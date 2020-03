CORONA: Spania er et av de hardest corona-rammede landene i Europa. På konferansesenteret Ifema i Madrid i Spania er det satt opp et midlertidig sykehus. Foto: COMUNIDAD DE MADRID

Til alle i Norge: Slutt med klagingen!

Hvis påskeferien er Norges største problem, har ikke den norske befolkningen forstått stort.

PER ARNE FLOD, Advokat

Det er ofte fornuftig å betrakte ting utenfra. Som advokat i 40 år har man sett nytten av det. Mye blir klarere når man ikke står midt oppi en sak selv.

Nå er verden rammet av en krise større enn alt annet siden 1945. Men denne krisen er ikke en krig som foregår med bomber og kuler på en slagmark. Statsledere kan ikke sette seg i et rom og forhandle, finne en løsning og så er det hele over.

Slagmarken i denne nye krigen er inne i menneskers kropp, og den utkjempes mellom soldater som er så små at et menneskelig øye ikke har mulighet til å se dem. Denne krigen forårsakes virussykdommen Covid-19. Krigen har fått navnet Corona.

SLUTT Å KLAGE: Advokat Per Arne Flod mener at nordmenn burde være takknemlige for et godt helsevesen og god økonomi i coronakrisen. Foto: Odin Jæger

Da denne Corona-krigen kom til Europa, underlig nok til Nord-Italia der man i alle år har hedret Saint Corona som mange hevder er «epidemienes helgen», befant jeg meg i mitt hus i Spania. Fremfor å begi meg til en overfylt spansk flyplass, der folk sto som sild i tønne og viruset ynglet som i en rugekasse, for å ta første fly til Norge, fant jeg det langt bedre og tryggere å bli her jeg er.

Nå raser Corona-krigen for fullt her i Spania. Så langt er vi her på Costa Blanca heldigvis forskånet for det store innrykket av viruset. Men i Madrid, Barcelona, Rioja og Baskerprovinsen er det ille.

Der er det så mange smittede med alvorlige lidelser at sykehusene er sprengt. Messehaller og idrettshaller innredes med senger til provisoriske sykehus. Krematoriene er overfylte og en ishall i Madrid har blitt til likhus. Over 5000 helsearbeidere i Spania er smittet og det er mangel på smittevernsutstyr.

Bare på en dag dør like mange av Covid-19 her i Spania som om 3-4 fulle passasjerfly hadde styrtet på samme dag, i ett enkelt land, hver dag, og dag etter dag. Dette som en illustrasjon av hva vi står overfor i Europa og verden for øvrig.

Det er portforbud i Spania nå. Gatene er tomme og det er nesten ikke biler på veiene. I gatene patruljerer politi og militære og passer på at folk holder seg hjemme. Det er stille i Spania nå. Eldre mennesker her i Spania sier at det er som under den spanske borgerkrigen i 1936-39.

Men jeg sitter trygt inne i mitt hus i Spania, med nesten full fryser, og ser på norsk TV. Hvordan er situasjonen i Norge, mitt lille land? Det største engasjementet i Norge er at folk ikke kommer på hytta i påsken!

Det er ikke til å tro. Hvis påskeferien er Norges største problem, har ikke den norske befolkningen forstått stort. Her dør folk i tusentall, fremtiden for nesten alle land er usikker og kritisk, hele den vestlige velferden står på spill, og så er påskeferien det som engasjerer folk i Norge mest. Det å droppe påskeferien på fjellet ett år er et veldig lite offer i forhold til det verden nå står overfor.

Dernest er det mange som hevder at Norge kom for sent på banen og var for dårlig forberedt. Hvor navlebeskuende går det an å være? Norge var et av de første landene i Europa som kom med omfattende tiltak.

Dårlig forberedt? Sikkert. Men selv om vi snakker om mangel på smittevernutstyr i Norge, så er vår situasjon, i hvert fall ut fra hva som kommer frem i mediene, som en drøm i forhold til den situasjonen helsearbeiderne rundt omkring i Europa opplever.

For to uker siden var Norge et av de land i Europa som var hardest rammet av corona. Fortsatt stiger smittetallene i Norge, men dødstallene på grunn av corona i Norge er lavere enn mange andre land. Dette viser at Norge har håndtert denne krisen svært bra så langt.

I Norge kan man fortsatt gå i butikken. En del jobber hjemmefra, neppe et veldig stort offer. Man kan gå tur, trimme i fri luft og kjøre dit man vil. Vel er skolene stengt, men undervisningen foregår på internett. Har man det ikke, krisen tatt i betraktning, det egentlig veldig fritt og bra i Norge?

Norge har den største fryseren. Vi har et unikt oljefond, milliarder av kroner. Vi har de pengene vi trenger til å komme igjennom en slik krise. Men nå hører jeg på TV at alle skal ha. Det krangles om hvorfor får ikke studentene mer, hvorfor får ikke den gruppen mer osv. Jeg sier: Vær glad for at dere får noe! Vær glad for at vi i Norge har økonomisk ryggrad til å hjelpe. Intet land kommer uskadet gjennom denne krisen. Men vi i Norge vil komme igjennom med mindre skader enn nesten alle andre.

Til alle i Norge:

Slutt med klagingen! Vis takknemlighet! Vær glad for at vi bor i et land som har ryggrad til å komme igjennom denne krisen langt bedre enn nesten alle andre land. Vær takknemlig for at vi har et helsevesen som viser stor profesjonalitet og dyktighet i denne krigen. Vær glad for at vi har en statsminister og en regjering som viser enorm dyktighet og styrke i denne krisen. Vær også takknemlig for at vi i Norge på Stortinget har en opposisjon som kjenner sitt ansvar og ikke bruker denne krisen til å forsøke seg på å lage billige politiske poenger, men står samlet. Vi er stolte av dere alle.

Det er all grunn av å være stolt av Norge!

