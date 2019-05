WORKSHOP: Märtha Louise og Shaman Durek på vei til sin første workshop i København. Foto: GORAN BOHLIN, VG

Kommentar

Spooky sjaman-show

I to timer hørtes Shaman Durek ut som kongen av selvfølgeligheter. Så begynte han med sjaman-greiene sine.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Oppdatert nå nettopp







Sjamaner. Prinsesser. Magiske reiser. Ditt guddommelige selv. Det høres ut som en krysning av Sagaen om Isfolket og 1001 Natt. Det er Norge anno 2019. Søndag ettermiddag startet prinsesse Märtha Louise og hennes nye kjæreste Shaman Durek sin turné på et loft i København. Vi ønsker jo at de kongelige skal være litt hevet over oss vanlige jordiske. Men kanskje ikke heeelt på denne måten.

Sjamaner er ikke hva de engang var. Norges nye nasjonalsjaman har dongeri og svarte Converse-sko under sjamandrakten. Prinsesse Märtha Louise stilte i skinnbukser og stiletthæler. De første to timene var det lite å skrive hjem om. Durek hørtes ut som en vekkelsespredikant som har forlest seg på selvhjelpsbøker og Paulo Coelho. Elsk deg selv, vær god mot andre, ikke bry deg om å passe inn. Blablabla. Märthas historie er velkjent, men gjør likevel inntrykk. Det må ha kostet å vokse opp i Norges mest spesielle familie. Til gjengjeld er hun blitt en av norsk offentlighets mest spesielle personligheter.

les også Durek Verrett: – En lege forstår ikke min verden

De fleste har blitt vant til at Märtha Louise går sine egne veier. Det startet med hestene, så ble det rosenterapi, så kom englene dalende ned. Slett ikke i skjul, det har vært i full åpenhet. Hun ble etter hvert kjent som synsk og høysensitiv, kunne snakke med de døde og nå dette. Hun har gjort det ingen trodde var mulig. Funnet en kjæreste som får Ari Behn til å fremstå som en pregløs, grå mus med kontorjobb. Mange er likevel glad i den eksentriske prinsessen. Hun er uredd og modig, og uansett om man ikke følger henne helt, så liker mange at hun tør å bryte ut av normalen.

Märtha Louise ble likevel en biperson på parets show. Vi ble invitert med på en reise i «livets mysterier». For noen er det største mysteriet at noen vil betale tusen kroner og bruke tre timer av livet sitt på dette. For mange fremstår sjamanens endeløse strøm av ord som det reneste sludder og pølsevev. For andre er dette noe som gir livet lykke og ny mening.

Ingen kan unngå å se den virkningen Durek hadde på sitt publikum. Da han omsider ga seg med selvhjelpssnakk og begynte med sjaman-greiene, ble det stadig mer svett og høylytt der inne. Folk stønnet, peste og sukket. Noen hylte, andre ropte eller sang. Mange hostet. Folk vugget, ristet, hoppet og trampet. Noen ulte som en ulv. Eller var det en ugle? Et øyeblikk trodde jeg det var en Dothraki-hær på vei. Om forsamlingen spilte skuespill, så har de fortjent en Oscar. Det var rett og slett spooky å være vitne til. Men det betydde åpenbart mye for de tilstedeværende.

Nå var det neppe mannen i gaten som hadde snublet innom. Det var en særdeles vennligsinnet forsamling. Mange hadde reist langt. Flere hadde fulgt Durek i årevis. Der andre ville kviet seg for å delta frivillig i noe slikt, rakk deltagerne opp hendene med stor iver. Kun journalistene satt noenlunde upåvirket på bakerste rad. Sjamanen og prinsessen forlot seansen uten å svare på spørsmål fra pressen. Med en så høy profil som paret har valgt, er det er uforståelig valg. Dureks svar er «love», uansett hva spørsmålet er. Virksomheten deres hadde fortjent både kritiske blikk og noen bedre svar. Det er mange nok som mener at både sjamaner og prinsesser hører hjemme i eventyrene.

Publisert: 19.05.19 kl. 19:09 Oppdatert: 19.05.19 kl. 19:29