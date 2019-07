SVARER: – Til forskjell fra Sosialistisk Venstreparti måler ikke Høyre våre ambisjoner i å ha høyest mulig skatter og bruke mest mulig penger, skriver Mæland og Kapur. Foto: Frode Hansen / Hallgeir Vågenes

Debatt

Høyre har større ambisjoner enn bare mer penger

Erna Solberg og Høyres ambisjoner Norge er for små fordi kommunene får én prosent for lite penger, skriver Karin Andersen (SV) i VG 1.juli. Til forskjell fra SV måler vi i Høyre ambisjonene våre i resultater, ikke bare i hvor mye penger vi bruker.

Nå nettopp







MONICA MÆLAND, kommunal- og moderniseringsminister

MUDASSAR KAPUR, stortingsrepresentant Oslo Høyre

Iblant kan du lure på hvilken verden SV lever i. De overser at kommune-Norge går med rekordoverskudd. De overser at det aldri har vært færre kommuner i økonomisk ubalanse. Ja, de overser til og med at distrikts-Norge går så det suser. Virkeligheten er visst ikke så viktig, det viktigste er å tilpasset terrenget til ditt kart. Men på samme måte som kartleseren på sommerferie på et eller annet tidspunkt må innse at han holder kartet opp ned, må også SV på et tidspunkt innse at det bildet de forsøker å tegne av Norge ikke stemmer.

les også Ernas slappe ambisjoner for Norge

Så skal selvsagt ikke vi påstå at alt er rosenrødt. Vi står overfor utfordringer som klimaendringer og eldrebølgen som vil prege oss i mange år fremover. Men da er det ikke forbud og skatteøkninger som er løsningen.

Tvert imot må vi stimulere til at folk velger klimavennlige løsninger, fordi det lønner seg for dem. Elbil-politikken er et strålende eksempel. Folk velger å kjøre miljøvennlig fordi det lønner seg å kjøre miljøvennlig. Det er god miljøpolitikk, og det er god forbrukerpolitikk.

På samme måte må vi sørge for at næringene i hele Norge har best mulig vilkår. Da må vi bygge veier og vi må sørge for å holde skattenivået lavt. Vi kan ikke akseptere en situasjon slik som SV ønsker, hvor norske bedrifter skal betale masse formuesskatt, samtidig som utenlandske selskaper kan komme inn og overta norske virksomheter, uten å betale skatt. Det er ikke bærekraftig, og det er heller ikke fornuftig.

les også Erna Solberg skriver i VG: Polarisering og kompromisser

Høyre har store ambisjoner for kommunene. Vi ønsker sterke kommuner, som selv får prioritere hva som er viktigst for deres kommune, og som kan ta på seg enda flere oppgaver enn i dag. SVs ambisjoner strekker seg kun til å sende litt mer penger som de allerede har bestemt hva skal brukes til. SV stoler ikke på at kommunene tar egne avgjørelser, derfor har de forhåndsbestemt at for eksempel mesteparten av deres økning skal gå til innføring av en heldagsskole de færreste ønsker, og resten er øremerket til andre formål. Derfor vil de også overprøve kommuner som ønsker å legge til rette for mer verdiskaping i egen kommune.

Til forskjell fra Sosialistisk Venstreparti måler ikke Høyre våre ambisjoner i å ha høyest mulig skatter og bruke mest mulig penger. Vi måler våre ambisjoner i kvalitet i det tilbudet innbyggerne får. Høyre tror på Norge. Og vi tror på at det ikke er skatteøkninger for folk flest for at SV kan dele ut mer penger som er svaret hver eneste gang.

les også Erna i motvind – slik skal hun stanse Høyre-flukten

For eksempel gjennomfører vi kommunereformen, og den skal fortsette. I Indre Østfold kommune har de funnet ut at de nå trenger 40 færre årsverk i kommuneadministrasjonen, enn de 5 sammenslåtte kommunene brukte før. Det gir rom for 40 flere årsverk på for eksempel sykehjem eller skole. I Svarstad, som er kommunesenteret i tidligere Lardal kommune, får de nå jordmor en gang i uka, mens de før måtte reise tre kvarter til Larvik for jordmortjeneste. Det viser at kommunesammenslåing gir både bedre og mer effektive tjenester.

Høyre satser også stor på digitalisering. Gjennom flere digitale tjenester trenger vi ikke lengre oppsøke kommunekontoret. Tvert imot vil vi kunne få søknader om byggetillatelse eller sosialhjelp automatisk behandlet på minuttet. Pårørende vil kunne ha direkte dialog med hjemmehjelpen om den hjelpen deres kjære får. Slik blir kvaliteten i det tilbudet innbyggerne får bedre. SV har ikke fremmet et eneste forslag om bedre digitale tjenester etter at de ble kastet ut av regjeringskontorene i 2013. Men de har hatt mange forslag om hvordan å bruke mer penger!

Til sist så gjør vi det SV prøver å motarbeide: Vi legger til rette for at det skal bli enklere å skape private, lønnsomme arbeidsplasser i kommunene gjennom lave skatter og en tydelig ja-politikk. Det er dét som er den beste medisinen for å få fantastiske kommuner å bo i: jobber å velge mellom, gode velferdstjenester og effektive transportløsninger. Den beste måten å få det på, er å stemme på en Høyre-ordfører i høst.

Publisert: 02.07.19 kl. 14:34