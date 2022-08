Leder

Bedre ytringsklima enn fryktet

Det er slett ikke så dårlig stelt med ytringsfriheten i Norge som mange fryktet. Det er mindre hat, mindre polarisering og færre trusler enn det vi kan få inntrykk av gjennom den offentlige debatten.

Alt dette ifølge Ytringsfrihetskommisjonen, som la frem sin rapport i Arendal denne uken. Konklusjonene er overraskende, sett i lys av den utbredte oppfatningen om at alt har blitt verre gjennom sosiale medier og nye digitale plattformer.

Dersom Ytringsfrihetskommisjonens funn er dekkende, er dette godt nytt. Det forteller kanskje også en historie om at vi importerer både problembeskrivelser og virkelighetsforståelse fra USA.

Men Norge er ikke Amerika. Vårt demokrati er ikke som dagens amerikanske. Heldigvis.

Vi skal likevel ikke underspille at det finnes mye grums i både kommentarfelt og i sosiale medier.

Mange, særlig unge kvinner, og enda mer unge kvinner med innvandrerbakgrunn, risikerer både hatmeldinger og trusler dersom de ytrer seg.

Kommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen under en pressekonferanse der Ytringsfrihetskommisjonen la frem sin rapport under Arendalsuka 2022.

Dette er noe vi som samfunn aldri kan akseptere. Trusler må politiet ta seg av. Men det generelle debattklimaet er noe vi alle kan passe på. Si fra når vi ser noen gå over streken. Og støtte dem som blir utsatt for trolling.

Kommisjonsleder Kjersti Løken Stavrum pekte i sin presentasjon på at ytringsrommet i Norge har blitt utvidet hver gang nye grupper har kjempet seg til makt og innflytelse.

Som bønder i sin tid, og som kvinnene gjennom kvinnekampen gjennom forrige århundre. Den fikk sitt viktigste gjennombrudd gjennom 1970-tallet.

Gjennom de siste par tiårene er det nordmenn med innvandrerbakgrunn som har funnet sin plass i samfunnsdebatten.

Nå er det nordmenn med funksjonsnedsettelser som kanskje i størst grad blir stengt ute fra den offentlige samtalen.

Ofte handler det om praktisk tilrettelegging, enten i form av fysisk utforming av omgivelsene, eller i form av tekniske løsninger for å få tilgang til den offentlige debatten. Både som deltagere og mottagere.

Det er et demokratisk problem at disse gruppene ikke alltid har samme tilgang til samfunnsdebatten som andre har.

Stavrums påpekning om at svaret ligger i å utvide ytringsrommet, ikke innskrenke det, er viktig. Ytringsfrihet handler om deltagelse, om alles mulighet til å si det de mener. Og om vår evne til å tåle ytringer vi ikke liker. Det er disse ytringene som trenger beskyttelse, ikke de ukontroversielle meningene de fleste deler.

Trusler og hat er allerede dekket inn i straffeloven. Det er bra, slik må det være. Men det er ikke nødvendig å utvide dette vernet - det ville innebære å innskrenke ytringsrommet.

De endringene Ytringsfrihetskommisjonen foreslår i lovverket, er så langt vi forstår rent språklige forenklinger, ingenting annet.

Kampen for ytringsfriheten må tas hver dag.

Ser vi rundt oss, i andre deler av verden, ser vi at den er under press. Heller ikke i Norge kan vi ta den for gitt. Vi må dyrke den offentlige samtalen, tåle uenighet og debatt. Vi må sørge for at selvsensur ikke vinner frem. Og vi må alltid, alltid ta for oss sak. Ikke person.