TIL EUROPA: – Sammen med våre danske, svenske og finske kollegaer på bank og verdipapirhandelsområdet ønsker vi å være mer tilstede der rammevilkårene for næringen utformes, skriver kronikkforfatterne. Foto: FRODE HANSEN

Debatt

Norsk finansnæring inntar Brussel

Spillereglene for europeisk finansnæring skrives i Brussel. Derfor må norsk finansnæring være tilstede og samarbeider nå med nordiske kolleger om et kontor i EU-hovedstaden.

Nå nettopp







IDAR KREUTZER, administrerende direktør Finans Norge

SINDRE STØER, administrerende direktør Verdipapirforetakenes Forbund

Norsk finansnæring er en integrert del i det europeiske indre markedet for finansielle tjenester. Vi følger det samme regelverket som resten av Europa og vi står under samme tilsyn. Dette gir store fordeler for norske forbruker og bedrifter. Den største er at vi nyter tillit som følge av at vi er del av et system resten av verden kjenner.

Finansnæringens rolle i økonomien er å finansiere investeringer med varierende grad av usikkerhet i seg, håndtere uønsket finansiell risiko og formidle betalinger. Norsk finans har en lang tradisjon på å følge norske eksportbedrifter ut i verden. Mange investeringer i Norge finansieres direkte ved at kapital hentes i det indre markedet, eller ved at norske finansinstitusjoner låner opp penger i det indre markedet og låner dem videre til investeringer i Norge. Norske finansinstitusjoner hadde en gjeld på over 4250 milliarder kroner til utlandet i andre kvartal 2019. Tilgangen til internasjonal kapital er helt nødvendig for norsk næringsliv og norske husholdninger.

les også Hva vil bli resultatet av en utredning om EØS-avtalen?

Den europeiske unionen har høye ambisjoner for utviklingen av et stadig tettere indre marked, også på finansområdet. Den nye EU-kommisjonæren Valdis Dombrovskis skal føre en politikk som sikrer at økonomien arbeider for å gjøre livene til europeere bedre. Alt han foretar seg vil ha direkte eller indirekte virkninger for norsk finansnæring og våre kunder. Derfor må vi være tilstede der diskusjonene foregår.

Det norske samfunnet og den norske finansnæringen har kommet langt på en rekke områder. Digitalisering, offentlig privat samarbeid, effektive betalingstjenester, moderne forbrukerbeskyttelse, obligatoriske tjenestepensjoner, deling av klimadata for bedre skadeforebygging, sikkerhetsløsninger for kunder og mot angrep på sentrale funksjoner og finansiering av risikoprosjekt. På slike områder kan vi dele erfaringer med europeiske kollegaer og med EU, for å inspirere til utvikling i Europa som på mange områder er bak oss, men også for å sikre at regelverksutviklingen ikke legger hindringer i veien for næringens muligheter til å støtte samfunnets utvikling. Vi må derfor delta i diskusjonene i Brussel.

Det er grunnen til at norsk finansnæring nå åpner kontor i Brussel. Sammen med våre danske, svenske og finske kollegaer på bank og verdipapirhandelsområdet ønsker Finans Norge og Verdipapirforetakenes Forbund å være mer tilstede der rammevilkårene for næringen utformes, og ikke minst diskuteres og forhandles.

Det er naturlig for oss å gjøre det sammen med våre nordiske kolleger. Selv om det er forskjeller mellom landene i Norden, så er det mange likhetstrekk mellom de nordiske finansmarkedene. Sammen danner vi verdens 11. største økonomi rangert etter BNP. Sett utenfra, fra de andre landene i Europa, oppfattes vi som enda mer like, og koordinert har vi stor tyngde i diskusjonene om finansnæringens rammebetingelser i den europeiske unionen.

Tidlig, faktabasert, relevant og målrettet informasjon er det vi kan bringe til bordet i Brussel. Å koordinere arbeidet med nordiske kollegaer gjør at vi kan nå flere beslutningstagere på en mer effektiv måte. Dermed vil den norske finansnæringens stemme bære bedre i den europeiske debatten.

Til glede for både oss og Europa.

Publisert: 18.10.19 kl. 14:09







Mer om