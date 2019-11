STORE SKADER: En bolig i Malmø fikk materielle skader etter en eksplosjon 2. november i år. Foto: Johan Nilsson / TT Nyhetsbyrån

VG mener: Bombene i Sverige – Vi må være føre var

I nabolandets presse sammenlignes bombeeksplosjonene i Sverige den siste tiden med situasjonen i Nord-Irland på 1980-tallet: 102 sprengladninger har gått av bare det siste året i svenske byer. Til sammen er 187 eksplosjoner anmeldt.

Sven Granath, som er kriminolog og forsker ved Stockholmspolisen, sier til Aftenposten at de kriminelle nettverkene bak bombene ikke er så veldig forskjellige fra dem man også finner i Oslo. Etter å ha besøkt Norge denne uken er hans klare råd til vårt hjemlige politi at de bør følge med på det som nå skjer rett over riksgrensen.

Det er selvfølgelig en vesensforskjell mellom den politisk motiverte volden som herjet Belfast og Londonderry for tre-fire tiår siden og det som trolig er bandeoppgjør mellom gjenger i Sverige. Både omfang, frekvens og slagstyrke er en annen. Ideologiske attentater forutsetter dessuten at de som står bak gir seg til kjenne og påtar seg ansvaret. I Sverige prøver de tvert imot å skjule sin identitet. Den hensynsløse brutaliteten i hvordan bomber blindt kan ramme uskyldige er likevel den samme.

De hjemmelagde eksplosivene knyttes til oppgjør mellom kriminelle. Hensikten er både å true og skremme, men også å straffe og skade, som en form for internjustis i disse miljøene. Først og fremst er dette en maktutøvelse overfor andre gjenger, og det kan handle om territoriell kontroll. I så fall er det en agenda med klare paralleller til bandeoppgjørene i Sør-Italia på tidlig 80-tall som utløste den såkalte «la mattanza», mafiakrigen på Sicilia. Den blodige nedslaktingen begynte også internt, men rammet etter hvert politifolk, deres familier og andre uskyldige.

Få gjerningspersoner er så langt tatt, og politiet sliter med å finne ut hvem som står bak. De som er arrestert anses som løpegutter for større bakmenn. Det eneste sikre er at volden eskalerer. Smitteeffekten er påfallende; den neste aksjonen må overgå den forrige.

Inntil nå har ingen, mirakuløst nok, mistet livet. Men hvis ikke svensk politi får bukt med narkoligaene og gjengene som kontrollerer bombene kan de neste eksplosivene drepe og lemleste barn, skoleelever, mødre og besteforeldre – tilfeldige folk som intetanende er på galt sted til gal tid. Da er mafiakrigen i gang. Den har ingen vinnere.

Vi skal ikke overdrive situasjonen, eller spre unødig frykt. Men Sven Granaths råd til norsk politi kommer fra en som har sett utviklingen gå for langt. Politiet må gjøres i stand til å fortsette sine gjengprosjekter, skape uro i de kriminelle nettverkene og sammen med et bredt hjelpeapparat fange opp barn og unge før de innhentes av de negative miljøene. Mye handler om forebygging og tilstedeværelse, men også tydelighet og konsekvens når noe skjer.

