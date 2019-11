GJENG-PROBLEMATIKK: – Det er gjengene som må splintres, ikke den enkelte. Hvordan? Ved å gi den enkelte ungdommen noe like sterkt som gruppen kan gi dem: en ny fellesskapsfølelse. Skolen må kunne evne å tilby dette fellesskapet, skriver Winther. Foto: Kollasj / VG / Privat

Skolen som politiets førstelinje

En rekke episoder knyttet til ungdomsvold har funnet sted i Oslo. Flere «eksperter» på feltet er blitt innkalt av media for kommentere på hendelsene. Vi er mange som lurer på hvordan det er blitt slik, at ungdomsgjenger i så stort omfang utøver blind vold, sparker og slår mennesker som ligger nede.

ERIC WINTHER, lektor og forfatter

Vi vet at disse ungdommene opererer i gjenger. På gaten, om kveldene, når de er sammen, kan de bruke vold for å plassere seg øverst i et hierarki som de til vanlig er på bunnen av. Deres knyttnever er den nye loven. Viljen og evnen til å bruke vold gir en følelse av makt de ellers ikke opplever. Vi liker å kalle dem feige.

De derimot, føler seg modige, for hvor mye straff er de ikke villige til å utsette seg for ved å gjøre det de gjør? At de gjør det sammen skaper bånd så sterke at vi som bedriver nettverksbygging mellom gassgrillen og hagemøblene for å snakke om renteøkningen, bare kan drømme om et like sterkt fellesskap som disse gjengmedlemmene opplever. Grupper med felles konfliktlinjer binder medlemmene sammen med sterke emosjonelle bånd. Enkeltvis er de derimot langt mindre farlige. Det er når de kommer sammen i grupper at mye av volden oppstår.

For mange av disse ungdommene skjer den viktigste formen for sosialisering i skolen. Norsk skole er den sterkeste forbindelsen samfunnet har til den enkelte av dem. Per i dag benyttes ikke denne muligheten i tilstrekkelig grad. For at norsk skole skal lykkes bedre med å sosialisere sine mest krevende elever, har jeg følgende forslag:

1. Endring av lærerutdannelsen. Større fokus på konflikthåndtering, ikke bare gjennom teori, men spille ut ulike cases som kan oppstå i klasserommene. Gjennom rollespill kan man forberede seg på krevende situasjoner, ulike handlingsalternativer kan bli prøvd ut. Husk at mange av de elevene lærere møter i klasserommene, er de samme som politiet møter når de slår ned på ungdomskriminalitet. Tenk på hvor mye trening politiet har i konflikthåndtering, og hvor lite vi lærere er blitt gitt av slik nødvendig opplæring. Lærerutdannelsen henger ikke med i klasserommets realiteter.

2. Større prioritering av praktiske fag. Frafallet i skolen er høyt, enkelte steder helt opp til 40 %. En del velger yrkesfag fremfor studiespesialisering, men også yrkesfagene er ofte svært teoretiske. Fellesskolen må ta innover seg ulikhetene i elevmassen, og i langt større grad tilrettelegge for praksisorientert læring på bekostning av krevende, teoretiske fag.

3. Tydeligere konsekvenser ved brudd på skolereglementet. Opplæringslovens paragraf 9A har til hensikt å beskytte elevens sosiokulturelle læringsmiljø og «sikre at alle elever opplever en trygg og god skolehverdag». Hvis en elev blir bedt om å ta ned beina fra pulten av læreren sin, men synes at måten han fikk tilsnakk var unødvendig streng, at det skapte et ubehag i ham, så har han klageadgang. Ledelsen er forpliktet til å følge opp enhver klage og ta det opp med læreren. Lærerens forsvar i saken har ikke mye å si, fordi det er elevens «egen, subjektive opplevelse av skolemiljøet som er avgjørende». Opplæringslovens paragraf 9A, som ble laget for å trygge elevene, kan, når den misbrukes, ødelegge hele ledelsestrukturen i klasserommet. Læreren har lite han skal ha sagt hvis eleven påberoper seg ubehag ved tilsnakk. Konsekvenser ved regelbrudd for eleven blir det sjelden snakk om, fordi det kan ødelegge relasjonsbyggingen lærere er blitt bedt om å ha som høyeste prioritet. Elever sendes ikke lenger til rektor, det er det lærere som blir, skulle elever ønske det slik.

4. Kvotering av menn inn i skolen. Når det gjelder jenter er det ofte fokus på gode, kvinnelige rollemodeller, sterke kvinner som kan vise vei. Rollemodellene er i disse tilfeller ofte kjønnet. Gutter trenger også rollemodeller, mannlige rollemodeller. Gutter presterer dårligst i skolen og har høyest frafall. Kvotering benyttes i en rekke andre yrker. Kjønn betyr noe, også i skolen.

Det er gjengene som må splintres, ikke den enkelte. Hvordan? Ved å gi den enkelte ungdommen noe like sterkt som gruppen kan gi dem: en ny fellesskapsfølelse. Skolen må kunne evne å tilby dette fellesskapet, og samtidig være like attraktivt som de destruktive fellesskapene enkelte elever ellers trekker mot. For å kunne gjøre det må skolen kunne lære dem mestring; gjerne blant et langt større utvalg av hovedsakelig praktiske fag, kunne tilby mening; at utdannelsen vil være nyttig i fremtidig arbeid - skolen må aldri slutte å legitimere fagene sine - samt å hjelpe elever til å ta ansvar. Når de opplever få eller ingen konsekvenser for regelbrudd i klasserommene, så er dette lærdommen de tar med seg videre ut i verden, ut på gatene.

Skolen kan gjøre langt mere for å håndtere en ukultur som daglig oppleves i klasserommene, som det ikke i tilstrekkelig grad gripes fatt i, men som i stedet får lov til å utvikle seg til en voldskultur lik den vi har sett den senere tid.

