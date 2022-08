Kommentar

Fikk hun ikke nok hjelp?

ARVTAGER? Arild Hermstad vil bli ny partileder i MDG etter Une Bastholm. Valget skal skje på et ekstraordinært landsmøte i løpet av høsten.

Une Bastholms abrupte avgang som MDG-leder reiser spørsmålet: Hvorfor fikk hun ikke mer hjelp fra de andre i ledelsen til å få tiden til å gå opp?

At partilederen i Mijøpartiet De Grønne varsler sin avgang gir kanskje ikke all verdens utslag på den politiske richtersskalaen, men i en ellers nokså lavenergisk politikkuke i varme Arendal, var Une Bastholms høyst overraskende avgang nok til at landets politiske journalister fikk ordentlig fart i blodomløpet.

At Bastholm, som ble gjenvalgt som partileder så sent som i mai, skulle trekke seg to dager før partilederdebatten i Arendal var det nesten ingen som hadde sett for seg; heller ikke blant fotfolket i det lille og for tiden nokså usynlige miljøpartiet.

Begrunnelsen for avgangen – at tiden rett og slett ikke strekker til for en travel småbarnsmamma – virker troverdig og ektefølt. Stemmen brast nesten da Bastholm la frem sin historie på partiets pressekonferanse; og det er lett å forstå at det å være partileder er et verv som kan ta pusten fra noen hver.

Man må være hundre prosent dedikert til oppgaven. Hvis ikke er det bare å kaste inn håndkleet.

Men denne byrden var hun jo høyst klar over da hun lot seg gjenvelge som MDG-sjef i mai. Spørsmålet nå, drøye tre måneder senere, er om hun har fått nok hjelp av de andre i MDG-toppen til å forene rollene som partifrontfigur og småbarnsforelder. Alle var klar over livssituasjonen hennes da de klappet henne inn til en ny leder periode.

MDG er et lite parti, og lever stadig i randsonen av norsk politikk, med et mye mindre trykk på seg enn de større og mektigere partiene.

Det burde med andre ord være mulig å makte oppgaven – bare man får på plass bærekraftige løsninger og en passende byrdefordeling mellom partitoppene.

Spørsmålet reiser seg dermed: Fikk Une Bastholm nok støtte og hjelp fra de andre – og hvis ikke: Hvorfor?

Nestleder og straks stedfortredende partileder Arild Hermstad (Bastholm fratrer offisielt på mandag) var svært fremoverlent da han på pressekonferansen erklærte sitt kandidatur til å bli Une Bastholms etterfølger. Det er sjelden å høre en norsk politiker si så rett ut ambisjonen er å rykke til topps.

Hermstad sitter ikke på Stortinget og er således ingen opplagt arvtager. Partiets tyngdepunkt er stortingsgruppen, og der sitter Bastholm sammen med to profilerte kolleger, Lan Marie Berg og Rasmus Hansson, begge mer kjent for folk flest enn det Hermstad er.

Berg tar nå over som parlamentarisk leder for MDGs minigruppe. Verken hun eller veteranen Hansson vil utfordre Hermstad, men sistnevnte nekter å avsløre om han støtter Hermstads kandidatur. Hansson håper dessuten at også andre kandidater melder seg på.

Hansson er en friskus, og melder ofte fra hofta. Således skal man kanskje være varsom med å trekke uttalelsen hans for langt.

Men det kan være et signal om at Hermstads vei til partilederposisjonen kanskje ikke er så opplagt som han selv kanskje føler.

MDG hadde enorme ambisjoner før valget i fjor. Endelig skulle de få velgernes støtte til å bekjempe klimakrisen etter mange år i skyggenes dal i norsk politikk. Men det ble bare nesten.

At MDG nok en gang forble under sperregrensen var et stort nederlag for Bastholm og resten av partiet. Mens miljøpartier i flere andre land sitter med regjeringsmakt, er MDG fortsatt en raritet, iallfall på det rikspolitiske planet.

Selvransakelsen etter «valgfiaskoen» (de gjorde tross alt sitt beste valg noensinne) i 2021, var uvanlig selvpiskende, og MDG har ikke klart å finne tilbake til selvtilliten som preget bevegelsen i fjor på denne tiden.

Partiets europeiske vending har dessuten ikke gitt særlig utslag i en tid der den altoppslukende debatten om energiprisene får et stadig mer nasjonalt og introvert fokus. Andre småpartier har dessuten posisjonert seg smartere slik det politiske klimaet er om dagen.

Une Bastholm er og har vært MDGs beste kort, og har markert seg som en frisk og oppildnet debattant – stadig tryggere i rollen som partiets frontfigur. Nå må miljøpartistene samle seg om en ny leder, i håp om å ta en tydelig lederrolle i klima- og miljøkampen i norsk politikk.

Så spørs det om den sindige bergenseren og miljøbevegelse-veteranen Hermstad er rett mann til å klare det.

Han er iallfall klar selv.

Nesten oppsiktsvekkende klar.