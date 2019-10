VINNER: Etiopias statsminister Abiy Ahmed får Nobels fredspris 2019 for sitt store bidrag for å skape fred på Afrikas horn. Foto: Tiksa Negeri / X03719

Kommentar

Fredspris som motiverer

Nobelkomiteen gir årets fredspris til Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ali. Det er et ukontroversielt valg som er trygt forankret i Alfred Nobels testamente.

VG Leder

Nå nettopp







Nobel ville at prisen skulle gå til den som har gjort mest for brorskap mellom nasjoner, for å redusere stående armeer og for å fremme fredskongresser. Statsminister Abiy Ahmed tok initiativ for å løse en langvarig og til tider svært blodig konflikt med nabolandet Eritrea. Han har undertegnet fredserklæringer med Eritreas president Isaias Afwerki. Abiy Ahmed har dessuten engasjert seg i konfliktmegling i andre land i regionen. Han har på denne måte, og i Nobels ånd, fremmed fred og brorskap mellom nasjoner. Nobelkomiteen har gjort et godt valg.

les også Etiopias statsminister Abiy Ahmed får Nobels fredspris

Det har skjedd mye på kort tid etter at Abiy Ahmed ble statsminister i april 2018. I tillegg til å starte fredsprosessen med Eritrea har han gjennomført betydelige reformer på hjemmebane. Kvinner utgjør 50 prosent av regjeringen. Politiske fanger er løslatt og flere opposisjonsgrupper er igjen blitt tillatt. Etiopia gikk frem 40 plasser på verdens pressefrihetsindeks etter at Abiy Ahmed satte fri journalister og tillot tidligere forbudte nyhetsnettsteder.

Men bildet er ikke bare lyst. Det uunngåelig spørsmål er om Abiy Ahmed får prisen for tidlig, før vi ser om freden er varig, om reformene fortsetter og demokratiet er blitt styrket gjennom frie valg. Etter tiår med autoritært styre er det en risiko for tilbakefall, særlig fordi etniske konflikter er blitt intensivert de senere årene. Etiopia har en enorm utfordring med flere millioner internt fordrevne flyktninger. Det er fortsatt et stort behov for å fremme både demokrati og menneskerettigheter i Etiopia.

les også Forsker om fredsprisvinner Abiy Ahmed: – En «risky» pris å gi

Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen berørte de store uløste oppgaver og krevende utfordringer Abiy Ahmed står overfor. Nettopp derfor mener Nobelkomiteen at det er riktig å gi ham prisen nå. Han trenger anerkjennelse og oppmuntring. Det finnes flere tidligere eksempler på at Nobelprisen er gitt til personer og organisasjoner som har stått midt i en pågående fredsprosess. Slik spiller Nobelkomiteen en rolle som pådriver. Det gis ingen garanti for at det lykkes. Men det som kan føre til fred på Afrikas horn er virkelig verdt en pris.

Publisert: 12.10.19 kl. 07:22







Mer om