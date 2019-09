SPENT STATSMINISTER: Erna Solberg ankommer Høyres valgvake i Bjørvika Foto: MATTIS SANDBLAD

Høyre: Tynget av bompenger

Høyre vinner når velgerne er opptatt av økonomisk ansvarlighet og pragmatiske løsninger. Regjeringspartiet blir et mål for all slags misnøye når den politiske debatt blir opphetet, polarisert og fragmentert, som i denne valgkampen.

Høyres valgvake fant sted på et nytt hotell i Oslos mest moderne bydel, Bjørvika. På en vegg i gangen henger en brasiliansk kunstners versjon av Edvard Munchs “Skrik”. Men det var ingen grunn for Erna Solberg eller partimedlemmene til å skrike over dette resultatet, verken i begeistring eller sjokk. Resultatet er omlag som forventet.

For fire år siden oppnådde Høyre 23,2 prosent av stemmene, i 2011 hele 28 prosent. Men årets resultat på nær 20 prosent ser ut til å bli noe bedre enn ved valgene i 2007 og 2003. Prognosene og de første resultatene ble mottatt med sindighet. Ingen grunn til begeistring, men kanskje ikke så galt som man kunne ha fryktet.

Årsaken til årets tilbakegang forklares på valgvaken i stor grad av bompengeopprøret. Ikke bare tok de nye partilistene stemmer fra Høyre, saken tok også statsministerens oppmerksomhet i innspurten av valgkampen.

Høyre er fredsmegleren i regjeringen, når de andre partiet markerer sine særstandpunkter. Med en regjeringskrise midt i valgkampen ble det krevende for Høyre å få oppmerksomhet om sin egen politikk. Ingen overgår Erna Solbergs evne til å fremlegge statistikk, korrekt og detaljert, for å vise at partiet har levert. Det hjelper lite når valgkampen har vært preget av andre politiske fortellinger, om grønn mobilisering og om sentrum mot periferi.

Styringspartiene Høyre og Arbeiderpartiet går tilbake, det sistnevnte aller mest. Høyres problem er at flere av deres samarbeidspartnere går tilbake, mens Ap kan beholde makten i flere byer takket være at deres støttepartier går frem.

Helheten, står det på Høyres plakat på valgvaken. Men valgkampen handlet mindre om helhetstenkning enn om oppbrudd og protest. Det tapte Høyre på.

