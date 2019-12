MER FRA MEXICO: – Jeg tror «fansen» ønsker seg noe annet og noe mer enn «Paradise Hotel» året rundt, skriver Maren Olava Ask Hütt. «Paradise Hotel» har nå gått i 11 sesonger, her er 2012-gjengen med programleder Triana Iglesias i front. Foto: www.toellefsen.com

Debatt

«25 under 25»: – Er det dette «fansen» ønsker seg?

Når seerne sier seg forsynte, disker kanalene likevel opp med enda mer reality. Det er rart. Det må da finnes potensiale til andre TV-konsepter enn folk som konkurrerer i å bo på luksushotell i Mexico?

Nå nettopp

MAREN OLAVA ASK HUTT (22), student.

På to år har «Paradise Hotel» mistet over 100.000 seere. NENT Group, som nå har vist 11 sesonger av «Paradise», mener at veksten på betalingsplattformen Viaplay kan dekke det store tapet. Men de vil ikke gå ut med seertall derfra.

Skal vi tro TV-ekspert i Carat Morten Wiberg kan tallene fra Viaplay tvilsomt veie opp for den store nedgangen.

For å løse seerflukten velger TV3 å sende enda en sesong med «Paradise Hotel» i året. Det er rart.

Maren Olava Ask Hütt (22) skriver i kronikkserien «25 under 25».

Til Kampanje.no sier Head of Non-Scripted i Nent Group Norge, Christian Holst Meinseth at kanalen ikke har råd til å la fansen vente i trekvart år på å få det de ønsker seg. Men når fansen nesten er halvert på to år, er det egentlig mer Paradise Hotel de ønsker seg?

Det hører med til historien at realityprogrammet «Ex on the Beach» også skal sendes i to sesonger hvert år fremover. Programmet har tidligere gått på høsten, mens «Paradise Hotel» har gått på våren.

Discovery kunngjorde først at «Ex on the Beach» skulle flyttes til vårsesongen, før TV3 bestemte seg for å sende «Paradise Hotel» begge sesonger. Reality-feiden var i gang. Nå skal altså begge programmene sendes både vår og høst.

Er det dette «fansen» ønsker seg? TV-ekspert Wiberg forteller til Dagbladet at det ikke trenger å være for mye for seerne å få dobbelt opp med innhold fra begge aktørene, fordi man vet at det er en sikker vinner, og at det er lurt å smi mens jernet er varmt.

Jeg er ikke overbevist om at dette er en så sikker vinner. Jeg tror heller ikke den beste måten å underholde målgruppen er å levere det samme innholdet året rundt, uavhengig av om seertallet skulle vise seg å være stabilt.

Når man spør unge mellom 15 og 29 år hva vi ønsker oss mest av alt, svarer de fleste av oss at det er å være helt A4. I en ordsky om fremtidsdrømmer fra Ung-undersøkelsen gjennomført av Norstat og NRK i 2017, er jobb, barn og familie de største ordene.

Ungdom ser mer på TV-serier enn vi møter venner, og det vi ønsker oss mest av alt bolig og bil. Vi drikker mindre, trener mer og er bestevenner med foreldrene våre. Vi er veldig opptatt av hvordan vi ser ut, og ikke minst hva andre synes om oss. 40 % av jentene spurt i Ung-undersøkelsen er helt enige i at de har opplevd kroppspress.

Her må det da finnes potensiale til andre seriekonsepter enn eks-kjærester som blir overrasket over å se hverandre i et tv-program som handler om ekskjærester, eller folk som konkurrerer i å bo på luksushotell i Mexico lengst mulig?

Det virker som om TV3 og Discovery ikke har fått med seg at noen av de største suksessene de siste årene er serier som «Innafor», «Line fikser kroppen» og «SKAM».

TV3 sier de ikke har råd til å la fansen vente i trekvart år på å få det de ønsker seg. Jeg tror «fansen» ønsker seg noe annet og noe mer enn «Paradise Hotel» året rundt, men det er ikke sikkert de vet det selv.

Hvis TV3 og Discovery våger å stikke tåa litt utenfor komfortsonen, kan de nå enormt mange flere enn de som allerede ser på syden-reality fra før.

Publisert: 20.12.19 kl. 11:57

Mer om

Flere artikler