Kommentar

Dette kommer til å gå bra

Av Astrid Meland

BARNEHAGENE ÅPNES IGJEN: Fra mandag 20. april tas barna imot igjen etter fem ukers corona-stenging. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Det er ikke superenkelt å åpne barnehagene igjen. Men de nye reglene er klare. Og er laget av noen med greie på barn.

Det skal vaskes, vaskes og vaskes. Og det skal holdes avstand. Den varme, koselige barnehagen vi er vant til, blir nok litt 50-talls, klinisk og institusjonspreget nå. Og en tanke mer nonnete.

For vaskefilla er stort sett det de ansatte skal klemme på, ifølge den nye veilederen for gjenåpning av barnehagene.

Men den er klargjørende. Her står det at barna skal holde seg i små, faste grupper, ikke dele mat og ikke ta med leker i barnehagen. Foreldrene skal helst ikke bli med inn for å levere. Det er slutt på at barna skal være med å tilberede måltid. De skal sitte langt unna hverandre når de spiser. Men de skal få trøst og kos når det trengs.

Alt dette blir nytt for barna.

Men barn flest liker klare instrukser. Og dette er tydelige råd som er noe å strekke seg etter også for barnehagens eiere.

Hva gjør man for eksempel med barn som deler blyanter? Kjøper mange fler, slik at de ikke trenger å dele, er rådet i veilederen.

Og hva med unger som stadig har rennende nese?

Her kunne en veileder blitt unnvikende. Men svaret er tydelig. Snørrete barn og dem med allergi kan komme i barnehagen om de er friske ellers.

Det er viktig. Det er slikt som kan velte en gjenåpning.

Veilederen gjør det også klart at barn og ansatte med covid i familien ikke skal i barnehagen. Barn og ansatte med familiemedlemmer som er forkjølet (ikke påvist corona), kan derimot komme.

Hva med barn som har astma? De kan også gå barnehagen. Det samme gjelder epilepsi, allergi, diabetes og en rekke andre sykdommer som listes opp.

Det er ikke mange barn som bør bli hjemme. Men noen alvorlige tilstander nevnes, som hjerte- og lungesykdom.

Det har kanskje vært en fordel at danskene har gjort dette før oss. De åpnet barnehagene sine i dag, etter en offentlig krangel om hvilke råd som skulle gjelde.

I den norske veilederen er det som var uklart i Danmark, svart godt på.

Og det er betryggende.

Så vil noen helt sikkert si at dette er alt for slapt, at hele samfunnet burde vært nedstengt og at hygienen er for dårlig.

De vil også spørre om hvor det er blitt av den omfattende testingen av barn og ansatte som Helsedirektoratets Espen Rostrup Nakstad snakket om i påsken.

I veilederen og på dagens pressekonferanse var ikke det et tema.

Jeg vet ikke hvorfor. Men i det nordiske mesterskapet i corona var dagens seanse et lite klapp på svenske skuldre. Sverige ble stadig nevnt som argumentet for at det vi gjør nå, er riktig.

Erfaringene fra svenske åpne barnehager og skoler viser jo nettopp at barna klarer seg bra. Der er mest på gamlehjem viruset herjer, ikke blant de små.

Derfor virker det riktig å åpne barnehagene nå.

Det blir rett nok litt mer behersket kos enn vi er vant til. Og barna skal avleveres som små tinnsoldater.

Men det er nok måten å gjøre det på. Og kanskje vil en god bivirkning være at vi slipper omgangssyke denne våren.

Publisert: 15.04.20 kl. 19:44

