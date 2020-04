Leder

Demokrati i karantene

Av VG Leder

ALL MAKT: Statsminister Viktor Orban talte om rikets tilstand i februar. Nye unntakslover gir ham enda større makt. Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Statsminister Viktor Orban bruker coronakrisen for å samle all makt i sine egne hender. EU har et medlemsland som åpenlyst bryter med grunnleggende verdier som forener europeiske demokratier.

I disse dager vedtas det kriselover i mange land, også i Norge. Regjeringer får utvidede fullmakter for å kunne handle raskt og resolutt mot en stor trussel mot folkehelsen. Det kan være nødvendig å gi den utøvende makt større handlingsrom i en krisetid, men bare under absolutte forutsetninger. I et demokrati må slike fullmakter være tydelig avgrenset, både i tid og omfang.

Det er ikke tilfelle i Ungarn. Statsministeren Orbans parti har to tredjedel flertall i parlamentet. Orbans foreslåtte unntakslover er blitt vedtatt og de folkevalgte representantene har gitt fra seg all makt til statsministeren. Orban kan styre landet ved påbud og forordninger, helt uten demokratisk kontroll og uten tidsbegrensning. Han bestemmer når unntakstilstanden kan oppheves. Som en opposisjonspolitiker uttrykker det: Demokratiet er satt i karantene.

Valg er utsatt på ubestemt tid. Kritikk av myndighetenes innsats mot pandemien kriminaliseres. Såkalt villedende eller falsk informasjon kan straffes med fengsel i inntil fem år. Det er stor fare for at denne bestemmelsen kan brukes til å kneble uavhengige journalister eller opposisjonelle. Orban kan styre ved dekret, uten å bli utfordret.

Innstrammingen i Ungarn er særlig bekymringsfull fordi Orban gjennom ti år ved makten gradvis har bygget det han kaller et illiberalt demokrati i Sentral-Europa. Domstolenes uavhengighet er blitt undergravd. Myndighetene har tatt kontroll over en stor del av mediene. Det er innført restriksjoner for frivillige organisasjoner. Unntakslover som ble innført under flyktningkrisen i 2015 gjelder fortsatt. Nå settes grunnleggende prinsipper for demokrati og rettsstat til side under påskudd av at det er nødvendig i kampen mot coronaviruset.

Regjeringen i Ungarn sier at demokratiet ikke er i fare og at tiltakene er nødvendige for å bekjempe en epidemi som hittil har smittet 492 mennesker og tatt 16 liv. Ungarn må få tydelig beskjed fra EU og andre demokratiske land at kampen mot et farlig virus må føres uten at regjeringssjefen får ubegrenset makt på ubestemt tid. Nettopp i denne krisetid er det viktig å forsvare demokrati og rettsstat.

Publisert: 21.04.20 kl. 09:24 Oppdatert: 21.04.20 kl. 09:55

Ungarn Coronaviruset Leder

