FLYKTNINGER: – Det kan se ut til at de som stiller krav til regjeringen, følger sitt eget moralske kompass, basert på empati og emosjonell projisering, skriver innsenderen. Foto: PRIVAT

Debatt

Moria – empatiens episenter

Empati med de svakeste er viktig. Men er empati egnet som moralsk kompass?

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ARNE D. DANIELSEN, bedriftsøkonom

Svare er nei, mener psykologiprofessor ved Yale, Paul Bloom, i boka Against Empathy. Empati kan tvert imot føre oss på ville veier.

«Når vi bestemmer oss for hva vi skal gjøre med flyktninger, krig, helsevesenet eller veldedighet, må vi spørre oss hva som vil gjøre den mest positive forskjellen i verden. Hva vil hjelpe flest, og hva vil skade flest? Glem å zoome inn på enkeltpersoner og å føle det de føler. (…) Svakheten ved empati er at den er partisk, og også at den kan brukes som våpen».

Professorene Rane Willerslev og Nils Bubandt ved Universitet i Århus støtter dette ved å hevde at empatien er nøytral og kan brukes til både godt og ondt. Den brukes til å hjelpe andre, men også til å slå folk i hjel.

Bloom må forstås slik at empati er selektiv og partisk, at den ytes vilkårlig og at den også kan være skadelig. Den overser de fleste og omslutter den ene eller de få – de som vi ser i øyeblikket.

Første påskedag kom gladnyheten om at 19 tidligere statsråder fra alle partier utenom Frp ber regjeringen ta imot enslige mindreårige og barnefamilier fra Moria-leiren på Lesbos. Dette ønsket eller kravet deler de med andre aktivister. Når det gjelder antallet, som skal hjelpes, så legger statsrådene seg på et symbolsk nivå med 20 enslige mindreårige, mens AUF trår til med 3500.

Verden er full av urettferdighet, elendighet og lidelse, noe som rammer flere hundre millioner mennesker – de fleste barn. I tillegg kommer altså 450 enslige mindreårige i en flyktningeleir på Lesbos. Hvorfor blir disse prioritert fremfor andre?

Det handler om hvem vi ser i øyeblikket. Her er spesielt NGO-ene flinke. De hjelper oss til å se enkelthendelser, enkeltleirer og enkeltskjebner. Når alle lamper projiseres på ett punkt, oppstår det et brennpunkt – en humanitær hotspot. De fleste NGO-er, media, politikere og andre velmenende, ser dit. Og så trår man til. Klart vi må hjelpe!

I Libya er det umenneskelige forhold med tortur og menneskehandel i interneringsleirene, og i Middelhavet drukner det fortsatt mennesker. Og så er det håpløse forhold i leirene på Lampedusa og også i flyktningeleirene i Bekaadalen og andre nærområder til Syria. Men dit pekes det altså ikke – for tiden.

Politikere er vant til å prioritere. De må se ting i sammenheng. Alternativet er å gjøre det som Bloom advarer mot, å basere seg på empati. For de 19 statsrådene var den viktigste oppgaven å prioritere. Gjerne hardt og brutalt. Det var dette som var forventet av dem. De prioriterte stramt, nøkternt og samvittighetsfullt – og med rak rygg. Men, jo da, en og annen symbolsak slapp riktignok igjen. Og da er vi nok ved kjernen – også når det gjelder Moria.

Det kan se ut til at de som her stiller krav til regjeringen, følger sitt eget moralske kompass, basert på empati og emosjonell projisering. Men er det godt, og er det riktig? Sånn egentlig? Dette er det enkel, rasjonelle og også modige spørsmålet som flere burde stille seg.

Publisert: 25.04.20 kl. 14:04

Les også

Mer om Flyktninger Hellas Libya

Fra andre aviser