken, erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) global helsekrise. Nærmere 1700 mennesker har så langt mistet livet etter at epidemien brøt ut i august i fjor, og vi står allerede nå overfor historiens nest dødeligste Ebola-utbrudd. At WHO har erklært en «folkehelsekrise av internasjonal viktighet» har bare skjedd fire ganger tidligere. For organisasjonen er dette også et taktisk grep for å få verden til å stoppe opp, rette blikket mot lidelsene, mobilisere og donere. Flere internasjonale helseeksperter har tatt til orde for at WHOs krisekomités avgjørelse kom på overtid.

Norge er blant landene som gir mest økonomisk støtte til WHO ut ifra folketall – 180 millioner i fjor. Regjeringen har hittil i år bidratt med 17, 3 millioner kroner til å bekjempe det pågående utbruddet. I tillegg sendes personell og utstyr fra Norge. Slik internasjonal innsats er avgjørende for å få kontroll over smitten og stanset spredningen av sykdommen. Onsdag uttalte WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus at organisasjonen jobber med en plan for å få kontroll over epidemien – og at det vil koste hundrevis av millioner dollar.

Så langt har bare halvparten av de lovede donasjonene fra medlemsland kommet inn. WHOs beredskapsfond på 100 millioner amerikanske dollar er betydelig underfinansiert. Vi er enige med Ghebreysus i at tiden nå er kommet for at verden skal øke innsatsen. I solidaritet må vi jobbe sammen over kontinent- og landegrenser for å få stanset det dødelige utbruddet, bygge opp lokale- og nasjonale helsesystemer – og gi livsviktig informasjon til befolkningen.

For det er ikke bare krigen mot viruset som må vinnes. Helsepersonell kjemper også mot konspirasjonsteorier og desinformasjon blant lokalbefolkningen. I en nylig undersøkelse publisert i The Lancet mente 25 prosent av respondentene at Ebola ikke engang eksisterer. Tilliten til myndighetene og utenlandske helsearbeidere er varierende, og flere av helsearbeidere har vært utsatt for væpnede angrep. I april ble en kamerunsk lege drept.

Verden må nå stille sine skuldre til rådighet for Kongos byrder. Vi kan ikke lukke øynene for det som skjer «langt borte». Epidemier som denne kan raskt spre seg over landegrenser. Hvis vi ikke handler nå kan verden, ifølge WHO, risikere å måtte betale for utbruddet i lang tid fremover. Og mange flere vil dø.