– Her i Frankrike rammes 12 000 personer av hjerneblødning hver måned og 10 000 får infarkt. Hvor har det blitt av dem? Mange holder seg hjemme for å ikke bry fastlegen, eller fordi de er redde for smitte, skriver Vibeke Knoop Rachline.

Debatt

En udetonert bombe

Alle leger vet det: coronavirusets herjinger skjuler andre sykdommer. Halvparten så mange infarkter og hjerneblødninger er ikke normalt. Helseministeren i Sveits kaller det en «udetonert bombe».

VIBEKE KNOOP RACHLINE, journalist, bosatt i Paris

Man skulle tro Molières berømte teaterstykke, «Den innbilt syke» kunne oppleve en ny renessanse. Bortsett fra at det ikke er satire, men blodig alvor. Det gjelder ikke innbilt syke, men pasienter som har andre alvorlige lidelser enn corona. De har sluttet å gå til legen.

Fastleger fortviler. Nedgangen i pasienter som vanligvis oppsøker lege er enorm. Det verste er når pasientene lider av kroniske sykdommer og normalt bør undersøkes regelmessig. Noen av dem slutter til og med å følge behandlingen fordi de ikke har mer medisiner.

Her i Frankrike rammes 12 000 personer av hjerneblødning hver måned og 10 000 får infarkt. Hvor har det blitt av dem?

Mange holder seg hjemme for å ikke bry fastlegen, eller fordi de er redde for smitte. Det er nettopp det legene advarer mot, for det kan gå langt. I Norge anslås nedgangen i pasienter hos fastlegene til 60 prosent. Selv kjente leger som før hadde lange køer har nå så godt som tomme kontorer.

Videokonsultasjoner er vel og bra, men ikke det samme. Eldre, barn, psykiske pasienter eller personer utsatt for vold trenger den fysiske kontakten med legen. I tillegg står alt for mange operasjoner på vent, og det bekymrer også legene hvordan det skal hentes inn igjen når coronaepidemien tar litt av.

Vi trenger mediene for å lansere et varsku, sier den franske legeforeningen. Pasientene og deres pårørende må ikke være redde for å ringe legevakten nå det er alvor. Hvis ikke vil det komme en bølge med hjerneblødninger. Det er et enormt problem og en uventet følge av coronaepidemien.

Tallene er svimlende. I Frankrike lider 20 millioner pasienter av kroniske sykdommer og 600 000 må ha regelmessig tilsyn. De kan ha problemer med hjerte, diabetes, kols, eller nyrer, men nå er det coronapasientene som opptar all oppmerksomhet. Alle andre blir glemt. Noen kan til og med glemme seg selv, ja at de faktisk er syke – hvis symptomene er forholdsvis lite merkbare, for eksempel ved nyresvikt. Man skyver dem til side fordi det er da ikke noe å bry seg om i forhold til korona. Selv portforbud tillater legebesøk, og helsemyndighetene oppfordrer folk til å følge rutiner. Samtidig har nok særlig skrekken for å bli smittet av corona på legekontorer satt seg dypt.

350 franske fastleger undertegnet nylig en appell. «Vi er veldig urolige ved tanken på pasientenes tilstand om to-tre måneder eller mer. Ved å unnlate å gå til lege når det er nødvendig tar man sjansen på at tilstanden blir forverret og mye vanskeligere å behandle senere», heter det i oppropet.

Etter tsunamien med korona kan det komme en ny bølge som ingen seismografer har registrert. Det må også sies at myndighetene har litt av skylden for denne situasjonen. Ved å si og gjenta daglig at man ikke må gå ut, ikke overbelaste sykehusene og heller ringe enn å gå til legen har de bidratt til at så mange holder seg hjemme.

Først nå har helseminister Olivier Véran gjort helomvending og oppfordrer tvert imot til at man ikke nøler med å oppsøke lege.

Det var på høy tid.

Publisert: 11.04.20 kl. 12:05

