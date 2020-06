Politikerne må bestemme seg

Leder

Hvordan man velger stortingsrepresentanter, er en viktig oppgave for fylkespartiene. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Bare måneder etter at sammenslåingen av Troms og Finnmark ble en realitet, ber det Ap-ledede fylkesrådet Kommunaldepartementet starte arbeidet med en oppløsning av fylket.

Det er nå et flertall i nye Troms og Finnmark fylkesting for å oppheve den omstridte sammenslåingen.

De borgerlige partiene mener dette er «helt håpløst». Dyrt er det også. Økonomisjefene i Troms og Finnmark har anslått en kostnad opp mot 120 millioner før fylkene er sammenslått. Bare det å samordne IKT-plattformene kostet 30 millioner kroner.

Begge parter har gode poeng. Selvsagt er det håpløst å reversere vedtak som er fattet på lovlig vis. Samtidig er det så mange feil med den famøse regionreformen at det ikke er til å undres over at noen fylker krever skilsmisse.

Den siste tiden har viktige forutsetninger blitt endret. Ikke bare har de nye regionene blitt fratatt oppgaver som var begrunnelsen for å tegne et nytt norgeskart. Til alt overmål er det oppgaver fylkene ikke vil ha. De fire nordligste fylkene nekter eksempelvis å overta ansvaret for fiskerihavner. De mener det følger for lite penger med.

Det mest alvorlige er likevel at et flertall i Valglovutvalget vil at vi fortsatt skal velge stortingsrepresentanter fra de 19 gamle fylkene. De argumenterer godt for hvorfor de nye regionene er lite egnet som valgkretser. Nå sender kommunalminister Nikolai Astrup (H) utredningen ut på høring.

Men det er slett ikke uproblematisk å dele opp regionene hver gang det skal velges stortingsrepresentanter. Det er dette Erna Solberg kalte «en innebygget bombe» den gang hun var kommunalminister og advarte mot regionreform. Da mente hun at vi vil få den maktkampen man har mellom fylkeskommunene internt i de nye regionene. Nå er det hun som har ansvaret for denne håpløse situasjonen fylkene har havnet i

Hvordan man velger representanter til Stortinget er ingen uvesentlighet. Det er i praksis fylkespartienes aller viktigste funksjon. De skal velge politikere som speiler de ulike landsdelene og som bringer lokale saker opp i rikspolitikken. Nærhet er helt vesentlig. Større valgdistrikter vil kunne føre til at hver enkelt representant i mindre grad må stå til rette overfor velgerne sine. Men skal man beholde dagens valgdistrikter, krever også det en slags struktur.

Det er mye å kritisere regionreformen for, men at dette ikke er avklart er nesten skandaløst.

Hvis regionene ikke engang er egnet til å velge stortingsrepresentanter, hva er de da egnet til? Og hvordan skal dette løses i framtiden når de gamle fylkesgrensene for alle praktiske formål er visket ut? Skal vi holde oss med et slags fjerde nivå? Dette må politikerne avklare skal det bli ro rundt regionreformen.

Og det må være en beslutning som står seg over neste valg.

