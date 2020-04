Foto: Thomas Brun

Debatt

Bypåske og handlevett

Planlegg påskeinnkjøpene, oppfordrer dagligvarebransjen. For denne påsken blir det trangt i byene, og dermed også i butikkene der. Og tilsvarende tomt i butikkene til fjells, der de tidligere alltid har tjent gode penger på påsketuristene.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

I dagens situasjon tåler vi ikke lange køer foran kjøttdisken eller frukten, med mennesker tett i tett. Derfor er dagligvarebransjens oppfordring helt nødvendig. Vi må planlegge, og vi må gå en og en inn i butikken, ikke hele familien samlet.

Dagligvarebutikkene har de siste ukene stått overfor helt nye og uventede problemer. Hamstring, smittevern, forsinkede og uteblitte leveranser - rekken er endeløs. Så langt har de løst sine utfordringer helt glimrende. Tonen fra bransjens folk har vært trygg og beroligende. Vi trenger ikke å hamstre, det er mat nok, har vært det gjentatte budskapet.

Og det har sett ut til å fungere. Bare unntaksvis, de første dagene etter 12.mars, så vi bilder av tomme butikkhyller. Ellers ser det ut til at folk flest har fått tak i det meste av det de trenger. Og ikke minst - butikkene har klart å legge til rette for at smittevernet blir godt ivaretatt, både for ansatte og kunder.

les også Krisen rammer svært skjevt, også i Norge

Butikkansatte har fått en helt ny status i disse dagene. De går på jobben hver dag, møter kunder ansikt til ansikt, både i kassa og mellom reolene, uten å vite om noen av kundene bærer på smitte. De som arbeider i butikk, har brått fått en mer risikofylt jobb. De har ikke hjemmekontor, de kan ikke lukke døren bak seg. Tvert om, få, om noen, forholder seg til flere fremmede mennesker enn nettopp dem gjennom en lang arbeidsdag.

Alt tyder på at det går smidig for seg - i noen tilfeller er det kanskje enda hyggeligere å handle nå enn det var tidligere. For kunder vet at de har grunn til å være takknemlige, og de som jobber, får forhåpentligvis kjenne varmen fra kunder som sier takk. Det er nemlig det minste vi kan gjøre - si takk.

Og selvsagt må vi lytte til oppfordringen om å planlegge handlingen. De som har mulighet, må legge den til tider da det ikke er så mange i butikken. Vi må holde avstand, og gjøre det vi får beskjed om. Av hensyn til hverandre - og av hensyn til dem som jobber med å fylle hyllene og slå inn på kassaapparatene.

Mens vi sender varme tanker til alle de tusener som sørger for at vi har mat på bordet og alt det som trengs for å gå inn i påsken. I takknemlighet.

Dette var VGs leder 2. april 2020.

Publisert: 24.04.20 kl. 10:09

Mer om Coronaviruset butikk

Fra andre aviser