TATT UT: – Med Freya hadde vi en fantastisk mulighet til å snakke om verdien av å verne om truede dyrearter og vise at vi kan håndtere artene vi deler landet med på en respektfull måte. I stedet ble Freya et symbol på menneskenes manglende respekt for ikke-menneskelig liv, skriver Alette Sandvik.

Debatt

Freya hadde et viktig budskap!

Men myndighetene tok det ikke.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

ALETTE SANDVIK, pedagog og biolog, daglig leder for Foreningen Våre Rovdyr

Søndag 14. august ble hvalrossen Freyas fem år korte liv avsluttet av det norske Fiskeridirektoratet. «Vi er opptatt av dyrenes ve og vel, men menneskers liv og helse må gå foran» sa fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen etter at Freya var skutt.

Avgjørelsen om å skyte hvalrossen ble tatt for å hindre at mennesker kanskje kunne komme til å bli skadet en gang i fremtiden, og det mente fiskeridirektøren var en forklaring alle kunne slå seg til ro med. Der tok han skammelig feil.

Folk i Norge og i en rekke andre land har reagert med sjokk, vantro og raseri på fiskeridirektørens valg om å ta livet av et friskt dyr, i stedet for å sørge for at folk holdt seg på respektfull avstand.

I likhet med klima og – miljøminister Barth Eide, som tar til orde for mer jakt på rødlistede rovdyr og statsminister Gahr Støre som ga skytingen av Freya sin fulle støtte, viste Bakke-Jensen at norsk naturforvaltning er fullstendig i utakt med tiden.

Uten blikk for de verdifulle øyeblikkene og mulighetene for endringer av vår handlemåte, blir direktorat og andre myndigheter blinde videreførere av en destruktiv ukultur.

Vi kan ikke fortsette å snakke om enkeltindivider av arter som om de ikke har noen betydning, for det er nettopp vår behandling av hvert enkelt individ av en art som betyr noe.

Les også Hvorfor ble Freya en «kjendis»? Norske medier må ta et oppgjør med seg selv.

Ettersom vi mennesker har tatt oss så grenseløst til rette på denne jorden, så er vi i økende grad nødt til å tåle å se de andre artene som prøver å finne nye plasser å leve, vandre, eller et midlertidig sted å spise og hvile som i Freya sitt tilfelle.

Denne hvalrossen ble ikke oppfattet som en trussel mot mennesker en eneste gang på sin ferd rundt omkring i Europa, men i Oslofjorden ble hun ansett som alt for truende til å få beholde livet.

Naturen er ikke sertifisert, sikret eller garantert trygg på noen som helst måte, men vi må likevel lære oss – kanskje helt på nytt – å leve med den.

Det er ikke nysgjerrige mennesker i Oslo sin skyld at Freya nå er død. Det var utvilsomt enkelte som kom for nær og ikke respekterte anbefalingene om å holde avstand, men det var myndighetenes valg at hun måtte dø.

Presentert for utallige muligheter for å beskytte både folk og hvalross, valgte fiskeridirektoratet å gå for sin første, og eneste, løsning: gevær. Autoritetene innen norsk naturforvaltning så ikke verdien av å behandle Freya med respekt eller ydmykhet, men valgte som så ofte før å ty til en meningsløs symbolhandling for å holde på følelsen av fullstendig kontroll over naturen

Måten vi behandler de andre dyrene på har blitt et av vår tids store dilemma. Som Gandhi sa så blir våre verdier vår skjebne.

Norge har fra før et svært dårlig rykte internasjonalt når det gjelder å være alt for kjappe på avtrekkeren i forhold til en rekke arter og da spesielt rovdyr. Enten de er for mange eller ikke oppfører seg som ønskelig, så er visst det å drepe de et av få hjelpemidler i verktøykassen.

Med Freya hadde vi en fantastisk mulighet til å snakke om verdien av å verne om truede dyrearter og vise at vi kan håndtere artene vi deler landet med på en respektfull måte.

Mange så på møtene med henne som en stor berikelse og dette kunne ha blitt brukt på en konstruktiv måte i naturvernets tjeneste. Men bare hvis hun fikk leve.

Nå har Freya isteden blitt et symbol på menneskenes manglende respekt for ikke-menneskelig liv. Samtidig viser den vårt nederlag. For hva slags signaler gir myndighetene til våre barn og unge når det skal så lite til å skyte et dyr?

Nå blir vi istedenfor sittende tomhendte igjen, ikke bare fordi én hvalross er død, men fordi vi ble frarøvet muligheten til fredelig sameksistens.