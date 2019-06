HOS SINE EGNE: Mette Frederiksen ble mottatt med jubel på Sosialdemokratenes valgvake. Rød blokk vant, men hennes parti fikk nesten samme oppslutning som for fire år siden. Foto: Bringedal, Terje

Leder

Rødgrønt flertall

Sosialdemokratenes leder Mette Frederiksen starter arbeidet med å danne en ny regjering etter valgseieren for den røde blokk i Danmark. Hun må inngå avtaler med tre andre partier for å kunne danne en sosialdemokratisk mindretallsregjering.

Nå nettopp







Oppgaven hadde vært enklere hvis sosialdemokratene hadde gjort et brakvalg, men landets største parti landet på nesten samme resultat som ved forrige valg og fikk kun ett nytt mandat. To partier som sosialdemokratene tidligere har sittet i regjering med, Radikale Venstre og Sosialistisk Folkeparti fordoblet begge sin representasjon i Folketinget. De er valgets vinnere, sammen med avtroppende statsminister Lars Løkke Rasmussen. Til tross for Venstres store fremgang faller imidlertid den borgerlige regjeringen.

Sosialdemokratene har flertall i Folketinget med støtte fra tre andre partier. Disse partiene peker på Frederiksen som statsminister, men krever motytelser i form av politisk innflytelse. Hun må forhandle med svært ulike støttepartier, som spenner fra det liberale sentrum til ytterste venstre. Frederiksens forhandlingsevner vil bli testet de kommende ukene.

les også Radikal og rød jubel

Valget har endret det politiske Danmarkskartet. For fire år siden vant Dansk Folkeparti hele det sørlige Jylland og mange valgkretser på Sjælland. Nå har Venstre tatt tilbake de tapte valgkretser på Jylland, mens Sosialdemokratene igjen er størst på Sjælland. Danmark er nå farget rødt og blått, uten en eneste gul valgkrets der Dansk Folkeparti er størst. Dansk Folkeparti har sunket i oppslutning fra 21,1 til 8,7 prosent.

les også Aps Kjersti Stenseng vil ikke kopiere Mette Fredriksens innvandringspolitikk

Grønne og røde partier har et klart flertall i Folketinget. Mye har vært sagt og skrevet om krisen i det liberale demokrati og europeiske sosialdemokratiske undergang. Danske velgere ga et annet svar. De to store etablerte partiene på venstre og høyre side gikk frem eller holdt stillingen. Et liberalt parti fordoblet sin oppslutning. Sosialdemokrater leder regjeringer i Finland og Sverige, og trolig snart i Danmark.

Høyrepopulistene led et smertelig nederlag i det danske valget. Lignende bevegelser i Europa påberoper seg å representere folk flest. Det gjør de ikke. Det viser også valgresultatet i Danmark.

Publisert: 07.06.19 kl. 07:54