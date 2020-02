VANT IGJEN: Bernie Sanders slo knockout på sine demokratiske rivaler i Nevada. Han har tatt en tidlig, men klar ledelse i kampen om å bli demokratenes presidentkandidat. Foto: RINGO CHIU / AFP

Sanders seiersmarsj

Bernie Sanders vant Nevada i et valgskred og er i glimrende posisjon foran den avgjørende styrkeprøven, supertirsdag 3. mars.

Resultatet i Nevada viser at den 78 år gamle senatoren fra Vermont har klart å bygge en sterk koalisjon bestående av unge førstegangsvelgere, liberale demokrater og ikke minst velgere med latinamerikansk bakgrunn.

Sanders versjon av sosialisme på amerikansk faller i god jord blant minoritetene som utgjør en stor del av arbeiderklassen. De som vasker, rydder rom, serverer og holder Las Vegas og Reno i gang stemte i overveldende grad på Sanders, til tross for at deres fagforening ikke tok parti for noen av kandidatene.

Resultatet i Nevada er spesielt interessert fordi denne delstaten har en helt annen befolkningssammensetning enn de overveldende hvite delstatene Iowa og New Hampshire, der Sanders også gjorde det godt. 29 prosent har latinamerikansk bakgrunn, ti prosent er svarte og mange er av asiatisk opprinnelse.

Nevada er en av de få delstatene i USA med færre enn 50 prosent hvite, nærmere bestemt 48 prosent. Men offisiell statistikk i USA viser at store demografiske endringer er på gang. USA blir mer fargerikt og flerkulturelt. I 1960-årene var 85 prosent av befolkningen hvite. I 2060 er det beregnet at etterkommerne av hvite europeiske innvandrere kun vil utgjøre 43 prosent. Latinamerikanere står for den største befolkningsveksten.

Valgdagsmålinger i Nevada viser at Sanders vant 53 prosent av de latinske stemmene, langt foran alle sine demokratiske konkurrenter. De spansktalende er en svært viktig velgergruppe i de to mest folkerike delstatene på supertirsdag, California og Texas. Det er også bemerkelsesverdig at mer enn 60 prosent av velgere under 30 år stemte på den eldste kandidaten, Sanders. Han gjør det svakt i sin egen aldersgruppe.

I Nevada forsøker tidligere visepresident Joe Biden å fremstille det som om han har gjort et strålende comeback ved å bli nummer to. Men Biden ledet lenge på meningsmålingene i denne delstaten og han ble fullstendig distansert på oppløpet av Sanders.

Bidens lille trøst er at flere svarte stemte på ham enn på Sanders. De gir Biden håp om å vinne primærvalget i Sør-Carolina på lørdag og gjøre det godt i de mange sørstatene som er i spill på supertirsdag. Da skal en tredjedel av delegatene til partilandsmøtet fordeles.

Pete Buttigieg oppnådde sterke resultater i Iowa og New Hampshire, men resultatet i Nevada viser at han ikke har like stor appell blant ikke-hvite velgere. Elizabeth Warren vant kanskje TV-debatten i Las Vegas, men fikk ingen gevinst på valgmøtene. Amy Klobuchar gjorde det enda dårligere.

Sanders har tatt en klar ledelse. De andre fordeler smulene. Hvis ikke opposisjonen til Sanders snart klarer å samle seg om én kandidat kan den demokratiske sosialisten fra Vermont uforstyrret fortsette seiersmarsjen mot partilandsmøtet.

