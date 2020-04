Kommentar

Der corona (offisielt) ikke finnes

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

Det finnes statsledere som sier at coronaviruset ikke angår dem. Ingen i deres land blir syke eller dør. Slike regimer har én ting felles. De har ingen troverdighet.

I Nord-Korea melder landets offisielle medier at ingen er smittet av coronavirus, til tross for at landet grenser til Kina der epidemien oppsto i 2019. Men det skjer underlige ting i kommuniststaten.

Da fødselsdagen for landsfader Kim Il-Sung ble markert 15 april var det uten de sedvanlige militærparadene foran store folkemengder. Barnebarnet, Kim Jong-un, viste seg ikke på den viktigste dagen i det nordkoreanske kalender.

Dagen Kim Il-Sung ble født for 108 år siden feires som Solens dag, som er naturlig ettersom diktatoren ble omtalt som “menneskehetens strålende sol som aldri går ned i våre hjerter”. I år var feiringen uvanlig dempet. En delegasjon fra partieliten viste sin respekt i mausoleet for Kim Jong-uns far og farfar.

Den nåværende “kjære og respekterte leder” var fraværende. Kim Jong-un ble sist sett på et partimøte 12 april, da han forlangte strengere tiltak mot smittespredning. Tidligere i år ble grensen til Kina stengt og utenlandske diplomater satt i karantene. I helgen meldte Radio Free Asia at nordkoreanske myndigheter allerede i slutten av mars skal ha fortalt om smitteutbrudd. Men fortsatt insisterer regimet offisielt på at det fryktede viruset ikke finnes.

Det isolerte kommunistiske regimet bruker enorme ressurser på militære formål, inkludert utvikling av langdistanseraketter og atomvåpen. Men helsevesenet er svakt og dårlig egnet til å håndtere en pandemi.

Også I Europa finnes det corona-benektere. Som for eksempel Hviterusslands sterke mann, president Aleksandr Lukasjenko.

-Ingen kommer til å dø av coronavirus hos oss. Det kunngjør jeg offentlig, sa Lukasjenko nylig.

Derfor holdes arbeidsplasser, restauranter og idrettsarrangementer åpne. Til tross for Lukasjenkos forsikringer har epidemien nådd landet og det er innført visse smitteverntiltak. Nær 5000 er smittet og 45 er døde. Det er mulig at presidenten mener at disse døde av andre årsaker enn viruset. Mørketallene er sannsynligvis store. Det hemmelige politiet skal ha fått i oppdrag å etterforske såkalte falske nyheter om coronadødsfall.

Heller ikke Turkmenistan har registrert et eneste tilfelle av coronasmitte, til tross for at landet grenser til Iran med om lag 80 000 bekreftede tilfeller og flere tusen døde. Diktaturet scorer aller lavest av alle land på listen over pressefrihet i verden, World Press Freedom Index 2019, såvidt slått av Nord-Korea på 179 plass. I Turkmenistan har president Gurbanguly Berdimuhamedov, den beskyttende far som han kalles, all makt.

Folk ser riktignok at grensene blir stengt og at myndighetene desinfiserer offentlige steder. Men forøvrig later regimet som om det ikke finnes noe problem. Viruset ble inntil nylig ikke omtalt i offisielle medier og det gis ikke helseinformasjon bortsett fra at presidenten anbefaler en tradisjonell urtemedisin. Søndag ble fotballsesongen gjenopptatt, med publikum tilstede.

I Tajikistan, der president Emomali Rohman har styrt siden Sovjetunionen gikk under, skal det heller ikke være noen smittetilfeller. Det virker som myndighetene forsøkte å være føre var ved å stenge landets moskeer, men de ble raskt gjenåpnet. 22 mars ble 12 000 studenter beordret til å delta på et massemøte for å høre Rohman tale.

At land uten pressefrihet benekter at det finnes smitte i landet bekrefter bare betydningen av frie og uavhengige medier. Uten korrekt informasjon og kritiske medier er befolkningen forsvarsløs i en pandemi. De vet ikke hva som foregår, hva de selv kan gjøre eller hva de kan forvente av myndighetene.

Ærlighet varer lengst, også i en pandemi. Å fortie, bagatellisere eller villede befolkningen om en virustrussel er en farlig og kortsiktig strategi som vil føre til ukontrollert spredning.

Kina er med rette blitt kritisert for å ha holdt tilbake informasjon og gitt kinesiske varslere munnkurv i den første fase av epidemien. I flere uker kunne mennesker reise fritt inn og ut av epidemiens episenter, Wuhan med 11 millioner innbyggere og daglige flyforbindelser til mange land.

I noen kritiske uker spredde viruset seg før kinesiske myndighetene effektivt isolerte millionbyen og etterhvert tilsynelatende fikk kontroll over epidemien. I dag vet vi at det var enda verre i Wuhan på nyåret enn det verden etterhvert fikk vite. Før helgen oppdaterte kinesiske myndigheter dødstallet med 50 prosent.

Publisert: 20.04.20 kl. 07:19

