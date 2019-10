FORSVAR: – Et sterkt og tilstrekkelig forsvar som del av NATO-alliansen er den eneste garantien for at Norge skal ha evnen til å avskrekke aggressive handlinger, skriver forfatteren. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Hvorfor to prosent?

Mens debatten fortsetter om forsvarsbudsjetter og Norges oppfyllelse av det omforente løftet om å bruke to prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP), har du kanskje lurt på: «Hvorfor to prosent?»

KENNETH J. BRAITHWAITE, USAs ambassadør til Norge

Hvorfor var det dette tallet alle NATO-allierte ble enige om ved toppmøtet i Wales i 2014?

BNP er den totale verdien av alle varer og tjenester produsert av en nasjon i løpet av et år. Det ble først brukt i 1951, og er i praksis blitt målestokken for et lands finansielle stabilitet. Norge har hatt eksepsjonell økonomisk vekst i over et tiår, og er blitt den mest robuste nasjonen i Europa. Derfor er det logisk å bruke BNP for å måle NATO-landenes forpliktelse til forsvarsinvesteringer, særlig for et økonomisk vellykket land som Norge.

Da jeg så på de opprinnelige grunnene til at NATO landet på dette tallet, oppdaget jeg at det går lenger tilbake enn møtet i Wales i 2014. NATO innkalte til dette møtet for å diskutere Russlands ulovlige annektering av Krim-halvøyen våren samme år. Imidlertid etablerte NATO tallet to prosent allerede i 1990-årene som en målestokk på tilstrekkelig forsvarsforbruk forventet av nye

medlemsland idet de gikk inn i alliansen. Selv om det aldri var formelt håndhevet, ga det et omforent tall som kunne gjelde alle allierte.

Da den globale situasjonen endret seg med Russlands aggressive atferd i Georgia, Ukraina og på Krim-halvøyen, tok NATO-landene frem igjen dette tallet som det minimums-bidraget alle medlemmer skulle oppnå innen 2024. Dette ble bekreftet av alle parter i avtalen, deriblant tidligere president Obama og statsminister Solberg, som en rimelig og rettferdig måte å fastslå et

referansemål for hvert medlemslands bidrag basert på deres økonomier. Det er opplagt at USAs BNP overstiger de fleste andre land. Derfor er det bare rimelig at USA bidrar mest – over 3,4 prosent av vår BNP, tilsvarende 649 millarder dollar [nesten 6000 milliarder kroner], hvert år.

Enkelte i den norske regjeringen mener at denne målestokken ikke er relevant, og at to-prosentreferansen er tilfeldig, men med all respekt er jeg uenig. Som både tidligere militæroffiser og forretningsmann, mener jeg at alle organisasjoner, inkludert bedrifter, ideelle organisasjoner og selv suverene stater etablerer referanseverdier for å måle fremgangen mot sine mål. I

næringslivet må inntektene være større enn utgiftene for å forbli lønnsom - det er slik virksomheten kan videreføres. Tilsvarende vil en nasjon som ikke investerer nok i sitt eget forsvar risikere å sette sin egen suverenitet i fare på grunn av manglende kapasitet til å forsvare sine interesser. Derfor er to prosent en relevant målestokk for minimumsforpliktelsen til det felles forsvaret av NATO-allierte land – deriblant Norge og USA.

Som jeg har sagt i flere taler i løpet av den siste måneden, forstår kanskje nordmenn bedre enn amerikanere betydningen av et tilstrekkelig forsvar. Rundt juletider i 1939 kunne folk på Karl Johan aldri ha forestilt seg at de ville miste sin frihet bare noen måneder senere da nazistene marsjerte opp den samme gaten. Jeg lurer på om de ville ha investert mer i sitt forsvar, hvis de hadde visst hva som kom.

Nå tror jeg ikke at Norge står i fare for å bli invadert, men jeg vil gjerne sitere George Marshall, general, statsmann og nobelprisvinner, som en gang sa: «Den eneste måten å vinne neste verdenskrig, er å forhindre den». Jeg mener bestemt at et sterkt og tilstrekkelig forsvar som del av NATO-alliansen er den eneste garantien for at Norge skal ha evnen til å avskrekke aggressive handlinger fra de som måtte true deres suverenitet.

Kontreadmiral Kenneth J. Braithwaite (pensjonert) er USAs ambassadør til Norge. Han er en tidligere U.S. Navy pilot og direktør i den private helsesektoren.

