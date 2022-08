Leder

Dette er ikke tiden for utskeielser

Statsminister Jonas Gahr Støre vil stramme inn pengebruken. Han gjør rett i å forberede oss på vanskeligere tider.

Opphentingen etter pandemien ble ikke slik vi håpet. For da verden åpnet opp, korket det seg til mange steder på en gang. Samtidig skulle «alle» ha tak i energi for å starte opp produksjonen igjen. Og før krigsutbruddet begynte Russland å ta gassen sin i bruk som et våpen.

Nå ser vi drivstoffpriser og kraftpriser som de fleste av oss ikke ville drømt om for et par år siden. I tillegg går de fleste andre priser også opp.

Norges Bank satte torsdag opp renten. Folk flest ser lønnstillegget krympe. Det er klokt å forberede seg på trangere tider. Også her hjemme i Norge.

VIL KNIPE INN, MEN FREDER STRØMEKSPORTEN: Jonas Gahr Støre vil bruke mindre oljepenger fremover.

I et intervju med VG varsler statsminister Jonas Gahr Støre kraftige innstramminger i neste års statsbudsjett.

Han er ikke konkret på hvor han vil kutte, men sier at oljepengebruken skal ned.

Og det er en riktig beskjed å sende ut nå til alle som har planer om å få realisert et nytt ekstravagant veiprosjekt eller drømmer om et kostbart signalbygg.

Dette er ikke tiden for det. Vi mangler arbeidskraft. Norge går fortsatt så det suser. Men vi skal ikke kaste for mye bensin på det bålet. For i andre enden truer flere rentehevinger.

Slik det er nå, bør regjeringen tvert om lete etter alle mulige steder å knipe inn. Ikke minst i staten. Det som kan utsettes, bør utsettes. Og aktivister og lobbyister må være forberedt på å få nei.

En av forklaringene på at vi har havnet her vi er, er omfattende pengebruk, langvarige støtteordninger og lav rente under coronapandemien.

Den feilen må vi ikke gjenta igjen. Vi ser for eksempel flere fallgruver nå som regjeringen er i gang med å utforme strømstøtte også til bedriftene.

Det gjelder å finne ordninger som ikke forsterker problemene vi står i.

Samtidig er strømstøtte til folk flest noe regjeringen må prioritere å bruke penger på også fremover.

Strøm er en del av vår helt nødvendige infrastruktur. Om folk skal betale en tier for kilowattimen, sier det seg selv hvem som rammes hardest. Det er de som har minst fra før.

Noe av det som tross alt har fungert bra i denne krisen, er samholdet i EU.

Fremover vil det bli utfordret ytterligere av et uforutsigbart Russland som kan komme til å slå av og på energileveransene i vinter.

Det de ønsker er å skape misnøye og splittelse. Og å presse Vesten til å gå tilbake på sine sanksjoner.

Vi må stå sammen. Og det samholdet må smøres av klok politikk.