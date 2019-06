TIDLIGERE TOPPJOBB: Svein Ludvigsen på jobb som fylkesmann i Tromsø. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

Kommentar

River ned Ludvigsens troverdighet

NORD-TROMS TINGRETT (VG) Aktor fastslår at Svein Ludvigsen har snakket usant. Og ber om fem og et halvt års fengsel for 72-åringen.

Nå nettopp







Det må ha vært en grusom dag i retten for Svein Ludvigsen. Aktor Tor Børge Nordmo karakteriserte i sin prosedyre den tidligere samfunnstoppen som en mann som farer med løgn.

– Retten kan se bort fra Ludvigsens forklaring. Det har vært seksuelle handlinger og det kan ikke forklares med annet enn Ludvigsens stilling som fylkesmann, sa Nordmo.

Aktor avviste kontant antydninger om noe gjensidig kjærlighetsforhold og sa Ludvigsen forledet de fornærmede til å tro at han kunne sende dem ut av landet.

Selv om Ludvigsen nå sier han har lagt alle kort på bordet, advarte aktor mot å tro på noe som helst. Nordmo mener Ludvigsen tilpasser sin forklaring til nye bevis.

les også Aktor ber om fem år og seks måneders fengsel for Svein Ludvigsen

PROSEDERTE: Aktor Tor Børge Nordmo ba retten om å se bort fra Svein Ludvigsens forklaringer. Foto: Terje Mortensen

Det samme mener bistandsadvokat Ole Strømmen. Han representerer den ene fornærmede med lettere psykisk utviklingshemming, mannen som fikk statsborgerskapet tildelt seremonielt av Svein Ludvigsen.

Det spesielle her er at Ludvigsen hele tiden har hevdet at han ikke kjenner fornærmede.

Det til tross for at de to hadde dialog på Facebook fra 2011 til 2014 og det er funnet møteavtaler i Ludvigsens kalender.

Vitner har også forklart seg om mye kontakt da fornærmede bodde på institusjon. Fylkesmannen hadde tilsyn ved institusjonen kort tid etter at mannen fikk sin diagnose.

les også Bistandsadvokat ber om hundretusener i erstatning: – Ufattelig grovt

KREVER HØYE ERSTATNINGER: Bistandsadvokatene f.v. Gunhild Bergan, Beate Arntzen og Ole Strømmen vil ha flere hundre tusen på vegne av sine klienter. Foto: Terje Mortensen

Sterkest var bistandsadvokat Gunhild Bergan, som mente hennes klient, den 25-årige hovedfornærmede, har opplevd overgrep nær opp til voldtekt. Hun brukte ordet «monster», da hun beskrev sin unge klients opplevelse av Ludvigsen.

I dag har han fått diagnosen posttraumatisk stressyndrom. Mannen har sagt at han levde som en slave og at han ønsket å dø og å drepe Ludvigsen.

- Det er særdeles grovt, det er helt ufattelig grovt etter mitt syn. Det er bare en som er skyld i dette, det er Ludvigsen, sa Bergan, som krevde opp mot 850 000 i erstatning til sin klient som i dag er ufør.

les også Svein Ludvigsen løy i åtte politiavhør

De tre fornærmede mennene har i denne saken uavhengig av hverandre fortalt temmelig likelydende historier om Ludvigsens fremgangsmåte.

De har ikke visst om hverandre, men de har kjent til hans homofile legning lenge før den ble kjent.

Av forklaringene kan det til og med virker som de kjente til legningen før Ludvigsen selv. Den tidligere fylkesmannen sier han debuterte på området først etter at han ble pensjonist.

De tre mennene har ikke bare intim kjennskap til Ludvigsen. De har også fått store problemer etter at de møtte ham. Også den eldste av de tre fornærmede har fått diagnosen PTSD.

For de fornærmede benekter at Ludvigsen var den hjelpsomme mannen han introduserte seg som.

Mennenes sykehistorikk viser at de i dag er mer hjelpetrengende enn noen gang.

Så er spørsmålet hvordan de endte her.

Aktor Nordmo stilte retten spørsmålet: Hvorfor var det et poeng å ta dem med på hotellrom om han skulle hjelpe dem?

Publisert: 24.06.19 kl. 20:11