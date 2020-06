STILLER SPØRSMÅL: – Er det virkelig noen i Helsedirektoratet som kan forsvare denne «logikken»? Spør Radek Fric, som er lege og far. Foto: PRIVAT

Debatt

Frustrert far: – Hvorfor disse «særnorske» reglene?

Kan norske myndigheter i hvert fall vurdere å kommunisere med sine europeiske kolleger og bli enige om den beste strategien som kan gjelde alle land med akseptabelt smittenivå? Eller skal Norge være et slags europeisk Nord-Korea denne sommeren?

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

RADEK FRIČ, lege og far

Etter en turbulent vår og forsommer i hele verden er coronapandemien nå under kontroll i de aller fleste europeiske land. Også norske myndigheter har håndtert situasjon veldig godt. Epidemiologer følger likevel tett med situasjonen og diskuterer hvorvidt det er sannsynlig med flere bølger senere i år. Økonomer og politikere drar seg i håret og regner for livet kostnader for stengte samfunn og haltende næringer tilbake på fote.

Folk flest vil ha tilbake sine normale liv og sitt normale arbeid. Ingen er i tvil om at samfunnet må gjenåpnes og økonomien settes på riktig spor igjen. Hvordan det skal gjøres, kan det imidlertid være forskjellige meninger om.

Et åpent samfunn betyr – i hvert fall i den vestlige delen av verden, og særlig i Europa slik vi kjenner det fra vår tid – også åpne grenser mellom land. Ikke bare at det er grunnleggende viktig for økonomien, men i den moderne, globaliserte verden er det også slik at folk møtes, giftes og stifter familier på tvers av landegrenser, og jobber der de får jobb, uansett hvilket nasjonalflagg som vaier der de gjør det.

les også Nå er det Norge som er strengest

Mange land – med Norge som et godt eksempel – er avhengige av utenlandsk arbeidskraft. Men denne kraften er i bunn og grunn også mennesker. Mange har bosatt seg i Norge med hele sin familie, mens andre har valgt å pendle mellom land. Samme om det barn, foreldre, søsken eller besteforeldre, har uansett alle av dem noen i utlandet som de nå under pandemien ikke har kunnet se på lenge – ofte på månedsvis, på grunn av smitteverntiltak og gjeldende reiserestriksjoner.

Ettersom smittesituasjonen den siste måneden har utviklet seg i meget gunstig retning i de fleste EU-land, har epidemiologer og politikere i disse land gitt klare signaler om gjenåpning av grenser, vel vitende hvor viktig dette er for økonomien og befolkningens hverdagsliv.

Dessuten har mange epidemiologer påpekt at det er lite hensiktsmessig med reiserestriksjoner mellom land med lav smitterisiko.

EU-kommisjonen har derfor oppfordret alle land i Schengen-området til å oppheve grensekontroller og karanteneregler. Fra 15. juni var det dermed igjen mulig å reise fritt innad i EU, dog per i dag med unntak av Sverige og Storbritannia, og de første turistene har for eksempel allerede kommet til Kroatia. Fra 27. juni vil til og med Danmark åpne sine grenser for innreisende fra fleste EU-land.

les også Advarer mot å la hjemmekontor bli permanent

I Norge ventet mange spent på regjeringens pressekonferanse fredag den 12. juni. Det var ikke unaturlig å forvente at Norge ville slutte seg til de øvrige Schengen-landene, og være med på kontrollert gjenåpning av Europa. Det ble imidlertid en stor skuffelse, og det er nå kun Danmark, Finland og Island nordmenn kan reise fritt til uten å måtte gå i karantene ved retur.

Ut ifra bildet som tegnes opp i norske medier, samt regjeringens egne uttalelser, ser det ut som det hele kun handler om muligheten til å reise til Sverige eller på ferie i Syden, noe regjeringen er – fornuftig nok – forsiktig med.

Men, det finnes faktisk flere andre som bor i dette landet enn kun ferielystne nordmenn og pendlende svensker (som for øvrig har fått sitt delvis unntak fra karanteneplikten).

Særlig noen grupper av medborgere ble glemt av myndighetene da de aktuelle reglene ble utformet. Mange kan fortsatt ikke besøke eller få besøk av sine nærmeste fra land utenfor EØS, deriblant USA.

Enda flere er sannsynligvis de som kommer fra EU-land og jobber i Norge, men som kan ikke besøke sine kjære uten karanteneplikt ved retur. Etter 15. juni ble dette enda mer absurd, når disse menneskene, men også nordmenn, igjen kan reise fritt til mange Schengen-land, men må belage seg på ti dagers karantene ved retur til Norge.

I sommerferiesesongen, der det er begrenset med arbeidskraft på alle slags arbeidsplasser, blir det veldig upraktisk for bedrifter å ha folk i karantene, bare fordi de har for eksempel tatt en helgetur på besøk til sine barn eller foreldre.

les også Myndighetene håper folk vil snakke sant på svenskegrensa

Regjeringens regelverk skaper mange absurde situasjoner. Hvis du for eksempel er skilt og har fast avtalt samvær med barna som bor utenlands, slipper du karantene etter å ha besøkt dem. Hvis du er heldig og ikke er skilt – får du da lov å pendle til dine barn i helgene? Nei, da må du i karantene ved retur. Er det virkelig noen i Helsedirektoratet som kan forsvare denne «logikken»?

Europa er et flott kontinent og vi er heldige som lever i en tid uten vanntette grenser, krig og konflikter mellom nære naboer. EU – til tross for sine mangler – er et av de flotteste prosjektene i Europas historie. Coronakrisen har igjen minnet oss om det.

Et gammelt ordtak sier at «en som er mett vil aldri tro en som er sulten». Jeg unner norske politikere og de ansvarlige i Helsedirektoratet at de får være sammen med barna sine hver kveld, eller i hvert fall i helgene, hvis de vil.

Da forstår de kanskje ikke frustrasjonen og den vanskelige familiesituasjonen som mange andre opplever.

Kan norske myndigheter i hvert fall vurdere å kommunisere med sine europeiske kolleger og bli enige om den beste strategien som kan gjelde alle land med akseptabelt smittenivå? Med mindre Norge skal være et slags europeisk Nord-Korea denne sommeren?

Publisert: 23.06.20 kl. 15:37

Les også

Mer om Coronaviruset EU Helsedirektoratet Karantene

Fra andre aviser