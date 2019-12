OMSTRIDT LOV: President Donald Trump undertegnet en lov om USAs forhold til Hongkong som Kina kaller avskyelig. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Leder

Trump valgte riktig side

Både USA og Kina har forsøkt å løse handelskrigen uten å snakke om den politiske konflikten i Hongkong. Det er ikke lenger mulig å skille de to.

Nå nettopp

Etter å ha tenkt seg om en uke undertegnet president Donald Trump denne uken en lov som gir støtte til demokratibevegelsen i Hongkong. Han sa han gjorde det i respekt for Kinas president Xi Jinping og folket i Hongkong. Det ble ikke tatt vel imot i Beijing hvor myndighetene karakteriserer handlingen som “ekstremt avskyelig”. Trump tok en riktig avgjørelse. I denne saken viser USA lederskap. Når det pågår en kamp for frihet og demokrati er det viktig å være på riktig side av historien. Selv når det har en pris.

les også Kina om Trumps Hongkong-lov: «Ekstremt avskyelig»

Det kinesiske utenriksdepartementet sier det vil komme sterke motreaksjoner. Det kan bety at det blir enda vanskeligere å finne en løsning på handelskrigen mellom verdens to største økonomier. Trump har satset på at en avtale med Kina vil bidra til at han vinner fire nye år i Det hvite hus. Nå må han kanskje klare seg uten. Trump startet handelskrigen mot Kina. For å avslutte den må Xi kommer ham i møte. Den nye amerikanske loven om demokrati og menneskerettigheter i Hongkong forsurer forhandlingsklimaet.

les også Forsker: – Kina vil reagere knallhardt

I dag har Hongkong en såkalt priviligert handelsstatus i forhold til USA. Den nye loven pålegger det amerikanske utenriksdepartementet å foreta en årlig vurdering av menneskerettighetssituasjonen i Hongkong. Det kan få konsekvenser for de gunstige handelsbetingelsene. USA kan dessuten innføre sanksjoner mot de som holdes ansvarlig for menneskerettighetsbrudd i Hongkong.

les også Pro-demokratiske kandidater med storseier i Hongkong-valget

Kina oppfatter dette som innblanding i landets indre affærer. For Kina er handel og politikk ett. Kinas økonomiske makt kan avleses i andre vestlige lands forsiktige reaksjoner på hendelsene i Hongkong. De vet at det kan straffe seg, slik Norge erfarte da Nobelkomiteen ga fredsprisen til Liu Xiaobo i 2010.

Trump har også vært uvanlig forsiktig med hvordan han omtaler Hongkong. Han kunne ha nedlagt veto mot loven, men det ville kun utsatt det uunngåelige. Kongressen ville i neste omgang ha banket gjennom loven med overveldende flertall. Demokratibevegelsen i Hongkong har ført til at republikanere og demokrater i USA for en sjelden gang klarer å bli enige om noe som helst. I denne saken har et bredt politisk flertall i USA vist vei for andre vestlige land.

Publisert: 02.12.19 kl. 16:36

Mer om