En leir i Xinjiang-provinsen av typen hvor anslagsvis en million uighurer skal holdes internert.

For sikkerhets skyld

Hva skal Norge med en plass i FNs sikkerhetsråd om vi ikke har vilje eller evne til å stå sterkere opp mot internasjonale krenkelser av menneskerettighetene?

Mandag ble den kinesiske menneskerettighetsaktivisten Huang Qi dømt til tolv år fengsel etter å ha sittet i varetekt siden 2016. Huang Qi er blant Kinas første cyberaktivister og har i flere år drevet en nettside som rapporterer om brudd på menneskerettighetene.

Samtidig ba kinesiske statsmedier om at myndighetene i Hongkong skulle bruke kraftigere metoder for å slå ned på og løse opp i gatedemonstrasjonene i byen, som har vart siden begynnelsen av sommeren.

Og denne måneden er det et år siden FN-rapporten som dokumenterte at kineserne holder rundt en million mennesker av den muslimske minoriteten uighurene i interneringsleirer i Xinjiang-provinsen.

Norges FN-ambassadør har sammen med drøyt 20 andre land innlevert en protest mot interneringen til organisasjonens menneskerettighetsråd. Det er imidlertid helt klart at det internasjonale presset mot den økonomiske stormaktens Kina omfattende og systematiske brudd på menneskerettighetene må trappes opp. Kina driver i disse dager en aktiv lobbyvirksomhet for å svekke FNs menneskerettighetsarbeid. Blant annet ved å danne en koalisjon av 37 land, flere av dem muslimske, som forsvarer og/eller bagatelliserer Kinas overgrep mot uighurene. Dette er blant andre land som Russland, Saudi-Arabia og Myanmar, som selv har grove overgrep mot menneskerettighetene på samvittigheten.

I et slikt internasjonalt klima er det avgjørende at alle demokratiske stater står opp mot overgrepene på en tydelig og kraftig måte. Dessverre har Norges Kinapolitikk vært preget av forsiktighet og unnfallenhet. Slik har det vært siden landet tok oss inn i varmen igjen etter å ha holdt oss på armlengdes avstand siden Nobelpris-tildelingen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo.

Den norske regjeringen jobber aktivt for å skaffe Norge en plass i FNs sikkerhetsråd fra 2021 til 2022. Det er ingen tvil om at Norge kan ha fordeler av en slik plass. Men hvis forutsetningen for å kunne spise kirsebær med de store er han man fortsetter å snakke i en så dempet tone om Kinas grove brudd på menneskerettighetene er det ikke verdt prisen, og Norge ha ryggrad til å stå utenfor.

Foto: Thomas Peter / X90176

Publisert: 03.08.19 kl. 14:17