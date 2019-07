Foto: Roar Hagen

Festivalmania

Hva skal vi leve av etter olje, vindmøller og cruiseturister? Hadde en marsboer landet i Norge i dag, ville den tenkt at det kanskje var festivaler.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Med flere hundre ulike festivaler forvandles Sommer-Norge til en gressmatte der vi drikker øl, hilser på gamle klassekamerater, spiser falafelrull, skravler foran scenen og innimellom hører litt på Madrugada, Sigrid, deLillos og Karpe Diem. Mens Roskildefestivalen for øyeblikket er Danmarks fjerde største by, kan værsjuke nordmenn denne helga velge mellom jazz i Kongsberg, danseband i Seljord, visesang i Egersund, blues i Skånevik, internasjonal folkemusikk i Førde, kristenmusikk i Tvedestrand, urban og elektronika i Sandvika, country både på Vinstra og i Evje og opera på Tynset. Noe for enhver, med andre ord.

Det er knapt ei bygd med respekt for seg selv som ikke har en festival. Bare fantasien setter grenser for hva den kan handle om. Derfor finner vi også hardcore på Harpefoss, gammeldans i Kinsarvik, målrock i Årdalstangen, trollrock på Beitostølen, metalfestivalen Midgardsblot i Horten og urfolksfestivalen Riddu Riddu i Kåfjord.

En sikker bransje å sette pengene i er det dog ikke. Storheter som Hovefestivalen og Slottsfjell måtte i år legge inn årene, førstnevnte med et underskudd som nærmet seg åtte millioner. Sviktende billettsalg er forklaringen. Få bransjer har en kortere vei mellom underskudd og overskudd. Selv for den mest suksessfulle festival er det livsfarlig å hvile på laurbærene. Noen husker kanskje Quartfestivalen og Norwegian Wood?

Den største usikkerhetsfaktoren er den mest lunefulle av dem alle, været. Litt sol og noen varmegrader kan være forskjellen på glissent og full fest. Om folk nipper til en utvannet øl med frosne fingre eller bøtter innpå i solsteika, merkes på bunnlinja. Det er ikke få festivaler som har sett overskuddet regne bort.

Publikum er blitt mer kresne og tilbudet er mye større. Det er heller ikke slik at de store banker de små. Rørvikdagene har et vel så imponerende program som mange større festivaler. De høye artisthonorarene er en snakkis i bransjen. Festival-nestor Svein Bjørge har uttalt at honorarene har gått over alle støvleskaft. Han mener de har nådd et metningspunkt for hva som er forsvarlig, og spår tøffere tider for festivalene. Rart er det kanskje ikke. Med sterkt fallende platesalg er festivaler og konserter en viktig del av artistenes inntekter. Der artistene før pliktskyldigst måtte legge ut på turne etter å ha gitt ut en plate, må de nå (pliktskyldigst?) gi ut et nytt album for å få et påskudd til å turnere.

Men det er langt fra bare musikken som trekker folk. På festival er man for en stund med på noe som er større enn seg selv, hevder sosiologen Aksel Tjora, som har forsket på festivallivet. Han vektlegger de såkalte «pissoar-passiar’ene». – Festivaler etablerer en slags alternativ virkelighet som gjør at man får stemning, spontanitet og et fellesskap som ikke finnes utenfor, sier Kifo-forsker Olaf Aagedal til Forskning.no. De hevder også at alkohol er en viktig del av festivalkulturen, men akkurat det trenger man ikke kalle seg forsker for å kunne slå fast.

Ifølge ekspertene må en vellykket festival treffe på mye: God atmosfære, møteplasser, stemning og et såkalt festivalunivers. Derfor er mat blitt viktig. Det er lenge siden man nøyde seg med å selge pølser og hamburgere til sultne festivalgjengere. Å tilby mat med en lokal identitet, er blitt en del av pakken. Det skal helst være kortreist, sesongbasert, økologisk og vegetarisk. Øyafestivalen sier selv at de serverer 95 prosent økologisk mat, der halvparten av maten er kjøttfri. Matprofilen er litt annerledes på Steinkjerfestivalen.

Miljø og bærekraft er en annen festivaltrend. Fra å være søppelberg med plastkrus overalt, kappes festivalene om å finne nye, miljøvennlige løsninger. På Roskildefestivalen legger gjestene igjen 2000 tonn søppel. Det er like gjerne telt og campingstoler som emballasje. Det er kanskje ikke så rart at folk lar seksmannsteltet som har fungert som festivalcamp og tørkestue i fem sølete dager, ligge igjen.

Stadig mer av bestikk, krus og tallerkener er laget av biologisk nedbrytbare stoffer som maisstivelse, plantefiber og avfall fra sukkerrør. Prøv å spis en indisk gryterett fra en plantefibertallerken i øsende regnvær. Da skjønner du med ett betydningen av nedbrytbar. Søppelhaugen avslører likevel at det går definitivt mest øl, og der er gode råd dyre. Øyafestivalen skal i år teste et «bruk og vask»-konsept. Dette er tykkere plastkrus som man betaler for, men som vaskes og brukes mange ganger.

Roskildefestivalen har foreløpig tatt den lengst med å resirkulere urin til øl, en såkalt «Pisner». Selv den mest hardbarkede festivalgjenger vil nok kunne mene at det er å dra det naturlige festival-kretsløpet vel langt.

