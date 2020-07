SVARER: Emma Berge Ness, som er fungerande leiar i Senterungdomen. Foto: EMMY AF GEIJERSTAM

Regionreform på dødsleiet

«Regionreformen er ikke død», skriv Venstres kommunalpolitiske talsperson Andrè Skjelstad i VG. Framtidsutsiktene til regionreforma ser tydelegvis annleis ut frå stortingskontoret til Venstre-representanten enn frå min ståstad heime i Sogn og Fjordane.

EMMA BERGE NESS, fungerande leiar i Senterungdomen

I innlegget sitt skryt Skjelstad over ei «demokratireform» som har ført med seg nye oppgåver og skapt regionar som er sterke nok til å stå opp mot press om sentralisering. Det einaste han ikkje skryt over, er politikarar som vil «sabotere hele prosjektet». Vel.

Sjølv har eg vore innbyggar i Vestland Fylkeskommune eit halvt år. Ikkje fordi eg syns det er ein god idé. Berre fordi Høgre, Venstre, Frp og KrF inngjekk eit kompromiss om at det skulle vere sånn. Det same gjeld innbyggarane i Viken og Troms og Finnmark. Eg er takksam for at det fins folk som tørr å vere kritiske til desse finurlege konstruksjonane som folk ikkje har ønska seg.

les også Regionreformen er ikke død

At Venstre og KrF gjekk saman med Høgre og Frp – to parti som har programfesta at dei ønskjer å legge ned fylkeskommunen - for å teikne eit nytt fylkeskart, er noko av det tristaste eg har vore vitne til i norsk politikk.

At dei attpåtil hoppa bukk over alt som heiter demokratisk forankring gjorde vondt verre. Sjølv om til dømes folkerøystinga i Finmark resulterte i 87 % nei til samanslåing, skulle samanslåinga gjennomførast. Det er inga demokratireform.

Av dei litt over 600 000 innbyggarane i det nye storfylket Vestland, bur berre 17 % i Sogn og Fjordane. Det vil sei at vi er i klårt mindretal. Medan Sogn og Fjordane var eit av dei mest veldrivne fylka i landet før regionreforma, ligg nye Vestland an til store økonomiske underskot. Det må vere lov å vere usamd i at dette gjev dei beste rammene for å utvikle våre lokalsamfunn og tilby gode tenester nær folk.

Ein ting kan vi vere samde om. Skjelstad skriv at vi bør sjå framover med entusiasme, og det er det all grunn til. Neste haust skal er det endeleg stortingsval. Dersom Venstre og Krf fell ut av Stortinget, vil det ikkje vere igjen nokon som er for regionreforma.

Stortinget kan få eit nytt fleirtal – med Senterpartiet, og utan Venstre. Då skal dei regionane som er usamd i at regionreforma har vore ein demokratisk suksess få lov til å avgjere vegen vidare sjølve. Medan Venstre er overtydd om at dei veit best, er Senterpartiet opptekne av lokalt sjølvstyre. Difor er vi ein garantist for at storfylker som ber om oppløysing etter valet i 2021 skal få lov til det.

