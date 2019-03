Foto: Roar Hagen

Leder

Enda en tapt mulighet

Donald Trumps anerkjennelse av Golanhøydene som israelsk område representerer enda en tapt mulighet for fred.

Israelerne liker å si om palestinske forhandlere at «de har aldri latt en sjanse gå fra seg til å la en sjanse gå fra seg». Det samme kan man langt på vei si om Donald Trumps midtøstenpolitikk – eller utenrikspolitikk generelt. Ved å spille ut forhandlingskort på måter som gir maksimal oppmerksomhet i øyeblikket, men som på sikt binder ham til et løfte han har avgitt, uten krav om motytelser. Slik han flyttet den amerikanske ambassaden til Jerusalem uten at israelerne trengte å foreta seg noe som helst til gjengjeld. Og slik han nå sier at han vil anerkjenne Golanhøydene, som israelerne okkuperte i 1967, er en del av Israel . Igjen uten at Israel trenger å gi noe i konflikten. Selvfølgelig skjedde det via Twitter.

Slik reduserer den amerikanske presidenten drastisk USAs mulighet til innflytelse i konflikten. Og han gjør det vanskeligere for seg selv i sluttarbeidet med Midtøstenplanen han allerede har annonsert som «Århundrets avtale». Derimot kan det sies må være århundrets gavepakke Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Netanyahu er i innspurten av en tøff valgkamp med utfordreren Benny Gantz og sliter med korrupsjonsanklager samtidig. At hans nære allierte Trump garanterer for suvereniteten over Golanhøydene vil gi ham et kjærkomment løft få uker før valget.

Indirekte vil dette imidlertid også kunne styrke de radikale kreftene på den andre siden. Golanhøydene ligger mellom Israel og Syria, og Bashar al-Assad vil, sammen med Iran og Hezbollah’-militsen, kunne bruke utviklingen til å rettferdiggjøre og trappe opp tilstedeværelsen og aggresjonen i regionen. Med sitt utspill demonstrerer Trump USAs alenegang i utenrikspolitikken, nok en gang. Hans anerkjennelse av Israels anneksjon bryter både med FNs linje og allierte lands standpunkt. Det undergraver mulighetene for en fredelig og diplomatisk løsning på fastlåste konflikter i regionen. Slik sett benytter han nok en sjanse til å gå glipp av en sjanse til å skape fred.

25.03.19 15:30